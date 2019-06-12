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12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

В НХЛ хотят расширить применение видеопросмотра и запретить играть без шлема

Сопредседатели комитета по проведению соревнований НХЛ Мэтью Шнайдер и Колин Кэмпбелл опубликовали заявление по итогам совещания в Торонто, где были приняты рекомендации по изменению правил игры.

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Источник: AP 2019

Расширение использования видеопросмотра и случаев подачи протеста тренером — комитет рекомендует расширить список случаев, в которых допускается подача тренером протеста и применение видеопросмотра. Речь идёт о том, что рефери сможет рассмотреть на повторе некоторые из его собственных решений на льду. Рекомендации будут подготовлены для рассмотрения советом директоров лиги, генеральными менеджерами и исполнительнымкомитетом профсоюза.

Игра без шлема не допускается — комитет рекомендует разработать правило, запрещающее хоккеисту продолжать игру, если он остался без шлема. Комитет хочет, чтобы такое правило вступило в силу со следующего сезона.

Вратари не смогут останавливать игру без особых причин — комитет рекомендует запретить обороняющейся команде менять игроков на льду в случае, если вратарь остановил игру после броска, нанесённого из-за красной линии. Атакующая команда получит право выбрать, на каком фланге производить вбрасывание.

Вбрасывания/смена составов — комитет рекомендует: после проброса атакующая команда имеет право выбора, на каком фланге производить вбрасывание; первое вбрасывание после удаления будет производиться на фланге, выбранном оставшейся в большинстве командой; арбитр может запретить смену состава обороняющейся команде, если, по его мнению, её игрок неумышленно сдвинул ворота. Атакующая команда получит право выбора, на каком фланге производить вбрасывание.

Шайба за пределами площадки — комитет рекомендует считать атакующую команду ответственной за выброс шайбы в зоне атаки. Все вбрасывания будут производиться в зоне атаки.
Распределение мест в турнирной таблице в случае равенства очков у одной или нескольких команд во время регулярного чемпионата — комитет рекомендует принять предложение, которое скорректирует существующую процедуру распределения мест в подобных ситуациях за счёт введения дополнительных критериев.

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