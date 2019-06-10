Унижение в Сент-Луисе: Кубок Стэнли уползает от Тарасенко

Источник: AP 2019

Впервые в финальной серии плей-офф НХЛ фаворитом к очередному матчу в своем противостоянии с «Бостон Брюинз» подошел «Сент-Луис Блюз». После победы в пятой встрече «блюзмены» вышли вперед, и для исторического завоевания Кубка Стэнли им было необходимо выигрывать домашнюю игру на «Энтерпрайз-центре». В далеком 1970 году команды уже встречались в финале главного турнира североамериканского хоккея, но тогда «Блюз» «всухую» уступили «медведям» со счетом 0−4. И если «Бостон» с момента того триумфа еще восемь раз выходил в финал Кубка Стэнли, дважды выиграв заветный трофей, то «Сент-Луис» до таких вершин не доходил до этого сезона.

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Реванш спустя 49 лет мог стать самой красивой страницей в истории «блюзменов».

Способствовало бы этому и уникальное достижение команды Крэйга Берюбе, которая, занимая к Новому году последнее место в Западной конференции, в 2019 году сумела добыть путевку в плей-офф НХЛ, а затем и вовсе выиграть свою конференцию, чего не удавалось никому в истории лиги.

К шестому матчу против «Бостона» «Сент-Луис» подошел в неоптимальном составе.

Накануне российский нападающий «нот» Иван Барбашев был дисквалифицирован за опасную атаку на форварда «Брюинз» Маркуса Юханссона в предыдущей встрече.

Гостям победа в шестой встрече по очевидным причинам была жизненно необходима. В связи с этим «Бостон» ожидаемо начал игру активно и с первых же минут насел на ворота Джордана Биннингтона. «Медведи» же и нанесли первый бросок в сторону ворот, хотя шайба и пролетела мимо створа.

Однако по-настоящему опасный момент удалось создать хозяевам льда.

Патрик Марун выкатил шайбу на пятак Тайлеру Бозаку, а тот попытался продавить снаряд в ближний угол, но канадца вовремя оттеснили защитники. Спустя мгновение гости уже оказались в меньшинстве.

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За задержку игры малым штрафом был наказан форвард «Бостона» Шон Курали. И хотя Брэйден Шенн на пару с Джейденом Шварцем сумели создать опасность у ворот Туукки Раска, реализовать большинство «Блюз» не удалось. С этим, кстати, у «Сент-Луиса» были большие проблемы по ходу всего плей-офф. В общей сложности команда Берюбе, например, за всю финальную серию сумела реализовать численное преимущество лишь один раз из 17-ти.

Зато с реализацией «лишнего» никаких сложностей нет у «Бостона», который подарками соперника пользуется регулярно. Не стал исключением и момент с Шенном, который опасно толкнул Юакима Нордстрёма в борт. Швед, ударившись головой, упал. Подняться он смог только через некоторое время. За опасный фол Шенн присел на скамейку штрафников, а спустя минуту к нему присоединился его партнер по команде Райан О’Райлли, наказанный за задержку игры.

Преимущество в два игрока «Бостон» не реализовать не мог.

Давид Пастрняк получил шайбу у синей линии, продвинулся немного вперед и отдал направо, где стоял один Брэд Маршан. Канадский форвард «Брюинз» мощно щелкнул в верхний ближний угол, «прошив» Биннингтона.

1:0 — с таким счетом и завершился первый период, по ходу которого больше голевых моментов создали хозяева, но шайбой лучше владели «медведи» и в принципе контролировали ход встречи.

Во второй трети матча «Сент-Луис» побежал отыгрываться. Отличный момент «блюзмены» создали с участием все того же Шварца. Канадский нападающий после наброса Карла Гуннарссона эффектно подставил клюшку, направив шайбу в дальний верхний угол. Однако снаряд пролетел рядом со штангой.

Мгновение спустя Шварц уже мог выступить в роли ассистента, но бросок Шенна с близкого расстояния после передачи Джейдена из-за ворот сумел отразить Раск.

На десятой минуте периода Маршан сфолил против Алекса Пьетранджело и был наказан за подножку малым штрафом. В последующие две минуты гости только и успевали отбиваться от атак «Сент-Луиса».

Наконец-то активным стал выглядеть российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, который ранее был совсем незаметен. Набросами на пятак он заставил защитников «Бостона» выносить шайбу, не глядя.

Опасный момент удалось создать Патрику Маруну, который красиво прострелил на ход Колтону Парэйко, но тому в отчаянном прыжке помешал бросить играющий со сломанной челюстью Здено Хара. Позднее Пьетранджело мощно бросил с левого края, и шайба едва не пересекла линию ворот.

Снаряд попал в перекладину и отрикошетил в спину голкиперу «Бостона». Чарли Макэвой вовремя успел клюшкой «снять» шайбу с линии, а та попала практически за шиворот Раску, успевшему вынести ее в поле, хотя практически весь «Энтерпрайз-центр» уже видел шайбу в воротах.

Не удалось хозяевам льда реализовать и большинство после удаления Макэвоя, сфолившего на Тарасенко. Более того, «Блюз» едва не пропустили вторую шайбу за 1,5 секунды до конца второго периода, но свою команду спас Биннингтон.

В начале третьей 20-минутки голкипер «Сент-Луиса» уже не выручил.

Брэндон Карло даже не щелкнул, а лишь набросил в направлении Джейка Дебраски от синей линии, но шайба, пролетев мимо всех, неожиданно отскочила перед Беннингтоном и залетела в ворота.

25-летнему голкиперу оставалось лишь разводить руками с досады.

Желая сократить отставание в счете, «Блюз» большими силами пошел в атаку, совершенно забыв про линию обороны. За это подопечные Берюбе и поплатились.

Давид Крейчи легко и непринужденно совершил отбор в центре площадки и сразу же перевел направо, где к атаке подключился Карсон Кульман. 83-й номер «Бостона» мощно бросил в дальнюю «девятку» и не промазал.

Размочить счет хозяевам площадки все-таки удалось.

Пьетранджело щелкнул с острого угла, но с этим броском Раск справился. Шайба отскочила на противоположный край точно на клюшку О’Райлли, который замкнул «передачу», попав в ближний угол.

Раск, к слову, и этот бросок отразил, однако после просмотра видеоповтора судьи засчитали взятие ворот — шайба успела целиком пересечь линию.

За шесть минут до конца основного времени «Бостон» приговорил «Сент-Луис».

Самуэль Бле завозился с шайбой за линией своих ворот и в итоге потерял ее. Курали, Маршан и Пастрняк быстро разыграли трехходовку и завершили контратаку броском чешского лидера «Брюинз».

«Сент-Луису» ничего не оставалось делать, кроме того, чтобы снять Биннингтона и разыграть шестого полевого. Однако и это не помогло хозяевам.

Хара, осуществив перехват, точно бросил верхом из своей зоны и поразил пустые ворота. 5:1 — «Бостон» разбил «Сент-Луис» и перевел решающую встречу за Кубок Стэнли к себе домой. Финальная игра состоится в ночь на 13 июня мск.

Андрей Сенченко