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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт новичка с Реунаненом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт новичка с 21-летним финским защитником Тармо Реунаненом, сообщается на официальном сайте команды.

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В сезоне-2018/19 хоккеист выступал за финский клуб «Лукко», в 58 матчах набрал 25 очков (6 голов и 19 результативных передач), в 6 играх плей-офф записал себе в актив 5 баллов (1+4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Реунанен был выбран «Рейнджерс» в четвертом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 98-м номером.

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