Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Все события
Фоторепортажи
8Главные трансферы этого лета в европейском футболе
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» забросил победную шайбу после фола

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 1:2 (0:0; 0:1; 1:1).

Наверх
Источник: AP 2019

Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадский форвард «Блюз» Дэвид Перрон с передачи Райана О’Райлли, автора первой шайбы в ворота «Бостона». Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через три минуты нападающий хозяев Джейк Небраск отквитал одну шайбу, но это не помогло «Бостону» уйти от домашнего поражения в пятом матче серии. «Сент-Луис» повёл 3−2 и может взять Кубок Стэнли на своём льду уже в следующем матче, который состоится 10 июня.

Бостон Брюинз
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал7.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка РаскДжордан Биннингтон
1-й период
06:27Винс Данн
17:22Брэд Маршан
2-й период
20:55Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Алекс Пьетранджело)
29:25Дэвид Перрон
3-й период
43:09Александр Стин
50:36Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
53:32Джейк Дебраск(Тори Краг)
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Тори Краг (Бостон Брюинз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
«Зенит» и «Спартак» поприветствуют новичков в 1-м туре РПЛ
Черчесов: Газинский должен быть прооперирован в пятницу
Обладатель Кубка Стэнли о пользе игроков НХЛ в сборной РФ
«Барселона» рассматривает возможность приобретения Буффона
Загитова приготовила торт в шоу на японском ТВ (фото)
Именинница дня. Анне Курниковой — 38 (фото)
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь