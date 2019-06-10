«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ
ТАСС, 10 июня. «Бостон» победил «Сент-Луис» со счетом 5:1 в шестом матче финальной серии
ТАСС, 10 июня. «Бостон» победил «Сент-Луис» со счетом 5:1 в шестом матче финальной серии
В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (9-я минута), Брэндон Карло (43), Карсон Кульман (51), Давид Пастрняк (55) и Здено Хара (58). У проигравших отличился Райан О’Райлли (53).
Обладатель Кубка Стэнли определится в решающем, седьмом матче серии, который пройдет в ночь на 13 июня в Бостоне.
|Крэйг Беруби
|Брюс Кэссиди
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|Туукка Раск
|02:42
|Шон Керали
|07:17
|Брэйден Шенн
|08:19
|Райан О`Райлли
|08:40
|Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Тори Краг)
|18:21
|Здено Хара
|29:11
|Брэд Маршан
|33:43
|Чарли Макэвой
|42:31
|Брэндон Карло(Джейк Дебраск)
|50:15
|Карсон Кулман(Давид Крейчи)
|52:01
|Райан О`Райлли(Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон)
|54:06
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Шон Керали)
|57:41
|Здено Хара
|59:38
|Сэм Блэй
|59:38
|Сэм Блэй
|59:38
|Коннор Клифтон
|59:43
|Роберт Бортуццо
|59:43
|Роберт Бортуццо
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|20
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0