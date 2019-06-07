«Сент-Луис» забросил победную шайбу после фола
В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 1:2 (0:0; 0:1; 1:1).
В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 1:2 (0:0; 0:1; 1:1).
Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадский форвард «Блюз» Дэвид Перрон с передачи Райана О’Райлли, автора первой шайбы в ворота «Бостона». Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри.
Через три минуты нападающий хозяев Джейк Небраск отквитал одну шайбу, но это не помогло «Бостону» уйти от домашнего поражения в пятом матче серии. «Сент-Луис» повёл 3−2 и может взять Кубок Стэнли на своём льду уже в следующем матче, который состоится 10 июня.
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск
|Джордан Биннингтон
|06:27
|Винс Данн
|17:22
|Брэд Маршан
|20:55
|Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Алекс Пьетранджело)
|29:25
|Дэвид Перрон
|43:09
|Александр Стин
|50:36
|Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
|53:32
|Джейк Дебраск(Тори Краг)
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Тори Краг (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0