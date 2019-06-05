Тарасенко ненавидит, когда его называют Танком. Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли
Некоторые факты могут вас растрогать до слез.
Некоторые факты могут вас растрогать до слез.
В последние годы «Сент-Луис» ассоциируются с Владимиром Тарасенко. Русский форвард за шесть лет к команде стал ее
Об этом Тарасенко обмолвился в 2015 году в одном из интервью. Но, кажется, на его слова никто тогда не обратил внимания, потому что во всем мире Владимира принято называть Русским танком.
— В России клички используют для собак. Только у них могут быть прозвища. В России никто не использует клички для людей. Мы используем имена. Нужно уважать имена других людей. Что касается «Танка», то я знаю много вещей о войне, так как в России это важная тема. Она затронула почти каждого, поэтому я не хочу использовать это прозвище. Мы потеряли 20 миллионов человек. Мои дедушка и бабушка прошли через это. Мой прадед делал танки. В общем я не хочу слышать шутки о войне или кличках.
Не все знают, что Владимира с двух лет воспитывали бабушка с дедушкой. Родители мальчика развелись, а его отец, Андрей, должен был продолжать свою карьеру в российской Суперлиге. Хоккей олицетворял детство Тарасенко. В 9 лет он вставал в 4.40 утра, садился на автобус, а потом шел еще 15 минут от остановки до стадиона, где в 6 утра начиналась тренировка. Занятия в школе начинались в 8.30, а заканчивались в 14.00 — и весь класс шел играть в хоккей. Именно дедушка Владимир
Два года назад в колонке на The Players Tribune Тарасенко рассказывал о своем пути в хоккей и признался, что долгое время и не догадывался о существовании лучшей лиги мира.
— Я не знал много о НХЛ. Почти ничего. Конечно, пока мой папа не купил мне PlayStation — помните такую серую приставку с большим кругом в середине для дисков? Я начал играть в «NHL 99». Эрик Линдрос, номер 88 на обложке. Я играл с моими партнерами по команде после тренировок. Всегда за «Ред Уингз», они были в финале Кубка в 1998 году, поэтому у них был высокий рейтинг. Я хотел выигрывать, поэтому я выбирал лучшую команду. К тому же у них играли Федоров, Ларионов и Козлов. Легкий выбор. Чем больше я узнавал о НХЛ, тем больше мне хотелось туда попасть. Когда я начал играть на высшем уровне, это стало моей целью. И целью моей семьи тоже.
Владимир всегда с теплотой вспоминает бывшего защитника «Блюз» Барретта Джэкмена — именно он научил его «быть профессионалом, научил жизни в этой лиге. Он всегда находил время, чтобы ответить на любой вопрос». Теперь Тарасенко старается следовать примеру Барретта. Один из скаутов «Сент-Луиса» рассказывал, как Владимир взял под опеку молодых русских игроков команды. По ходу тренировочного лагеря он помогал им и подробно объяснял тренерские требования. Наиль Якупов, который провел один сезон в составе «блюзменов», признавался, что поддержка русского партнера ему очень помогла. Он часто ужинал в доме у Тарасенко и даже оставался на ночь.
«Они» — это мышцы Тарасенко. Его квадрицепсы (четырехглавые мышцы бедра), а также мышцы его предплечья и груди. С первого же сезона в НХЛ Владимир поразил всей своей фигурой — не слишком высокий, но крепкий, широкий, при этом быстрый. Он сочетает в себе превосходное телосложение и физическую силу с впечатляющими хоккейными навыками. Тарасенко был одарен талантом и здоровьем, а кропотливая ежедневная работа на протяжении всей жизни помогла ему стать уникальным игроком.
— У него в детстве с отцом были изматывающие тренировки. Когда он впервые приехал сюда, уже был большим парнем. Это не моя заслуга. Мы просто работали с ним, пытаясь еще больше укрепить его. Но его грудь, ноги, и предплечья — это просто дар от природы. Он натренирован, словно игрок в американский футбол, но при этом он может «взрываться» на льду. Объем его ног не замедляет его маневров, — рассказывал Брок Уилсон, тренер по физподготовке, который занимался Тарасенко в
В 2015 году «Сент-Луис» участвовал в мероприятии для больных детей. Тарасенко поставили к девочке Арианне, у которой в трехлетнем возрасте была диагностирована нейробластома.
— Помню, когда я первый раз увидел ее, то понятия не имел, что делать. Она широко улыбнулась и схватила меня крепко за руку. Мы хорошо провели время. Тогда я понял, что она сильный человек, — вспоминал Владимир.
Полтора года спустя хоккеист с женой Яной на благотворительном аукционе купили для Арианны приз — поездку с командой на выезд. Девочка, с детства болеющая за «Блюз», получила такой подарок на свой 11-й день рождения. Активная и любознательная, она сразу же влюбила в себя игроков, тренеров и персонал клуба. Арианна стала настоящим талисманом «Сент-Луиса». Тарасенко во всех интервью подчеркивал ценность этой связи с девочкой: «Учусь у чудесного ребенка стойкости. Она постоянно улыбается, заряжая всех позитивом, радуется каждому новому дню. Смотришь на нее — и сразу понимаешь, что есть главное в жизни. Ари делает меня счастливее».
Через несколько месяцев Арианны не стало.
Если «Сент-Луис» возьмет кубок, то победу обязательно посветят девочке, чьи волевые качества стали примером для подражания для миллионов. Девочке, которая растопила доброе сердце сибирского хоккеиста.