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20:16 (мск), источник: Sport24

Американский журналист назвал возможную зарплату Панарина по новому контракту

Журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер высказался о будущем контракте нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

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Источник: AP 2019

«Панарин может рассчитывать на контракт с годовым окладом в $10,5−11 млн, если не больше», — написал Хеджер в твиттере.

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В сезоне-2018/19 Панарин провел 79 матчей в регулярном чемпионате, забросил 28 шайб и сделал 59 передач. В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков. 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

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Сергей Мозякин, Павел Дацюк, Артемий Панарин в Зале Славы отечественного хоккея
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