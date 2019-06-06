Побитый Овечкиным хоккеист рассказал о последствиях драки
Нападающий «Каролины Харрикейнc» Андрей Свечников рассказал о последствиях драки с форвардом «Вашингтон Кэпиталc» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Бизнес Online».
Нападающий «Каролины Харрикейнc» Андрей Свечников рассказал о последствиях драки с форвардом «Вашингтон Кэпиталc» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Бизнес Online».
Свечников заявил, что у него не осталось претензий к Овечкину. «Я его всегда уважал. А на льду я выхожу и делаю свою работу», — сказал он. При этом хоккеист отметил, что последствия от драки были тяжелыми, ведь он получил сотрясение мозга,
Форвард также ответил на вопрос о возможной встрече с Овечкиным после случившегося. «Мы не собирались встречаться. Времени мало. Во время игры можно перекинуться парой слов, а такого, чтобы подходить и знакомиться, сейчас нет», — добавил он.
Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии первого раунда
После случившегося Свечников попал в больницу с сотрясением мозга. Он пропустил оставшиеся матчи серии, в которой его клуб одержал победу — 4:3. Команда российского форварда дошла до финала Восточной конференции в