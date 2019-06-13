Райан О’Райлли признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

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В ночь на четверг «Сент-Луис» обыграл на выезде «Бостон» (4:1) в седьмом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли (4−3 в серии).

Форвард стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона. В регулярном чемпионате он набрал 77 (28+49) очков. В плей-офф на его счету 23 (8+15) балла за результативность. По этому показателю нападающий разделил первое место с игроком «Бостона» Брэдом Маршандом — 23 (9+14).

В финальной серии О'Райлли набрал 9 (5+4) очков в семи матчах, забивая голы в четырех играх подряд. В истории финалов НХЛ до этого лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх. О'Райлли стал первым за 34 года хоккеистом, которому покорилось это достижение. Последний раз подобное удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его «Эдмонтон» переиграл «Филадельфию».

На счету О'Райлли, для которого прошедший сезон стал 10-м в НХЛ, также приз «Леди Бинг Трофи» (2014). Этот трофей ежегодно присуждается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. О'Райлли претендует на награду и по итогам прошедшего сезона.

О’Райлли выступал в составе трех команд за время своей карьеры в НХЛ. До «Сент-Луиса» он являлся игроком «Колорадо» (2009−2015) и «Баффало» (2015−2018).