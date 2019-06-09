Американский журналист назвал возможную зарплату Панарина по новому контракту
Журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер высказался о будущем контракте нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер высказался о будущем контракте нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
«Панарин может рассчитывать на контракт с годовым окладом в $10,5−11 млн, если не больше», — написал Хеджер в твиттере.
В сезоне-2018/19 Панарин провел 79 матчей в регулярном чемпионате, забросил 28 шайб и сделал 59 передач. В 10 матчах
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