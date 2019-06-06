Тарасенко взял пример с Овечкина: поможет ли это завоевать Кубок Стэнли?

Источник: AFP 2019

В нынешнем финале Кубка Стэнли есть один звёздный россиянин. И его с полным правом можно назвать человеком, который пытается повторить то, что проделала другая российская хоккейная суперзвезда год назад. Работать усерднее, шлифовать различные элементы и аспекты своей игры, создать безупречную репутацию командного игрока и, наконец, поднять трофей над головой. Владимиру Тарасенко осталось сыграть в нынешнем сезоне не больше трёх матчей, и именно от его действий будет во многом зависеть, сможет ли «Сент-Луис» превратиться из клуба-«бестрофейника» в триумфатора. Точно так же, как было год назад у Александра Овечкина и его «Вашингтона».

Без разговоров

Без сомнения, что Тарасенко изучил опыт вашингтонской Великой восьмёрки. В июне 2018 года снайпер Овечкин ложился под шайбы, словно защитник, и пахал в обороне как неизвестный «чекер» из четвёртого звена. Эта трансформация из эгоиста-снайпера была отмечена всеми и завершилась великолепной победной «Кэпиталз» в финальной серии с «Вегасом».

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 7.06.2019, 3:00 Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз -

«Самое важное, что ты можешь узнать — это то, что нельзя ждать, пока шайба придёт к тебе, чтобы ты забивал. Необходимо делать намного больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок. Это серьёзный урок, и пример Ови в прошлом году был отличный, это было впечатляюще», — сказал Тарасенко после тренировки «музыкантов» в среду.

27-летний Тарасенко нечасто общается с Овечкиным, но дружит с его одноклубником Дмитрием Орловым, с которым играл вместе ещё в молодёжной сборной. Однако сейчас задача у Владимира столь серьёзна, то даже несколько последних звонков Орлова он вынужден был проигнорировать — до официального окончания сезона Тарасенко поднимает трубку только для разговоров с семьёй.

«Да, я стараюсь мало разговаривать, отложить телефон», — отметил россиянин. Он полностью сосредоточен на ближайшей задаче — выиграть пятый матч финала, который состоится в Бостоне в ночь с четверга на пятницу. И всё общение за пределами раздевалки «Сент-Луиса» им ограничено до минимума.

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Тайный совет Фетисова

Одним из тех, кто давал Тарасенко ценные советы и поддержку по ходу нынешнего плей-офф был Вячеслав Фетисов, который общался с Владимиром во время победной серии второго раунда против «Далласа».

«Он желал мне удачи и всего самого хорошего. Это было здорово», — сказал Тарасенко. Кроме пожеланий, Фетисов сделал ему несколько советов, но Владимир вежливо отклоняет просьбы раскрыть их содержание. То же касается и консультаций с одним из экспертов «Блюз» — знаменитым Ларри Робинсоном, который является девятикратным обладателем Кубка Стэнли.

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«Мы говорим обо всём. О том, что нас беспокоит, а что — нет. Он очень помогает команде, он настоящая легенда НХЛ. Для нас большая честь находиться с ним в одной раздевалке, иметь возможность разговаривать с ним, делиться мыслями», — говорит Владимир.

Не исключено, что подсказки хоккейных мэтров вкупе с мастерством самого форварда смогут сыграть решающую роль в финальной части серии. Если это произойдёт, то Тарасенко станет одним из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф. Явных конкурентов в составе «Блюз» у него не так уж много: голкипер Джордан Биннингтон был неплох, но его заменили по ходу третьего матча, а Райан О’Райлли или Алекс Пьетранджело играют не всегда стабильно. Лучший кубковый бомбардир «музыкантов» Джейден Шварц до сих пор не забил в финале ни одного гола, в то время как у Тарасенко на счету уже 3 таких шайбы.

«У Владимира — один из лучших в лиге кистевых бросков. Он умеет находить свободное пространство в чужих воротах. И мы со Шварцем должны лучше делать свою работу, помогать Тарасенко, находить его передачами. Это будет заставлять его отправлять шайбу в сетку», — признает центрфорвард первого звена Брейден Шенн.

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«Двусторонний» как Овечкин

Автор голевого дубля в четвёртом матче финала Райан О’Райлли получил свою порцию славы во вторник, и это было вполне заслуженно — не просто же так этот бородач номинирован на «Селке Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана). Но «двусторонняя» игра Тарасенко стала таким же откровением, каким были командные усилия от Овечкина год назад.

«Да, Влади стал более разносторонним игроком. Его трудовая этика, его работа без шайбы, катание, отбор шайбы, физическое состояние — от этого “питаются” все остальные парни. Они смотря на то, с каким усердием он тренируется, как он делает определённые маленькие вещи. Это вдохновляет нашу команду. Он просто работает. Это всё тяжелая работа и соперничество», — отметил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе.

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Итогом этой работы стала промежуточная победа первой тройки «Блюз» над лидерским звеном «Бостона»: при игре в равных составах счёт 3:0 в пользу «Сент-Луиса». В четвёртом матче Берюбе посадил Маршана, Бержерона и Пастрняка на «диету» имени Оскара Сундквиста, что развязало руки лидерам «музыкантов». И в ночь на пятницу Тарасенко и компания снова готовятся к тому, чтобы эффективно противостоять колючим «мишкам».