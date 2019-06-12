Кто станет преемником Овечкина? 3 главных претендента на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли
Есть шансы, что на «Конн Смайт Трофи» появится еще одна русская фамилия.
Есть шансы, что на «Конн Смайт Трофи» появится еще одна русская фамилия.
Два главных вопроса перед седьмым матчем финала Кубка Стэнли между «Бостоном» и «Сент-Луисом» — кто выиграет серебряную чашку и кто заберет «Конн Смайт Трофи»? С первым все предельно ясно — Кубок Стэнли отправится к победителю решающей встречи, а вот с призом самому ценному игроку
Даже если включение Русского Танка в топ-3 покажется вам спорным, поверьте, патриотические чувства здесь не при чем. Воспитанник новосибирского хоккея на самом деле проводит удивительный
Надо признать, чтобы выиграть «Конн Смайт Трофи» русскому форварду придется как следует зажечь в седьмой игре. Гол (а лучше не один) сильно приблизит его к призу, последним обладателем которого пока остается Александр Овечкин. Второе обязательное условие — завоевание «Сент-Луисом» Кубка Стэнли. Если чашку возьмет «Бостон», то со званием самого ценного игрока
Победа «Брюинз» в нынешнем
А вот сможет ли Туукка претендовать на «Конн Смайт» в случае поражения «Бостона» в среду — большой вопрос. Хоккеист проигравшей в финале
Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг после этого сезона должен получить премию хотя бы за то, что летом прошлого года он провернул обмен, в результате которого состав «Блюз» пополнил форвард «Баффало» Райан О’Райлли. В обратном направлении отправились Соботка, Берглунд и Томпсон — сегодня победитель в этой сделке очевиден. Двусторонний форвард, который год назад признавался, что потерял любовь к хоккею, в форме «Музыкантов» влюбился в него заново — он стал лучшим бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата и прямо сейчас идет вторым в бомбардирском рейтинге Кубка Стэнли, впереди только Брэд Маршанд. «Бостону» Райан отгрузил уже четыре шайбы — без его участия седьмого матча могло и не быть.
О’Райлли в огне — он забивает в трех играх подряд, и никто не удивится, если его результативная среда продолжится в среду. Если это случится, а «Сент-Луис» хлопнет «Бостон», сценарий, при котором Гэри Беттмэн вручит «Конн Смайт Трофи» 28-летнему канадцу, видится очень вероятным. Потерявший интерес к хоккею форвард становится самым ценным игроком