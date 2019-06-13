Пьетранджело: Игроки «Сент-Луиса» верили в себя после поражения в шестом матче финала НХЛ

Источник: AP 2019

В четверг «Блюз» в седьмом матче финальной серии переиграли «Бостон» со счетом 4:1 и впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли. Решающая встреча прошла в Бостоне. В шестой игре противостояния «Сент-Луис» на своей площадке уступил со счетом 1:5.

«Я очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до цели. Мы верили друг в друга», — подчеркнул Пьетранджело.

Капитан «Сент-Луиса» также отметил хорошую игру вратаря Джордана Биннингтона, который был вызван из фарм-клуба по ходу регулярного чемпионата. В решающем матче голкипер отразил 32 броска из 33.

«Биннингтон был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что рассказать и вспомнить», — сказал защитник.