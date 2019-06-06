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00:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Побитый Овечкиным хоккеист рассказал о последствиях драки

Нападающий «Каролины Харрикейнc» Андрей Свечников рассказал о последствиях драки с форвардом «Вашингтон Кэпиталc» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Бизнес Online».

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Источник: AP 2019

Свечников заявил, что у него не осталось претензий к Овечкину. «Я его всегда уважал. А на льду я выхожу и делаю свою работу», — сказал он. При этом хоккеист отметил, что последствия от драки были тяжелыми, ведь он получил сотрясение мозга, из-за которых пропустил матчи плей-офф Кубка Стэнли.

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Форвард также ответил на вопрос о возможной встрече с Овечкиным после случившегося. «Мы не собирались встречаться. Времени мало. Во время игры можно перекинуться парой слов, а такого, чтобы подходить и знакомиться, сейчас нет», — добавил он.

Свечников подрался с Овечкиным во время третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Овечкин нокаутировал соперника, после чего тот не смог вернуться на лед. По словам форварда «Кэпиталс», соперник сам предложил ему подраться.

После случившегося Свечников попал в больницу с сотрясением мозга. Он пропустил оставшиеся матчи серии, в которой его клуб одержал победу — 4:3. Команда российского форварда дошла до финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Стэнли.

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