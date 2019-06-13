Райан О’Райлли признан самым ценным игроком Кубка Стэнли
ТАСС, 13 июня. Канадский форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку
ТАСС, 13 июня. Канадский форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку
В ночь на четверг «Сент-Луис» обыграл на выезде «Бостон» (4:1) в седьмом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли (4−3 в серии).
Форвард стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона. В регулярном чемпионате он набрал 77 (28+49) очков. В
В финальной серии О'Райлли набрал 9 (5+4) очков в семи матчах, забивая голы в четырех играх подряд. В истории финалов НХЛ до этого лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх. О'Райлли стал первым за 34 года хоккеистом, которому покорилось это достижение. Последний раз подобное удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его «Эдмонтон» переиграл «Филадельфию».
На счету О'Райлли, для которого прошедший сезон стал 10-м в НХЛ, также приз «Леди Бинг Трофи» (2014). Этот трофей ежегодно присуждается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. О'Райлли претендует на награду и по итогам прошедшего сезона.
На счету 28-летнего форварда 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 499 (183+316) очков. В
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Джордан Биннингтон
|07:57
|Колтон Парэйко
|16:47
|Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
|19:52
|Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
|51:25
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|55:22
|Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
|57:50
|Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0