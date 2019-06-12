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17:00 (мск), источник: Sport24

«В глубине души я знал, что Малкин будет частью команды». Русский форвард остается в «Питтсбурге»

Марио Лемье хочет сохранить русского гиганта в своем клубе всеми силами.

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В НХЛ еще не завершился сезон — седьмая игра финала между «Бостоном» и «Сент-Луисом» состоится сегодня — а большинство клубов уже активно работают над усилением состава. Много дел у руководства «Питтсбурга»: команда плохо провела регулярный чемпионат и вылетела в первом раунде плей-офф от «Айлендерс» со счетом 0−4. О необходимости перестройки «Пингвинз» говорят не первый год, и, кажется, сейчас пришло время. У генерального менеджера Джима Рутерфорда задача непростая — у всех звезд долгосрочные контракты с пунктами о запрете на обмен, под потолком зарплат осталось всего 3,2 млн долларов, а необходимо еще подписать несколько важных игроков. Рутерфорд уже объявил, что клуб собирается провести несколько обменов, а также готов отказаться от некоторых защитников. Речь может идти о Шульце (остался год контракта), Мяяття, Джонсоне и Гудбрансоне. В обороне у «Питтсбурга» действительно был караул в этом сезоне. Но слабо верится, что трейд нескольких защитников поможет команде перезагрузиться. Болельщики жаждут более серьезных изменений. Кого они могут коснуться?

В начале мая в Северной Америке пошли слухи о возможном обмене Евгения Малкина. Впервые об этом написали в The Pittsburgh Tribune-Review (возможно с подачи клуба), а затем информацию подтвердил известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман. Говорили о конфликте Джино с руководством «пингвинов», с главным тренером Майком Салливаном. Все упиралось в контракт Евгения, в котором есть пункт о полном запрете на обмен. Сделку можно провернуть только с разрешения Малкина, а пойдет ли он на это — вопрос. Сам он толком не комментировал эту ситуацию. Однако известно, что российский нападающий общался с генменеджером на тему своего будущего. Сразу после сезоне Рутерфорд сделал сенсационное заявление о том, что он не уверен, входит ли 32-летний центрфорвард в долгосрочные планы команды. Спустя полтора месяца все изменилось.

— Я общался с Малкиным через Сергея Гончара. Салливан тоже собирается летом встретиться с Джино. Не думаю, что Женя расстроился после моих слов, он знает, как работает этот бизнес, — сказал Рутерфорд в недавнем интервью The Athletic.

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Из слов генменеджера не сложилось впечатления, что Малкина клуб собирается обменять. Тональность поменялась возможно из-за позиции владельца «Питтсбурга» легендарного Марио Лемье, который настаивает на том, чтобы Джино отыграл всю карьеру в НХЛ в его команде. Марио до сих пор переживает об обмене Яромира Ягра в 2011 году. Рутерфорд пришлось подчиниться боссу и сделать новое заявление.

— Скажу так: я верю в Евгения Малкина. В сезоне-2018/19 у него был спад. Мы все это знаем. Но Малкин отличный игрок. Я знаю, насколько он может быть хорош и сколько он может сделать для команды. Я не могу сказать, что был всегда в этом уверен на 100%. Однако в глубине души я всегда знал, что он будет частью команды в будущем. И знаете что? Он тоже об этом знал (The Athletic).

Рутерфорд также отметил, что хочет сохранить Фила Кессела («скорее всего останется»), об обмене которого тоже очень много говорили в последнее время. А вот контракты вратаря Мэтта Мюррея и тренера Майка Салливана, которые истекают через год, «Питтсбург» пока не собирается продлевать. Джим больше не хочет рисковать и собирается двигаться «step by step» (шаг за шагом — в переводе с англ.), иначе сам может лишиться работы.

Пока решительно непонятно, за счет чего «Пингвинз» будут меняться и обновляться. Правда, на дворе только середина июня, а значит время еще есть. К тому же совсем скоро состоится драфт новичков (21—23 июня), и сейчас генменеджеры сосредоточены на этом событии. Рутерфорд обещает серьезные изменения в команде, признавая, что клубу нужна новая кровь.

Кто уйдет? Это главный вопрос межсезонья. Теперь очевидно, что вряд ли это будет Малкин.

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