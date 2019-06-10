Унижение в Сент-Луисе: Кубок Стэнли уползает от Тарасенко
«Бостон» в гостях разбил «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии
«Бостон» в гостях разбил «Сент-Луис» в шестом матче финальной серии
Впервые в финальной серии
Реванш спустя 49 лет мог стать самой красивой страницей в истории «блюзменов».
Способствовало бы этому и уникальное достижение команды Крэйга Берюбе, которая, занимая к Новому году последнее место в Западной конференции, в 2019 году сумела добыть путевку в
К шестому матчу против «Бостона» «Сент-Луис» подошел в неоптимальном составе.
Накануне российский нападающий «нот» Иван Барбашев был дисквалифицирован за опасную атаку на форварда «Брюинз» Маркуса Юханссона в предыдущей встрече.
Однако
Патрик Марун выкатил шайбу на пятак Тайлеру Бозаку, а тот попытался продавить снаряд в ближний угол, но канадца вовремя оттеснили защитники. Спустя мгновение гости уже оказались в меньшинстве.
За задержку игры малым штрафом был наказан форвард «Бостона» Шон Курали. И хотя Брэйден Шенн на пару с Джейденом Шварцем сумели создать опасность у ворот Туукки Раска, реализовать большинство «Блюз» не удалось. С этим, кстати, у «Сент-Луиса» были большие проблемы по ходу всего
Зато с реализацией «лишнего» никаких сложностей нет у «Бостона», который подарками соперника пользуется регулярно. Не стал исключением и момент с Шенном, который опасно толкнул Юакима Нордстрёма в борт. Швед, ударившись головой, упал. Подняться он смог только через некоторое время. За опасный фол Шенн присел на скамейку штрафников, а спустя минуту к нему присоединился его партнер по команде Райан О’Райлли, наказанный за задержку игры.
Преимущество в два игрока «Бостон» не реализовать не мог.
1:0 — с таким счетом и завершился первый период, по ходу которого больше голевых моментов создали хозяева, но шайбой лучше владели «медведи» и в принципе контролировали ход встречи.
Во второй трети матча «Сент-Луис» побежал отыгрываться. Отличный момент «блюзмены» создали с участием все того же Шварца. Канадский нападающий после наброса Карла Гуннарссона эффектно подставил клюшку, направив шайбу в дальний верхний угол. Однако снаряд пролетел рядом со штангой.
Мгновение спустя Шварц уже мог выступить в роли ассистента, но бросок Шенна с близкого расстояния после передачи Джейдена
На десятой минуте периода Маршан сфолил против Алекса Пьетранджело и был наказан за подножку малым штрафом. В последующие две минуты гости только и успевали отбиваться от атак «Сент-Луиса».
Снаряд попал в перекладину и отрикошетил в спину голкиперу «Бостона». Чарли Макэвой вовремя успел клюшкой «снять» шайбу с линии, а та попала практически за шиворот Раску, успевшему вынести ее в поле, хотя практически весь «Энтерпрайз-центр» уже видел шайбу в воротах.
Не удалось хозяевам льда реализовать и большинство после удаления Макэвоя, сфолившего на Тарасенко. Более того, «Блюз» едва не пропустили вторую шайбу за 1,5 секунды до конца второго периода, но свою команду спас Биннингтон.
В начале третьей 20-минутки голкипер «Сент-Луиса» уже не выручил.
Брэндон Карло даже не щелкнул, а лишь набросил в направлении Джейка Дебраски от синей линии, но шайба, пролетев мимо всех, неожиданно отскочила перед Беннингтоном и залетела в ворота.
25-летнему голкиперу оставалось лишь разводить руками с досады.
Желая сократить отставание в счете, «Блюз» большими силами пошел в атаку, совершенно забыв про линию обороны. За это подопечные Берюбе и поплатились.
Давид Крейчи легко и непринужденно совершил отбор в центре площадки и сразу же перевел направо, где к атаке подключился Карсон Кульман. 83-й номер «Бостона» мощно бросил в дальнюю «девятку» и не промазал.
Размочить счет хозяевам площадки
Пьетранджело щелкнул с острого угла, но с этим броском Раск справился. Шайба отскочила на противоположный край точно на клюшку О’Райлли, который замкнул «передачу», попав в ближний угол.
Раск, к слову, и этот бросок отразил, однако после просмотра видеоповтора судьи засчитали взятие ворот — шайба успела целиком пересечь линию.
За шесть минут до конца основного времени «Бостон» приговорил «Сент-Луис».
Самуэль Бле завозился с шайбой за линией своих ворот и в итоге потерял ее. Курали, Маршан и Пастрняк быстро разыграли трехходовку и завершили контратаку броском чешского лидера «Брюинз».
«Сент-Луису» ничего не оставалось делать, кроме того, чтобы снять Биннингтона и разыграть шестого полевого. Однако и это не помогло хозяевам.
Хара, осуществив перехват, точно бросил верхом из своей зоны и поразил пустые ворота. 5:1 — «Бостон» разбил «Сент-Луис» и перевел решающую встречу за Кубок Стэнли к себе домой. Финальная игра состоится в ночь на 13 июня мск.
Андрей Сенченко
|Крэйг Беруби
|Брюс Кэссиди
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|Туукка Раск
|02:42
|Шон Керали
|07:17
|Брэйден Шенн
|08:19
|Райан О`Райлли
|08:40
|Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Тори Краг)
|18:21
|Здено Хара
|29:11
|Брэд Маршан
|33:43
|Чарли Макэвой
|42:31
|Брэндон Карло(Джейк Дебраск)
|50:15
|Карсон Кулман(Давид Крейчи)
|52:01
|Райан О`Райлли(Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон)
|54:06
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Шон Керали)
|57:41
|Здено Хара
|59:38
|Сэм Блэй
|59:38
|Сэм Блэй
|59:38
|Коннор Клифтон
|59:43
|Роберт Бортуццо
|59:43
|Роберт Бортуццо
Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|20
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0