Бывший фигурист Скиннер получил контракт на $72 млн от аутсайдера НХЛ. Сколько захочет Панарин?
Джефф Скиннер будет получать в среднем по 9 млн долларов в год. В этом сезоне он стал 66-м бомбардиром лиги.
Джефф Скиннер будет получать в среднем по 9 млн долларов в год. В этом сезоне он стал 66-м бомбардиром лиги.
Пока все в Северной Америке увлеченно следят за финалом Кубка Стэнли, «Баффало», не попавший в
Джефф стал лишь 16-м в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Каждый год вплоть до 2027 года он будет получать в среднем по 9 млн долларов, с вычетом всех налогов получится около 5 млн чистыми. До этого на протяжении последних шести лет он зарабатывал по 5,725 млн в год (без вычета налогов). Поразительно, как агенту 27-летнего игрока удалось выбить для своего клиента повышение оклада чуть ли не в два раза. Поразительно, потому что Скиннер никогда в своей карьере не показывал
Нынешний сезон для канадца стал первым в «Баффало», до этого выступал за «Каролину». В этом году он провел 82 матча в регулярном чемпионате (ни одного не пропустил) и набрал 63 (40+23) очка. Это повторение его личного рекорда результативности. В гонке бомбардиров это 66-й результат. Еще важно, что за девять сезонов в лучшей лиги мира Скиннер никогда не играл в
Сначала кажется, что «Баффало» переплатил. Хотя у клуба под потолком зарплат в это межсезонье есть еще 11 миллионов, а следующим летом будет 20. Таким образом, есть еще простор, чтобы усилиться на рынке и
В данной ситуации становится очевидно, как продешевил Никита Кучеров, подписав очень скромный контракт на 9,5 млн в год. Лучший бомбардир сезона, лидер победителя регулярки должен быть как минимум в топ-3 по зарплатам, а россиянин даже не попадает в первую десятку. И стоит учесть, что контракт Даути, Тэйвза, Кейна, Копитара, Овечкина были заключены намного раньше, при другом потолке зарплат. Теперь даже страшно представить, сколько затребует Артемий Панарин и Сергей Бобровский у новых команд. Они вряд ли будут снижать аппетиты и идти на уступки клубам, как сделал это Кучеров. Артемий в этом сезоне набрал на 24 очка больше Скиннера в регулярке, так еще здорово выступил в
Еще пару лет назад сумма в 10 млн долларов казалась космической для НХЛ, а контракты Кейна и Овечкина гигантскими. Но Макдэвид изменил лигу в 2017 году, когда было объявлено о его новом контракте на 100 млн. С тех пор суммы в 8−9 млн не кажутся
Дарья Тубольцева