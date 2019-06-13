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08:17 (мск), источник: ТАСС

Пьетранджело: Игроки «Сент-Луиса» верили в себя после поражения в шестом матче финала НХЛ

ТАСС, 13 июня. Игроки «Сент-Луиса» продолжали верить друг в друга, несмотря на поражение в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона», что помогло им собраться перед решающей встречей. Об этом в эфире телеканала NBC рассказал защитник и капитан команды Алекс Пьетранджело.

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Источник: AP 2019

В четверг «Блюз» в седьмом матче финальной серии переиграли «Бостон» со счетом 4:1 и впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Решающая встреча прошла в Бостоне. В шестой игре противостояния «Сент-Луис» на своей площадке уступил со счетом 1:5.

«Я очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до цели. Мы верили друг в друга», — подчеркнул Пьетранджело.

Капитан «Сент-Луиса» также отметил хорошую игру вратаря Джордана Биннингтона, который был вызван из фарм-клуба по ходу регулярного чемпионата. В решающем матче голкипер отразил 32 броска из 33.

«Биннингтон был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что рассказать и вспомнить», — сказал защитник.

В прошедшем плей-офф «Сент-Луис» обыграл поочередно «Виннипег» (4−2 в серии), «Даллас» (4−3), «Сан-Хосе» (4−3) и «Бостон» (4−3).

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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