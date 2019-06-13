Пьетранджело: Игроки «Сент-Луиса» верили в себя после поражения в шестом матче финала НХЛ
ТАСС, 13 июня. Игроки «Сент-Луиса» продолжали верить друг в друга, несмотря на поражение в шестом матче финальной серии
ТАСС, 13 июня. Игроки «Сент-Луиса» продолжали верить друг в друга, несмотря на поражение в шестом матче финальной серии
В четверг «Блюз» в седьмом матче финальной серии переиграли «Бостон» со счетом 4:1 и впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Решающая встреча прошла в Бостоне. В шестой игре противостояния «Сент-Луис» на своей площадке уступил со счетом 1:5.
«Я очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до цели. Мы верили друг в друга», — подчеркнул Пьетранджело.
Капитан «Сент-Луиса» также отметил хорошую игру вратаря Джордана Биннингтона, который был вызван из
«Биннингтон был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что рассказать и вспомнить», — сказал защитник.
В прошедшем
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Джордан Биннингтон
|07:57
|Колтон Парэйко
|16:47
|Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
|19:52
|Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
|51:25
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|55:22
|Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
|57:50
|Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0