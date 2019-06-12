Все или ничего. Хоккеисты «Бостона» и «Сент-Луиса» сыграют решающий матч за Кубок Стэнли

Источник: AP 2019

В 17-й раз в истории НХЛ чемпион определится по итогам семи матчей финальной серии. Последний раз подобное случилось в 2011 году, когда «Бостон» на выезде победил «Ванкувер» (4:0) и выиграл Кубок Стэнли, тогда по две шайбы забросили Патрис Бержерон и Брэд Маршанд, выступающие за «Бостон» до сих пор. Из участников нынешнего финала восемь лет назад также играли защитник Здено Хара и нападающий Давид Крейчи, а голкипер Туукка Раск был запасным вратарем и в решающей серии на льду не появлялся.

42-летний словак Хара в случае победы «Бостона» станет первым в истории капитаном, родившимся в Европе, который дважды поднимет Кубок Стэнли.

По разу в ранге капитанов из представителей Европы также побеждали швед Никлас Лидстрём («Детройт», 2008) и Александр Овечкин («Вашингтон», 2018). Хара играет со сломанной челюстью и в специальной защитной маске, получив травму после попадания шайбы в лицо в четвертом матче финала (2:4), но уже в следующем после травмы матче он вновь вышел на лед.

«Бостон», основанный в 1924 году, выигрывал Кубок Стэнли шесть раз и 13 раз проигрывал в финалах, в последний — в 2013 году против «Чикаго» (2−4). Помимо пятерых игроков, перечисленных выше, из нынешнего состава в финальной серии принимали участие защитники Тори Круг и Джон Мур, а также форвард Юаким Нордстрём.

Мало кто ожидал, что «Блюз» удастся дотянуть эту серию до седьмой встречи — у команды нет ни опыта игры в финалах, ни стабильно набирающего очки звена, на которое без оглядки можно всегда положиться. В «Сент-Луисе» только два игрока имеют опыт игры в финалах Кубка Стэнли — форвард Дэвид Перрон в составе «Вегаса» играл в прошлом году, а швед Оскар Сундквист в 2016 году стал чемпионом в составе «Питтсбурга». «Сент-Луис», выступающий в НХЛ с 1967 года, в четвертый раз в своей истории дошел до финала. В трех предыдущих случаях команда проигрывала решающие серии, не сумев выиграть ни одного матча — в последний раз в 1970 году «Сент-Луис» уступил как раз «Бостону».

В той серии одним из линейных арбитров работал член Зала хоккейной славы Нил Армстронг — отец нынешнего генерального менеджера «Сент-Луиса» Дуга Армстронга.

Повторение 1970 года

Обладатель Кубка Стэнли 1970 года определился в седьмом матче на домашней арене «Брюинз». Решающий матч запомнился «полетом» легендарного защитника клуба Бобби Орра, забросившего чемпионскую шайбу в овертайме. На тот момент Орру был 21 год, а по результатам сезона он стал обладателем четырех индивидуальных наград — лучшему бомбардиру, лучшему защитнику и лучшему игроку регулярного чемпионата, а также самому ценному хоккеисту плей-офф.

С тех пор «Бостон» ни разу не завоевывал Кубок Стэнли на своей площадке. В 1971 году Фил Эспозито, Орр и партнеры решили исход финального противостояния с «Рейнджерс» в шестом матче, который прошел в Нью-Йорке, а в 2011-м «Брюинз» сенсационно одержали гостевую победу над «Ванкувером» в седьмой игре.

«Ты мечтаешь принять участие в таком матче вне зависимости от того, где именно он произойдет, — сказал во время текущей серии Бержерон. — Но получить шанс сделать это перед своими фанатами — это возможность заряжаться во время игры дополнительной энергией, это необходимо использовать. Я даже не могу представить, что будет твориться на арене».

Впрочем, «Блюз» не привыкать огорчать хозяев — в текущем плей-офф команда выиграла девять матчей в гостях при трех поражениях. «Безусловно, статистика внушает оптимизм, — сказал форвард клуба Перрон. — Мы являемся хорошей гостевой командой, ведь уже дважды победили в Бостоне в этом финале. Мы готовы к тому, чтобы за пару дней перезагрузиться мыслями и провести свою лучшую игру в сезоне».

Путь команд к финалу

В регулярном чемпионате «Бостон» занял второе место в Восточной конференции, на пути к финалу обыграв «Торонто» (4−3), «Коламбус» (4−2) и «Каролину» (4−0). Лучшим бомбардиром команды и всего плей-офф является Маршанд, набравший 23 очка (девять шайб + 14 голевых передач). Его партнеры по звену Давид Пастрняк и Бержерон набрали 19 и 17 очков соответственно.

Главным козырем «Бостона» является реализация большинства. В плей-офф команда повторила клубный рекорд по шайбам в большинстве в одном розыгрыше, установленный в 1991 году (24 гола). «Сент-Луис» же в финальной серии реализовал только одну попытку из 17.

«Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата финишировал пятым на Западе, при этом в начале января команда занимала последнее место в общей таблице НХЛ, после чего выдала серию из 11 побед подряд. В середине ноября клуб уволил главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби, который сделал ставку на 25-летнего вратаря Джордана Биннингтона, до этого проведшего в НХЛ один матч. Биннингтон в 32 матчах регулярного чемпионата пять раз сыграл «на ноль», отражая 92,7% бросков по воротам, в плей-офф он провел все 25 игр (в одной был заменен по ходу матча), а его процент отраженных бросков составляет 91,1. В финальной серии голкипер хоть и пропустил несколько простых бросков, но в целом действует надежно и периодически свою команду выручает.

В плей-офф «Сент-Луис» оказался сильнее «Виннипега» (4−2), «Далласа» (4−3) и «Сан-Хосе» (4−2).

Самым результативным игроком команды является нападающий Райан О’Райлли, который набрал 21 очко (7+14) и повторил рекорд «Сент-Луиса» по этому показателю. В финальной серии О’Райлли набрал уже семь очков (4+3) в шести матчах, забивая голы в трех играх подряд. В истории финалов НХЛ лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх, в случае гола в седьмом матче О’Райлли станет первым за 34 года хоккеистом, забросившим в четырех финальных играх подряд, последний раз это удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его «Эдмонтон» переиграл «Филадельфию».

Русский фактор

Весомый вклад в успех «Сент-Луиса» в плей-офф вносят и российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. На счету Тарасенко 11 голов и пять результативных передач, 27-летний форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии и стал первым за 29 лет игроком «Сент-Луиса», набравшим очки в восьми матчах плей-офф подряд. На счету 23-летнего Барбашева шесть очков (3+3), но он хорошо справляется с функциями центрального нападающего четвертого звена, дает команде необходимую энергию, проводит много силовых приемов (80 приемов в 24 матчах), имея при этом положительный показатель полезности (+1). Шестую встречу россиянин пропустил из-за дисквалификации за удар соперника в голову в пятом матче.

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Многие эксперты сходятся во мнении, что в шестой игре серии «Блюз» не хватило именно Барбашева, который действует в агрессивной манере. «С возвращением Барбашева эта тройка будет более эффективной, — подчеркнул главный тренер команды Беруби. — Он является, пожалуй, самым жестким нападающим клуба, он может играть против любого противника».

«Силовой хоккей помогает Барбашеву отбирать у соперников шайбы. Он делает жизнь соперников непростой, нам определенно это пригодится», — добавил капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело.

Если «Сент-Луис» победит в седьмом матче, то в четвертый раз подряд Кубок Стэнли завоюет клуб, имеющий в своем составе российских игроков. Всего с 1994 года, когда россияне впервые завоевали Кубок Стэнли, лишь в пяти розыгрышах плей-офф представители России не поднимали над собой главный трофей НХЛ (2001, 2010, 2011, 2013, 2015).

Но неизвестно, сможет ли Тарасенко привезти трофей в Россию с учетом недавнего рождения сына. По крайней мере, Евгению Малкину в 2016 году и Александру Овечкину в 2018-м этот фактор не помешал привезти почетный трофей в Москву.

Ход финальной серии

«Бостон» подошел к решающему противостоянию в борьбе за Кубок Стэнли в ранге фаворита, полностью подтвердив данный статус в первом матче серии на своем льду. Хозяева сумели отыграться со счета 0:2 и победили (4:2), почти в два раза перебросав соперника (38−20).

Во втором матче по игре доминировал уже «Сент-Луис» (броски — 37−23), а все шайбы в основное время были заброшены в первом периоде, причем гости дважды сумели отыграться. В овертайме героем стал защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон, забросивший свою первую в карьере шайбу в плей-офф. В первом периоде травму получил игрок обороны «Бостона» Мэтт Гжельчик, который больше в финальной серии на льду не появлялся.

В третьей встрече, уже на площадке «Сент-Луиса», хозяева были разгромлены со счетом 2:7. Ключевым фактором стала игра в неравных составах, «Бостон» реализовал все четыре удаления хозяев, которые забросили только одну шайбу из пяти попыток в большинстве. При этом по игре в равных составах «Сент-Луис» действовал даже с небольшим преимуществом, которое нашло свое отражение в четвертой игре — «Сент-Луис» снова серьезно перебросал соперника (38−23) и владел игровым преимуществом большую часть матча, в результате чего добился победы со счетом 4:2, сравняв счет в серии (2−2).

Пятый матч запомнился рядом судейских ошибок, одна из которых привела к заброшенной шайбе «Сент-Луиса», в итоге оказавшейся победной.

Перрон с помощью явного нарушения правил отобрал шайбу в зоне «Бостона», а спустя несколько секунд стал автором гола. «Сент-Луис» победил со счетом 2:1, хотя «Бостон» вновь перебросал оппонентов (39−21).

В шестой встрече первая звезда четвертого и пятого матчей О’Райлли стал антигероем, в первом периоде выбросив шайбу за пределы площадки и оставив свою команду втроем против пятерых соперников. А Маршанд реализовал двойное большинство, выведя свою команду вперед — 1:0. Минимальный счет держался до начала третьего периода, когда ошибку допустил вратарь Биннингтон, пропустивший после несильного наброса от синей линии. «Бостон» довел дело до уверенной победы со счетом 5:1, забросив последнюю шайбу в пустые ворота.