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09:27 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 10 июня. «Бостон» победил «Сент-Луис» со счетом 5:1 в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сент-Луисе.

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23
фотографии

В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (9-я минута), Брэндон Карло (43), Карсон Кульман (51), Давид Пастрняк (55) и Здено Хара (58). У проигравших отличился Райан О’Райлли (53).

Обладатель Кубка Стэнли определится в решающем, седьмом матче серии, который пройдет в ночь на 13 июня в Бостоне.

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Сент-Луис Блюз
1:5
0:1, 0:0, 1:4
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Финал10.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center, 18890 зрителей
Главные тренеры
Крэйг БерубиБрюс Кэссиди
Вратари
Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)Туукка Раск
1-й период
02:42Шон Керали
07:17Брэйден Шенн
08:19Райан О`Райлли
08:40Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Тори Краг)
18:21Здено Хара
2-й период
29:11Брэд Маршан
33:43Чарли Макэвой
3-й период
42:31Брэндон Карло(Джейк Дебраск)
50:15Карсон Кулман(Давид Крейчи)
52:01Райан О`Райлли(Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон)
54:06Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Шон Керали)
57:41Здено Хара
59:38Сэм Блэй
59:38Сэм Блэй
59:38Коннор Клифтон
59:43Роберт Бортуццо
59:43Роберт Бортуццо
Лучшие игроки матча
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
20Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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