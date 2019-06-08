Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашев дисквалифицирован на один матч за удар соперника в голову
ТАСС, 8 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Иван Барбашев дисквалифицирован на один матч
ТАСС, 8 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Иван Барбашев дисквалифицирован на один матч
На шестой минуте первого периода пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Бостоном» Барбашев намеренно провел силовой прием против Юханссона, который на тот момент отдал передачу и находился без шайбы. Российский нападающий попал плечом в голову форварду соперника, после чего тот упал на лед. Барбашев не был наказан за это нарушение правил.
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Барбашев провел 80 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, набрав 26 (14 шайб + 12 передач) очков. В
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск
|Джордан Биннингтон
|06:27
|Винс Данн
|17:22
|Брэд Маршан
|20:55
|Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Алекс Пьетранджело)
|29:25
|Дэвид Перрон
|43:09
|Александр Стин
|50:36
|Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
|53:32
|Джейк Дебраск(Тори Краг)
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Тори Краг (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0