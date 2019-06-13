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10:19 (мск), источник: ТАСС

Кэссиди: Хоккеисты «Бостона» должны ходить с высоко поднятыми головами

ТАСС, 13 июня. Хоккеисты «Бостона», несмотря на поражение в финале Кубка Стэнли, должны ходить с высоко поднятыми головами. Об этом заявил главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди, чьи слова приводит пресс-служба команды.

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В четверг «Бостон» в седьмом матче финальной серии на своей площадке уступил «Сент-Луису» со счетом 1:4.

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«Я сейчас опустошен, ведь завершился длинный сезон. Кто-то должен был выиграть, а кто-то проиграть. Мы пошли не той дорогой. Я горжусь всеми игроками, они должны ходить с высоко поднятыми головами», — отметил Кэссиди.

«Нереализованные нами моменты в первом периоде дали “Сент-Луису” дополнительные силы. Мы продолжали бороться и играть по заданию до тех пор, пока встреча не закончилась. Думаю, что во втором периоде действовали не очень хорошо в атаке, следовало создавать больше помех вратарю и искать шансы на добивании», — добавил главный тренер «Бостона».

«Бостон» 20 раз выходил в финал и шесть раз завоевывал Кубок Стэнли. Последний трофей был выигран в 2011 году.

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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