«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (9-я минута), Брэндон Карло (43), Карсон Кульман (51), Давид Пастрняк (55) и Здено Хара (58). У проигравших отличился Райан О’Райлли (53).

Обладатель Кубка Стэнли определится в решающем, седьмом матче серии, который пройдет в ночь на 13 июня в Бостоне.