Тарасенко ненавидит, когда его называют Танком. Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли

В последние годы «Сент-Луис» ассоциируются с Владимиром Тарасенко. Русский форвард за шесть лет к команде стал ее вице-капитаном, одним из лучших бомбардиров всех времен и главной звездой. Неслучайно большинство заголовков текстов об успехах «Блюз» во всем мире строится через фамилию Владимира. Потому что он определяет результат, он является лицом клуба. Впервые в своей карьере Тарасенко на расстояние двух побед подобрался к Кубку Стэнли, он уже забил в финале и должен сделать это вновь. Рассказываем истории из жизни 27-летнего нападающего, о которых вы могли не знать.

Он не любит прозвище Русский танк

Об этом Тарасенко обмолвился в 2015 году в одном из интервью. Но, кажется, на его слова никто тогда не обратил внимания, потому что во всем мире Владимира принято называть Русским танком.

— В России клички используют для собак. Только у них могут быть прозвища. В России никто не использует клички для людей. Мы используем имена. Нужно уважать имена других людей. Что касается «Танка», то я знаю много вещей о войне, так как в России это важная тема. Она затронула почти каждого, поэтому я не хочу использовать это прозвище. Мы потеряли 20 миллионов человек. Мои дедушка и бабушка прошли через это. Мой прадед делал танки. В общем я не хочу слышать шутки о войне или кличках.

Дедушка и хоккей

Не все знают, что Владимира с двух лет воспитывали бабушка с дедушкой. Родители мальчика развелись, а его отец, Андрей, должен был продолжать свою карьеру в российской Суперлиге. Хоккей олицетворял детство Тарасенко. В 9 лет он вставал в 4.40 утра, садился на автобус, а потом шел еще 15 минут от остановки до стадиона, где в 6 утра начиналась тренировка. Занятия в школе начинались в 8.30, а заканчивались в 14.00 — и весь класс шел играть в хоккей. Именно дедушка Владимир Тарасенко-старший привел внука в хоккей, настаивал на том, чтобы он продолжал заниматься спортом. До сих пор он смотрит каждый матч нападающего «Сент-Луиса», так же, когда он был ребенком. Отец и дед живут в Новосибирске: Андрей многие годы работает тренером «Сибири», а Владимир Тарасенко-старший старается не пропускать домашние матчи команды КХЛ. Несколько лет назад он ездил в гости к внуку в Сент-Луис и на матчи Кубка мира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BLm7DT-gjjO/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BLm7DT-gjjO/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BLm7DT-gjjO/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vladimir Tarasenko (@vt9191)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-16T03:08:43+00:00">15 Окт 2016 в 8:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не знал об НХЛ до покупки PlayStation

Два года назад в колонке на The Players Tribune Тарасенко рассказывал о своем пути в хоккей и признался, что долгое время и не догадывался о существовании лучшей лиги мира.

— Я не знал много о НХЛ. Почти ничего. Конечно, пока мой папа не купил мне PlayStation — помните такую серую приставку с большим кругом в середине для дисков? Я начал играть в «NHL 99». Эрик Линдрос, номер 88 на обложке. Я играл с моими партнерами по команде после тренировок. Всегда за «Ред Уингз», они были в финале Кубка в 1998 году, поэтому у них был высокий рейтинг. Я хотел выигрывать, поэтому я выбирал лучшую команду. К тому же у них играли Федоров, Ларионов и Козлов. Легкий выбор. Чем больше я узнавал о НХЛ, тем больше мне хотелось туда попасть. Когда я начал играть на высшем уровне, это стало моей целью. И целью моей семьи тоже.

Отец для молодых русских

Владимир всегда с теплотой вспоминает бывшего защитника «Блюз» Барретта Джэкмена — именно он научил его «быть профессионалом, научил жизни в этой лиге. Он всегда находил время, чтобы ответить на любой вопрос». Теперь Тарасенко старается следовать примеру Барретта. Один из скаутов «Сент-Луиса» рассказывал, как Владимир взял под опеку молодых русских игроков команды. По ходу тренировочного лагеря он помогал им и подробно объяснял тренерские требования. Наиль Якупов, который провел один сезон в составе «блюзменов», признавался, что поддержка русского партнера ему очень помогла. Он часто ужинал в доме у Тарасенко и даже оставался на ночь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BQ2IkZSl8pt/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ2IkZSl8pt/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nailer1064/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nail Yakupov</a> (@nailer1064) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-23T07:32:25+00:00">22 Фев 2017 в 11:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Накачанная фигура

«Они» — это мышцы Тарасенко. Его квадрицепсы (четырехглавые мышцы бедра), а также мышцы его предплечья и груди. С первого же сезона в НХЛ Владимир поразил всей своей фигурой — не слишком высокий, но крепкий, широкий, при этом быстрый. Он сочетает в себе превосходное телосложение и физическую силу с впечатляющими хоккейными навыками. Тарасенко был одарен талантом и здоровьем, а кропотливая ежедневная работа на протяжении всей жизни помогла ему стать уникальным игроком.

— У него в детстве с отцом были изматывающие тренировки. Когда он впервые приехал сюда, уже был большим парнем. Это не моя заслуга. Мы просто работали с ним, пытаясь еще больше укрепить его. Но его грудь, ноги, и предплечья — это просто дар от природы. Он натренирован, словно игрок в американский футбол, но при этом он может «взрываться» на льду. Объем его ног не замедляет его маневров, — рассказывал Брок Уилсон, тренер по физподготовке, который занимался Тарасенко в Сент-Луисе в межсезонье.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmbyZUJhyAm/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmbyZUJhyAm/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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He is super strong ??‍♀️?️‍♂️ Он очень сильный ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tarasenko.yana/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yana Tarasenko</a> (@tarasenko.yana) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T21:29:05+00:00">13 Авг 2018 в 2:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Арианна

В 2015 году «Сент-Луис» участвовал в мероприятии для больных детей. Тарасенко поставили к девочке Арианне, у которой в трехлетнем возрасте была диагностирована нейробластома.

— Помню, когда я первый раз увидел ее, то понятия не имел, что делать. Она широко улыбнулась и схватила меня крепко за руку. Мы хорошо провели время. Тогда я понял, что она сильный человек, — вспоминал Владимир.

Полтора года спустя хоккеист с женой Яной на благотворительном аукционе купили для Арианны приз — поездку с командой на выезд. Девочка, с детства болеющая за «Блюз», получила такой подарок на свой 11-й день рождения. Активная и любознательная, она сразу же влюбила в себя игроков, тренеров и персонал клуба. Арианна стала настоящим талисманом «Сент-Луиса». Тарасенко во всех интервью подчеркивал ценность этой связи с девочкой: «Учусь у чудесного ребенка стойкости. Она постоянно улыбается, заряжая всех позитивом, радуется каждому новому дню. Смотришь на нее — и сразу понимаешь, что есть главное в жизни. Ари делает меня счастливее».

Через несколько месяцев Арианны не стало.