«Сент-Луис» впервые вышел вперед в финальной серии плей-офф НХЛ против «Бостона»
ТАСС, 7 июня. «Сент-Луис» на выезде обыграл «Бостон» в пятом матче финальной серии
ТАСС, 7 июня. «Сент-Луис» на выезде обыграл «Бостон» в пятом матче финальной серии
В составе победителей шайбы забросили форварды Райан О'Райлли (21-я минута) и Давид Перрон (51). У проигравших отличился Джейк Дебраск (54). Лучшим игроком матча снова стал О'Райлли (1+1). Второй звездой был признан голкипер гостей Джордан Биннингтон (38 сейвов), третьей — защитник «Бостона» Тори Круг (0+1).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на площадке 15 минут 24 секунды, на его счету три броска и два силовых приема. Форвард имеет в своем активе 16 (11+5) очков в текущем
Тренерский штаб «Бостона» произвел одно изменение в составе перед пятой встречей серии. Стивен Кэмпфер заменил Дэвида Бэкеса, по этой причине в заявке команды значились семь защитников и 11 нападающих. Состав «Сент-Луиса» тоже претерпел только одно изменение. Защитник Роберт Бортуццо заменил своего коллегу по амплуа Джоэла Эдмундсона.
Шайба после броска форварда «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна попала в клюшку опытному игроку и отскочила ему в лицо. Однако на пятый матч Хара вышел, надев защитную маску.
В первом периоде хозяева более чем в два раза перебросали хоккеистов соперника — 17−8. Однако нельзя сказать, что это преимущество сильно повлияло на ход игры. Со всеми бросками уверенно справлялся Биннингтон, который практически оформил свой второй матч «на ноль» в текущем
По ходу стартового игрового отрезка команды обменялись удалениями. Первым на скамейку для штрафников за выброс шайбы за пределы площадки отправился защитник «Сент-Луиса» Винс Данн. Ближе к концу периода удаление получил нападающий «Бостона» Брэд Маршанд за удар клюшкой. В обоих случаях реализовать большинство у соперников не получилось.
А вот второй период начался намного интересней. Уже на 55-й секунде счет в матче открыл лучший игрок двух последних встреч О'Райлли. Нападающий «Сент-Луиса» Закари Санфорд находился за воротами «Бостона» лицом к борту и эффектно отдал передачу, пробросив себе шайбу между ног. О'Райлли не стал играть в касание, а переложил снаряд и с неудобной руки отправил его в дальний верхний угол ворот Туукки Раска.
Несмотря на то, что «Бостону» было необходимо отыгрываться, хоккеисты команды хозяев долго не могли создать опасный момент. Только в середине третьего периода сутолока у ворот Биннингтона едва не привела к голу. Судьи даже обратились за помощью к видеоарбитрам, но пользы это отстающим не принесло. Однако практически сразу после этого момента произошел эпизод, который болельщики «Бостона» еще долго будут припоминать рефери.
Гол «Сент-Луиса» засчитали, поэтому ситуация для хоккеистов «Бостона» стала еще сложней. Хозяева всеми силами пошли в атаку, и Дебраск за шесть с половиной минут до конца матча вернул надежду болельщикам, сократив отставание в счете. Однако на большее «Бостон» не хватило. Счет в серии стал 3−2 в пользу «Сент-Луиса», который проведет следующий матч (в ночь на 10 июня — прим. ТАСС) на домашней арене и имеет хорошие шансы впервые в своей истории завоевать Кубок Стэнли.
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск
|Джордан Биннингтон
|06:27
|Винс Данн
|17:22
|Брэд Маршан
|20:55
|Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Алекс Пьетранджело)
|29:25
|Дэвид Перрон
|43:09
|Александр Стин
|50:36
|Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
|53:32
|Джейк Дебраск(Тори Краг)
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Тори Краг (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0