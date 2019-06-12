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12:42 (мск), источник: Sport24

Кто станет преемником Овечкина? 3 главных претендента на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли

Есть шансы, что на «Конн Смайт Трофи» появится еще одна русская фамилия.

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Два главных вопроса перед седьмым матчем финала Кубка Стэнли между «Бостоном» и «Сент-Луисом» — кто выиграет серебряную чашку и кто заберет «Конн Смайт Трофи»? С первым все предельно ясно — Кубок Стэнли отправится к победителю решающей встречи, а вот с призом самому ценному игроку плей-офф сложнее. Если в прошлом сезоне на «Конн Смайт» реально претендовали только Александр Овечкин и Марк-Андре Флери, то сегодня список кандидатов заметно шире. Sport24 называет фамилии трех хоккеистов, которые на наш взгляд заслуживают престижную награду больше своих коллег.

Владимир Тарасенко

Даже если включение Русского Танка в топ-3 покажется вам спорным, поверьте, патриотические чувства здесь не при чем. Воспитанник новосибирского хоккея на самом деле проводит удивительный плей-офф и вполне способен стать его MVP. Главный козырь Тарасенко — он тащил за собой команду в двух главных сериях Кубка Стэнли: финале конференции и большом финале. В последних 12 матчах Владимир набрал 11 очков и забросил 6 шайб, 3 из которых в серии против «Бостона». Что происходит в те моменты, когда у Тарасенко не идет игра? Ничего хорошего для «Сент-Луиса», что подтвердил матч номер шесть, в котором «Блюз» сгорели со счетом 1:5.

Надо признать, чтобы выиграть «Конн Смайт Трофи» русскому форварду придется как следует зажечь в седьмой игре. Гол (а лучше не один) сильно приблизит его к призу, последним обладателем которого пока остается Александр Овечкин. Второе обязательное условие — завоевание «Сент-Луисом» Кубка Стэнли. Если чашку возьмет «Бостон», то со званием самого ценного игрока плей-офф все будет очевидно.

Туукка Раск

Победа «Брюинз» в нынешнем плей-офф = «Конн Смайт Трофи» в руках у финского голкипера. Это даже не формула, а скорее, аксиома — слишком уже велик вклад Раска в возможное чемпионство «Мишек». Коэффициент надежности 1.93 — лучший среди всех вратарей, игравших в нынешнем плей-офф. По проценту отраженных бросков (93,8) финн тоже первый. На пару с Джорданом Биннингтоном из «Сент-Луиса» он одержал в розыгрыше серебряной чашки 15 побед, после встречи номер семь на вершине этого рейтинга останется кто-то один. Наконец, по количеству шатаутов Раск делит первую строчку с Петром Мразеком из «Каролины». Все эти цифры — очень хорошо объясняют, почему MVP Кубка Стэнли впервые с 2012-го должен стать голкипер.

А вот сможет ли Туукка претендовать на «Конн Смайт» в случае поражения «Бостона» в среду — большой вопрос. Хоккеист проигравшей в финале плей-офф команды не получал эту награду с 2003-го года, когда за свою феноменальную игру в главной серии сезона был отмечен вратарь «Анахайма» Жан-Себастьян Жигер. Повторит ли Раск его путь? Или победа «Блюз» оставит финна ни с чем?

Райан О’Райлли

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг после этого сезона должен получить премию хотя бы за то, что летом прошлого года он провернул обмен, в результате которого состав «Блюз» пополнил форвард «Баффало» Райан О’Райлли. В обратном направлении отправились Соботка, Берглунд и Томпсон — сегодня победитель в этой сделке очевиден. Двусторонний форвард, который год назад признавался, что потерял любовь к хоккею, в форме «Музыкантов» влюбился в него заново — он стал лучшим бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата и прямо сейчас идет вторым в бомбардирском рейтинге Кубка Стэнли, впереди только Брэд Маршанд. «Бостону» Райан отгрузил уже четыре шайбы — без его участия седьмого матча могло и не быть.

О’Райлли в огне — он забивает в трех играх подряд, и никто не удивится, если его результативная среда продолжится в среду. Если это случится, а «Сент-Луис» хлопнет «Бостон», сценарий, при котором Гэри Беттмэн вручит «Конн Смайт Трофи» 28-летнему канадцу, видится очень вероятным. Потерявший интерес к хоккею форвард становится самым ценным игроком плей-офф — такая история вписалась бы в сумасшедший плей-офф НХЛ-2019.

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