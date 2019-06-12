Дубль хулигана Маршанда и город в руках вандалов. 8 лет назад «Бостон» взял Кубок Стэнли в 7-м матче

Восемь лет назад «Бостон Брюинз» уже играл в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Тогда его соперником был «Ванкувер».

Если к старту серии в качестве очевидного фаворита подходили «Кэнакс», которые стали лучшей командой той регулярки, а в финале Запада лихо разобрались с «Сан-Хосе», то после шести игр расклады сильно изменились. «Брюинз» одержали три победы со общим счетом 17:3 и перед решающей игрой их шансы выглядели немного предпочтительней. Одно из главных достижений «Бостона» в том финале — до предела упрощенная игра, в ней полтора десятка канадцев, игравших за «Мишек» чувствовали себя прекрасно, а вот лидеры «Ванкувера» братья Седины просто потерялись.

Решающую седьмую игру «Кэнакс» начали активнее, но уже на 15-й минуте им был подписан приговор. Патрис Бержерон выиграл вбрасывание, Брэд Маршанд покружил по чужой зоне и вернул шайбу партнеру — 1:0. Почему это выглядело, как приговор? В финале-2011 неизменно побеждала команда, открывавшая счет.

Традиция сработала и на этот раз — «Бостон» прибил соперника в концовке второго периода. Сначала проваливший главную серию сезона вратарь Роберто Луонго не справился не смог зафиксировать шайбу после дальнего броска, ее подобрал Брэд Маршанд и, заложив вираж за воротами, отправил в сетку. А вскоре «Кэнакс» окончательно уничтожил Бержерон, убежавший к их воротам в меньшинстве и пропихнувший шайбу в сетку.

Итоговый счет установил Маршанд — канадский хулиган не промахнулся по пустым воротам. 4:0 — спустя 39 лет Кубок Стэнли вернулся в «Бостон».

Дубли Маршанда и Бержерона в седьмой встрече не отняли звание главного героя финала у 43-летнего Марка Рекки. Форвард-ветеран в серии с «Ванкувером» забросил 3 шайбы, отдал 4 результативных ассиста и отобрал авторство «самого возрастного гола в истории финалов плей-офф НХЛ» у Игоря Ларионова. Вот он — идеальный способ завершить крутую карьеру.

«Ну вот и все — с хоккеем я закончил. Теперь самое время наслаждаться моментом. Ключевым матчем для нас стал шестой, когда мы все сыграли просто потрясающе. Наш вратарь Томас был страшно хорош! И у меня нет слов, чтобы выразить признательность всем своим одноклубникам. Конечно, для меня ценны все три моих Кубка Стэнли, но уходить, будучи победителем, — это особенное чувство», — после финальной сирены Рекки не скрывал эмоций.

Канада в очередной раз осталась без Кубка Стэнли и не смогла пережить это разочарование достойно. В следующие несколько часов после седьмого матча фанаты «Ванкувера» устраивали в городе беспорядки — дрались, сжигали и переворачивали автомобили. В итоге, полиция применила слезоточивый газ, а дело закончилось десятками пострадавших и одним погибшим.

«То, что мы наблюдали, — настоящий позор. Очень печально видеть подобное. Ванкувер — город мирового уровня, и все собравшиеся в центре люди хотели насладиться игрой в спокойной обстановке. Полиция была нами призвана для того, чтобы помочь гражданам спокойно разойтись и добраться до дома, а виновников мы обязательно накажем», — пообещал тогда мэр Ванкувера Грегор Робертсон.

Маршанд и Бержерон по-прежнему в деле, путь Рекки частично повторяет 42-летний защитник Здено Хара, а возможная победа «Бостона» на этот раз не приведет к беспорядкам — решающий матч серии против «Сент-Луиса» команда Брюса Кэссиди играет дома. Спустя девять лет «Бостон» снова доигрался до седьмого матча в финале Кубка Стэнли и «Брюинз» знают, как побеждать в таких встречах.