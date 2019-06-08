Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашев дисквалифицирован на один матч за удар соперника в голову

На шестой минуте первого периода пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Бостоном» Барбашев намеренно провел силовой прием против Юханссона, который на тот момент отдал передачу и находился без шайбы. Российский нападающий попал плечом в голову форварду соперника, после чего тот упал на лед. Барбашев не был наказан за это нарушение правил.