«Ты должен делать больше». Урок Овечкина, который помог Тарасенко дойти до финала Кубка Стэнли

До того момента, когда мы узнаем имя нового обладателя Кубка Стэнли, осталось совсем немного времени. Точнее, два или три матча. Прямо сейчас счет в серии «Бостона» и «Сент-Луиса» равный — 2:2. В тот же день, когда кто-то из них поднимет над головой серебряную чашку, станет известен и MVP плей-офф Национальной хоккейной лиги, которому сразу после решающей игры вручат «Конн Смайт Трофи». Год назад эту награду из рук комиссара НХЛ Гэри Беттмэна получал Александр Овечкин, на этот раз она снова может достаться русскому форварду — прямо сейчас североамериканские СМИ называют основным претендентом на «Конн Смайт» Владимира Тарасенко.

Конечно, если захотеть можно найти аргументы и в пользу других участников финальной серии. Но лидеры «Бостона», которые на своих плечах дотащили «Мишек» до главного противостояния сезона, против «Сент-Луиса» смотрятся неважно — Бержерон, Пастрняк, Маршанд пока создают что-то исключительно в большинстве. Из героев «Блюз» выделяется вратарь Джордан Биннингтон, ворвавшийся в НХЛ по ходу нынешней регулярки, но он откровенно провалил третий матч финала. Райан О’Райли и Алекс Пьетранжело выстреливают эпизодами, лучший снайпер «Сент-Луис» в розыгрыше Кубка Стэнли Джейден Шварц в финале до сих пор не забивал.

Тарасенко же, не особо зажигавший в двух первых раундах, набирает очки в 9 из 10 последних встреч. В ворота «Бостона» он уже отгрузил три шайбы — из всех российских игроков НХЛ больше в решающей серии плей-офф забивал только Алексей Ковалев (4 гола). В общем, все говорит о том, что Русский Танк может продлить российскую прописку «Конн Смайт Трофи», а потому не удивительно, что в среду, на тренировке перед пятой игрой финала, именно к воспитаннику новосибирского хоккея было приковано особое внимание журналистов. Владимир их не разочаровал, раскрыв несколько секретов своего яркого похода за Кубком Стэнли.

Например, Тарасенко признал, что его вдохновил прошлогодний пример Ови.

Самое важное, что я понял — не всегда стоит ждать пока шайба дойдет до тебя, чтобы забить гол. Ты должен делать гораздо больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок Стэнли. Это самый большой урок и отличный пример Ови из прошлого года. Это было впечатляюще. Владимир Тарасенко, нападающий «Сент-Луис Блюз»

Русский Танк имеет ввиду свой изменившийся игровой стиль. Более подробно об этом рассказал главный тренер «Блюз» Крейг Беруби:

«Он стал более разносторонним игроком. То, как он работает без шайбы, катается, работает физически — это питает остальных ребят. Они смотрят на то, как много тренируется Тарасенко, как активен он, когда шайба не у нас, подмечают другие мелочи. Все это вдохновляет команду». (Sportsnet).

С самим Овечкиным российский форвард «Сент-Луиса» общается нечасто, зато он постоянно на связи с другим игроком «Вашингтона» — защитником Дмитрием Орловым. Но во время финала Тарасенко игнорирует звонки даже от него — до окончания сезона Владимир решил посвятить себя только хоккею и семье. Все отвлекающие факторы он постарался исключить.

В среду Тарасенко рассказал еще о двух людях, которые помогли ему в нынешнем плей-офф. После второго раунда Владимиру позвонил двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Великий защитник дал Русскому Танку несколько советов, которые он раскрывать не стал.

«Он пожелал мне удачи и все. Это было очень хорошо», — Тарасенко был краток.

Не забыл русский форвард и о Ларри Робертсоне — девятикратный обладатель Кубка Стэнли сейчас работает консультантом «Сент-Луиса» и помогает не самому титулованному составу идти к большой победе.

«Мы говорим с ним обо всем. Он очень помогает команде. Он — большая легенда в лиге. Для нас большая честь находиться с ним в одной раздевалке и иметь возможность каждый день говорить с ним и делить с ним это мгновения». (Sportsnet).