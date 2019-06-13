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08:02 (мск), источник: ТАСС

Райан О’Райлли признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

ТАСС, 13 июня. Канадский форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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В ночь на четверг «Сент-Луис» обыграл на выезде «Бостон» (4:1) в седьмом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли (4−3 в серии).

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Форвард стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона. В регулярном чемпионате он набрал 77 (28+49) очков. В плей-офф на его счету 23 (8+15) балла за результативность. По этому показателю нападающий разделил первое место с игроком «Бостона» Брэдом Маршандом — 23 (9+14).

В финальной серии О'Райлли набрал 9 (5+4) очков в семи матчах, забивая голы в четырех играх подряд. В истории финалов НХЛ до этого лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх. О'Райлли стал первым за 34 года хоккеистом, которому покорилось это достижение. Последний раз подобное удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его «Эдмонтон» переиграл «Филадельфию».

На счету О'Райлли, для которого прошедший сезон стал 10-м в НХЛ, также приз «Леди Бинг Трофи» (2014). Этот трофей ежегодно присуждается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. О'Райлли претендует на награду и по итогам прошедшего сезона.

О’Райлли выступал в составе трех команд за время своей карьеры в НХЛ. До «Сент-Луиса» он являлся игроком «Колорадо» (2009−2015) и «Баффало» (2015−2018).

На счету 28-летнего форварда 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 499 (183+316) очков. В плей-офф игрок провел 38 встреч, записав на свой счет 28 (10+18) очков.

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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