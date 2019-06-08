Бывший фигурист Скиннер получил контракт на $72 млн от аутсайдера НХЛ. Сколько захочет Панарин?

Источник: AP 2019

Пока все в Северной Америке увлеченно следят за финалом Кубка Стэнли, «Баффало», не попавший в плей-офф, провернул крупную сделку. «Сэйбрз» подписали контракт с нападающим Джеффом Скиннером, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом. Соглашение заключено на 8 лет и со средней зарплатой в 9 млн долларов в год. За весь срок хоккеист получит 72 млн долларов, также в контракте есть пункт на полный запрет на обмен.

Джефф стал лишь 16-м в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Каждый год вплоть до 2027 года он будет получать в среднем по 9 млн долларов, с вычетом всех налогов получится около 5 млн чистыми. До этого на протяжении последних шести лет он зарабатывал по 5,725 млн в год (без вычета налогов). Поразительно, как агенту 27-летнего игрока удалось выбить для своего клиента повышение оклада чуть ли не в два раза. Поразительно, потому что Скиннер никогда в своей карьере не показывал чего-то выдающегося, что могло его сделать одним из мировых звезд. Разве что он прославился своим катанием. Джефф в прошлом профессионально занимался фигурным катанием и только в 13 лет выбрал хоккей. До сих пор он легко может исполнить двойной аксель. В хоккейной форме это смотрится особенно круто.

Нынешний сезон для канадца стал первым в «Баффало», до этого выступал за «Каролину». В этом году он провел 82 матча в регулярном чемпионате (ни одного не пропустил) и набрал 63 (40+23) очка. Это повторение его личного рекорда результативности. В гонке бомбардиров это 66-й результат. Еще важно, что за девять сезонов в лучшей лиги мира Скиннер никогда не играл в плей-офф. Никогда!

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Сначала кажется, что «Баффало» переплатил. Хотя у клуба под потолком зарплат в это межсезонье есть еще 11 миллионов, а следующим летом будет 20. Таким образом, есть еще простор, чтобы усилиться на рынке и наконец-то побороться за место в плей-офф, где команда не играла с 2011 года. Если бы «Сэйбрз» упустили Джеффа, то столкнулись бы с проблемой, кем его заменить. Чуть ли не единственный сопоставимый актив на рынке свободных агентов Андерс Ли из «Айлендерс», но он почти на два года старше Скиннера. За других бы пришлось отдавать полцарства. Да, кажется, что зарплата слишком высокая. Но реалии говорят, что запросы хоккеистов растут, к тому же потолок зарплат должен увеличиться до 90 млн.

В данной ситуации становится очевидно, как продешевил Никита Кучеров, подписав очень скромный контракт на 9,5 млн в год. Лучший бомбардир сезона, лидер победителя регулярки должен быть как минимум в топ-3 по зарплатам, а россиянин даже не попадает в первую десятку. И стоит учесть, что контракт Даути, Тэйвза, Кейна, Копитара, Овечкина были заключены намного раньше, при другом потолке зарплат. Теперь даже страшно представить, сколько затребует Артемий Панарин и Сергей Бобровский у новых команд. Они вряд ли будут снижать аппетиты и идти на уступки клубам, как сделал это Кучеров. Артемий в этом сезоне набрал на 24 очка больше Скиннера в регулярке, так еще здорово выступил в плей-офф. Предыдущие сезоны у него выходили тоже крайне успешными.

Будет удивительно, если Панарин попросит меньше 11 млн в год. Бобровский, впервые круто отыгравший в Кубке Стэнли и прошедший до второго раунда, наверняка тоже захочет зарплату не меньше той, которая у него сейчас (7,425 млн), а скорее всего на пару миллионов больше.

Еще пару лет назад сумма в 10 млн долларов казалась космической для НХЛ, а контракты Кейна и Овечкина гигантскими. Но Макдэвид изменил лигу в 2017 году, когда было объявлено о его новом контракте на 100 млн. С тех пор суммы в 8−9 млн не кажутся какими-то слишком большими, а на нее может претендовать любой хороший хоккеист. И для этого даже необязательно становиться звездой мирового уровня. Но все равно от такого количества нулей в контрактах иногда становится не по себе.