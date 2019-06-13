«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

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У победителей шайбы забросили Райан О'Райлли (17-я минута), Алекс Пьетранджело (20), Брэйден Шенн (52) и Закари Санфорд (56). В составе проигравших отличился Мэтт Гжельчик (58).

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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, став пятым российским хоккеистом, набравшим очки в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Сергею Зубову (2 очка), Павлу Буре, Алексею Ковалеву и Евгению Малкину (по 1 очку). Однако шайбы в седьмых встречах финалов российские хоккеисты не забрасывали.

По ходу серии соперники чередовали победы. Сначала выиграл «Бостон» со счетом 4:2, а во второй встрече в овертайме сильней оказался «Сент-Луис» (3:2). После этого серия переехала на арену «Блюз», где команды снова обменялись победами (7:2 — «Бостон», 4:2 — «Сент-Луис»). Будущие обладатели Кубка Стэнли взяли верх в пятой встрече (2:1) и могли решить исход серии на домашнем льду, однако «Бостон» уверенно победил в шестой игре (5:1), тем самым продлив решающее противостояние до семи матчей.

В прошедшем плей-офф «Сент-Луис» обыграл поочередно «Виннипег» (4−2 в серии), «Даллас» (4−3) и «Сан-Хосе» (4−2). «Бостон» выбил из Кубка Стэнли «Торонто» (4−3), «Коламбус» (4−2) и «Каролину» (4−0). По итогам регулярного чемпионата «Сент-Луис» (99 очков) занял пятое место в Западной конференции. «Бостон» стал вторым на Востоке (107).

В регулярном чемпионате Тарасенко занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 68 (33 шайбы + 35 передач) очков. На счету другого российского форварда — Ивана Барбашева — 26 (14+12) баллов за результативность. В розыгрыше Кубка Стэнли Тарасенко набрал 17 (11+6) очков, также 27-летний нападающий, забросив шайбу во втором матче финальной серии, стал первым за 29 лет игроком клуба, набравшим очки в восьми встречах плей-офф подряд. На счету 23-летнего Барбашева 6 (3+3) баллов в плей-офф.

Исторический сезон для «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» по итогам регулярного чемпионата финишировал пятым на Западе, при этом в начале января команда занимала последнее место в общей таблице НХЛ, после чего выдала серию из 11 побед подряд. В середине ноября клуб уволил главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби, который сделал ставку на 25-летнего вратаря Джордана Биннингтона, до этого проведшего в НХЛ один матч. Биннингтон в 32 матчах регулярного чемпионата пять раз сыграл «на ноль», отражая 92,7% бросков по воротам, в плей-офф он провел все 26 игр (в одной был заменен по ходу матча), а его процент отраженных бросков составил 91,4. В финальной серии голкипер хоть и пропустил несколько простых бросков, но действовал надежно, став один из главных героев седьмой встречи (32 сейва) и всего розыгрыша Кубка Стэнли.

Для «Сент-Луиса» победа стала первой в истории финальных серий. Клуб вышел в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли четвертый раз. Последний финал был в сезоне-1969/70, тогда «Сент-Луис» уступил именно «Бостону», не сумев взять верх ни в одной встрече (0−4). Два других решающих противостояния — с «Монреалем» — тоже завершились поражениями всухую.

Четвертый раз подряд обладателем Кубка Стэнли стал клуб, имеющий в своем составе российских игроков. Тарасенко и Барбашев впервые достигли чемпионского титула. Тарасенко для этого понадобилось семь сезонов в НХЛ, Барбашеву — три. Всего с 1994 года, когда россияне впервые завоевали Кубок Стэнли, лишь в пяти розыгрышах плей-офф представители страны не поднимали над собой главный трофей НХЛ (2001, 2010, 2011, 2013, 2015).

«Бостон» же 20 раз (четвертый результат в НХЛ — прим. ТАСС) выходил в финал и шесть раз завоевывал Кубок Стэнли, последний — в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Здено Хара мог стать первым капитаном команды, который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раза. Однако снова ему не удалось этого достичь. В 2013 году словаку помешал «Чикаго», победивший в финале со счетом 4−2.

Последние три матча Хара играл в специальной маске. Словацкий защитник получил перелом челюсти по ходу четвертой встречи серии. Шайба после броска форварда «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна попала в клюшку опытному игроку и отскочила ему в лицо. Однако Хара вышел уже на пятый матч.

«Брюинз» на протяжении 49 лет не могут завоевать трофей на родном льду. Последний раз это произошло в 1970 году. Годом позже Фил Эспозито, Бобби Орр и партнеры решили исход финального противостояния с «Рейнджерс» в шестом матче, который прошел в Нью-Йорке. В 2011 году «Брюинз» сенсационно одержали гостевую победу над «Ванкувером» в седьмой игре.