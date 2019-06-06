«Ты должен делать больше». Урок Овечкина, который помог Тарасенко дойти до финала Кубка Стэнли
Другие помощники Русского Танка — Вячеслав Фетисов и Ларри Робинсон.
Другие помощники Русского Танка — Вячеслав Фетисов и Ларри Робинсон.
До того момента, когда мы узнаем имя нового обладателя Кубка Стэнли, осталось совсем немного времени. Точнее, два или три матча. Прямо сейчас счет в серии «Бостона» и «Сент-Луиса» равный — 2:2. В тот же день, когда
Конечно, если захотеть можно найти аргументы и в пользу других участников финальной серии. Но лидеры «Бостона», которые на своих плечах дотащили «Мишек» до главного противостояния сезона, против «Сент-Луиса» смотрятся неважно — Бержерон, Пастрняк, Маршанд пока создают
Тарасенко же, не особо зажигавший в двух первых раундах, набирает очки в 9 из 10 последних встреч. В ворота «Бостона» он уже отгрузил три шайбы — из всех российских игроков НХЛ больше в решающей серии
Например, Тарасенко признал, что его вдохновил прошлогодний пример Ови.
Самое важное, что я понял — не всегда стоит ждать пока шайба дойдет до тебя, чтобы забить гол. Ты должен делать гораздо больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок Стэнли. Это самый большой урок и отличный пример Ови из прошлого года. Это было впечатляюще.
Русский Танк имеет ввиду свой изменившийся игровой стиль. Более подробно об этом рассказал главный тренер «Блюз» Крейг Беруби:
«Он стал более разносторонним игроком. То, как он работает без шайбы, катается, работает физически — это питает остальных ребят. Они смотрят на то, как много тренируется Тарасенко, как активен он, когда шайба не у нас, подмечают другие мелочи. Все это вдохновляет команду». (Sportsnet).
С самим Овечкиным российский форвард «Сент-Луиса» общается нечасто, зато он постоянно на связи с другим игроком «Вашингтона» — защитником Дмитрием Орловым. Но во время финала Тарасенко игнорирует звонки даже от него — до окончания сезона Владимир решил посвятить себя только хоккею и семье. Все отвлекающие факторы он постарался исключить.
В среду Тарасенко рассказал еще о двух людях, которые помогли ему в нынешнем
«Он пожелал мне удачи и все. Это было очень хорошо», — Тарасенко был краток.
Не забыл русский форвард и о Ларри Робертсоне — девятикратный обладатель Кубка Стэнли сейчас работает консультантом «Сент-Луиса» и помогает не самому титулованному составу идти к большой победе.
«Мы говорим с ним обо всем. Он очень помогает команде. Он — большая легенда в лиге. Для нас большая честь находиться с ним в одной раздевалке и иметь возможность каждый день говорить с ним и делить с ним это мгновения». (Sportsnet).
Пятый матч серии «Бостон» — «Сент-Луис» состоится в ночь со четверга на пятницу по московскому времени. Начало — в 3:00.