«В глубине души я знал, что Малкин будет частью команды». Русский форвард остается в «Питтсбурге»
Марио Лемье хочет сохранить русского гиганта в своем клубе всеми силами.
Марио Лемье хочет сохранить русского гиганта в своем клубе всеми силами.
В НХЛ еще не завершился сезон — седьмая игра финала между «Бостоном» и «Сент-Луисом» состоится сегодня — а большинство клубов уже активно работают над усилением состава. Много дел у руководства «Питтсбурга»: команда плохо провела регулярный чемпионат и вылетела в первом раунде
В начале мая в Северной Америке пошли слухи о возможном обмене Евгения Малкина. Впервые об этом написали в The Pittsburgh
— Я общался с Малкиным через Сергея Гончара. Салливан тоже собирается летом встретиться с Джино. Не думаю, что Женя расстроился после моих слов, он знает, как работает этот бизнес, — сказал Рутерфорд в недавнем интервью The Athletic.
Из слов генменеджера не сложилось впечатления, что Малкина клуб собирается обменять. Тональность поменялась возможно
— Скажу так: я верю в Евгения Малкина. В сезоне-2018/19 у него был спад. Мы все это знаем. Но Малкин отличный игрок. Я знаю, насколько он может быть хорош и сколько он может сделать для команды. Я не могу сказать, что был всегда в этом уверен на 100%. Однако в глубине души я всегда знал, что он будет частью команды в будущем. И знаете что? Он тоже об этом знал (The Athletic).
Рутерфорд также отметил, что хочет сохранить Фила Кессела («скорее всего останется»), об обмене которого тоже очень много говорили в последнее время. А вот контракты вратаря Мэтта Мюррея и тренера Майка Салливана, которые истекают через год, «Питтсбург» пока не собирается продлевать. Джим больше не хочет рисковать и собирается двигаться «step by step» (шаг за шагом — в переводе с англ.), иначе сам может лишиться работы.
Пока решительно непонятно, за счет чего «Пингвинз» будут меняться и обновляться. Правда, на дворе только середина июня, а значит время еще есть. К тому же совсем скоро состоится драфт новичков (
Кто уйдет? Это главный вопрос межсезонья. Теперь очевидно, что вряд ли это будет Малкин.