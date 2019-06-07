«Сент-Луис» впервые вышел вперед в финальной серии плей-офф НХЛ против «Бостона»

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В составе победителей шайбы забросили форварды Райан О'Райлли (21-я минута) и Давид Перрон (51). У проигравших отличился Джейк Дебраск (54). Лучшим игроком матча снова стал О'Райлли (1+1). Второй звездой был признан голкипер гостей Джордан Биннингтон (38 сейвов), третьей — защитник «Бостона» Тори Круг (0+1).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на площадке 15 минут 24 секунды, на его счету три броска и два силовых приема. Форвард имеет в своем активе 16 (11+5) очков в текущем плей-офф. Партнер Тарасенко по «Сент-Луису» — нападающий Иван Барбашев — результативными действиями не отметился, однако совершил шесть силовых приемов. В активе форварда 6 (3+3) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Тренерский штаб «Бостона» произвел одно изменение в составе перед пятой встречей серии. Стивен Кэмпфер заменил Дэвида Бэкеса, по этой причине в заявке команды значились семь защитников и 11 нападающих. Состав «Сент-Луиса» тоже претерпел только одно изменение. Защитник Роберт Бортуццо заменил своего коллегу по амплуа Джоэла Эдмундсона.

Из-за травм команде хозяев до сих пор не могут помочь нападающий Кристофер Вагнер, а также защитники Кеван Миллер и Мэтт Гжельчик. У гостей из-за повреждения на лед не вышел форвард Роберт Томас, пропускающий вторую встречу подряд.

После четвертого матча серии были сомнения в том, сможет ли принять участие в следующей игре капитан «Бостона» Здено Хара. Словацкий защитник покинул площадку во втором периоде предыдущей встречи, не сумев завершить ее из-за перелома челюсти.

Шайба после броска форварда «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна попала в клюшку опытному игроку и отскочила ему в лицо. Однако на пятый матч Хара вышел, надев защитную маску.

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Судьи усложнили встречу «Бостону»

В первом периоде хозяева более чем в два раза перебросали хоккеистов соперника — 17−8. Однако нельзя сказать, что это преимущество сильно повлияло на ход игры. Со всеми бросками уверенно справлялся Биннингтон, который практически оформил свой второй матч «на ноль» в текущем плей-офф. Молодой вратарь, претендующий на звание лучшего новичка сезона, сделал 38 сейвов по итогам встречи.

По ходу стартового игрового отрезка команды обменялись удалениями. Первым на скамейку для штрафников за выброс шайбы за пределы площадки отправился защитник «Сент-Луиса» Винс Данн. Ближе к концу периода удаление получил нападающий «Бостона» Брэд Маршанд за удар клюшкой. В обоих случаях реализовать большинство у соперников не получилось.

А вот второй период начался намного интересней. Уже на 55-й секунде счет в матче открыл лучший игрок двух последних встреч О'Райлли. Нападающий «Сент-Луиса» Закари Санфорд находился за воротами «Бостона» лицом к борту и эффектно отдал передачу, пробросив себе шайбу между ног. О'Райлли не стал играть в касание, а переложил снаряд и с неудобной руки отправил его в дальний верхний угол ворот Туукки Раска.

Несмотря на то, что «Бостону» было необходимо отыгрываться, хоккеисты команды хозяев долго не могли создать опасный момент. Только в середине третьего периода сутолока у ворот Биннингтона едва не привела к голу. Судьи даже обратились за помощью к видеоарбитрам, но пользы это отстающим не принесло. Однако практически сразу после этого момента произошел эпизод, который болельщики «Бостона» еще долго будут припоминать рефери.

Хоккеист «Сент-Луиса» Тайлер Бозак с явным нарушением правил отобрал шайбу у нападающего хозяев Ноэля Акьяри, но арбитр не удалил форварда гостей. Атака команды продолжилась и завершилась голом, автором которого стал Перрон. Нападающий дважды хотел отдать передачу все тому же Бозаку, однако сначала ее прервал Круг, а затем неудачно сработал Раск. После этого на лед полетели посторонние предметы, игра на некоторое время была остановлена.

Гол «Сент-Луиса» засчитали, поэтому ситуация для хоккеистов «Бостона» стала еще сложней. Хозяева всеми силами пошли в атаку, и Дебраск за шесть с половиной минут до конца матча вернул надежду болельщикам, сократив отставание в счете. Однако на большее «Бостон» не хватило. Счет в серии стал 3−2 в пользу «Сент-Луиса», который проведет следующий матч (в ночь на 10 июня — прим. ТАСС) на домашней арене и имеет хорошие шансы впервые в своей истории завоевать Кубок Стэнли.