«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт новичка с Реунаненом
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт новичка с 21-летним финским защитником Тармо Реунаненом, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт новичка с 21-летним финским защитником Тармо Реунаненом, сообщается на официальном сайте команды.
В сезоне-2018/19 хоккеист выступал за финский клуб «Лукко», в 58 матчах набрал 25 очков (6 голов и 19 результативных передач), в 6 играх
Реунанен был выбран «Рейнджерс» в четвертом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 98-м номером.