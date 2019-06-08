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09:55 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашев дисквалифицирован на один матч за удар соперника в голову

ТАСС, 8 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Иван Барбашев дисквалифицирован на один матч плей-офф за удар в голову форварду «Бостона» Маркусу Юханссону. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

На шестой минуте первого периода пятого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Бостоном» Барбашев намеренно провел силовой прием против Юханссона, который на тот момент отдал передачу и находился без шайбы. Российский нападающий попал плечом в голову форварду соперника, после чего тот упал на лед. Барбашев не был наказан за это нарушение правил.

Российский хоккеист пропустит шестую игру финала плей-офф НХЛ. Встреча состоится в ночь на 10 июня в Сент-Луисе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Барбашев провел 80 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, набрав 26 (14 шайб + 12 передач) очков. В плей-офф форвард отыграл 24 встречи. На его счету 6 (3+3) баллов за результативность.

Бостон Брюинз
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал7.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden, 17565 зрителей
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка РаскДжордан Биннингтон
1-й период
06:27Винс Данн
17:22Брэд Маршан
2-й период
20:55Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Алекс Пьетранджело)
29:25Дэвид Перрон
3-й период
43:09Александр Стин
50:36Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
53:32Джейк Дебраск(Тори Краг)
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Тори Краг (Бостон Брюинз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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