Дубль хулигана Маршанда и город в руках вандалов. 8 лет назад «Бостон» взял Кубок Стэнли в 7-м матче
День, когда «Брюинз» выиграли серебряную чашку и было сделано легендарное фото.
День, когда «Брюинз» выиграли серебряную чашку и было сделано легендарное фото.
Восемь лет назад «Бостон Брюинз» уже играл в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Тогда его соперником был «Ванкувер».
Если к старту серии в качестве очевидного фаворита подходили «Кэнакс», которые стали лучшей командой той регулярки, а в финале Запада лихо разобрались с «Сан-Хосе», то после шести игр расклады сильно изменились. «Брюинз» одержали три победы со общим счетом 17:3 и перед решающей игрой их шансы выглядели немного предпочтительней. Одно из главных достижений «Бостона» в том финале — до предела упрощенная игра, в ней полтора десятка канадцев, игравших за «Мишек» чувствовали себя прекрасно, а вот лидеры «Ванкувера» братья Седины просто потерялись.
Решающую седьмую игру «Кэнакс» начали активнее, но уже на 15-й минуте им был подписан приговор. Патрис Бержерон выиграл вбрасывание, Брэд Маршанд покружил по чужой зоне и вернул шайбу партнеру — 1:0. Почему это выглядело, как приговор? В финале-2011 неизменно побеждала команда, открывавшая счет.
Традиция сработала и на этот раз — «Бостон» прибил соперника в концовке второго периода. Сначала проваливший главную серию сезона вратарь Роберто Луонго не справился не смог зафиксировать шайбу после дальнего броска, ее подобрал Брэд Маршанд и, заложив вираж за воротами, отправил в сетку. А вскоре «Кэнакс» окончательно уничтожил Бержерон, убежавший к их воротам в меньшинстве и пропихнувший шайбу в сетку.
Итоговый счет установил Маршанд — канадский хулиган не промахнулся по пустым воротам. 4:0 — спустя 39 лет Кубок Стэнли вернулся в «Бостон».
Дубли Маршанда и Бержерона в седьмой встрече не отняли звание главного героя финала у 43-летнего Марка Рекки.
«Ну вот и все — с хоккеем я закончил. Теперь самое время наслаждаться моментом. Ключевым матчем для нас стал шестой, когда мы все сыграли просто потрясающе. Наш вратарь Томас был страшно хорош! И у меня нет слов, чтобы выразить признательность всем своим одноклубникам. Конечно, для меня ценны все три моих Кубка Стэнли, но уходить, будучи победителем, — это особенное чувство», — после финальной сирены Рекки не скрывал эмоций.
Канада в очередной раз осталась без Кубка Стэнли и не смогла пережить это разочарование достойно. В следующие несколько часов после седьмого матча фанаты «Ванкувера» устраивали в городе беспорядки — дрались, сжигали и переворачивали автомобили. В итоге, полиция применила слезоточивый газ, а дело закончилось десятками пострадавших и одним погибшим.
«То, что мы наблюдали, — настоящий позор. Очень печально видеть подобное. Ванкувер — город мирового уровня, и все собравшиеся в центре люди хотели насладиться игрой в спокойной обстановке. Полиция была нами призвана для того, чтобы помочь гражданам спокойно разойтись и добраться до дома, а виновников мы обязательно накажем», — пообещал тогда мэр Ванкувера Грегор Робертсон.
Маршанд и Бержерон
Седьмой матч «Бостон» — «Сент-Луис» состоится в ночь со среды на четверг по московскому времени. Начало — в 3:00.