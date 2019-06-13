Кэссиди: Хоккеисты «Бостона» должны ходить с высоко поднятыми головами

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В четверг «Бостон» в седьмом матче финальной серии на своей площадке уступил «Сент-Луису» со счетом 1:4.

«Я сейчас опустошен, ведь завершился длинный сезон. Кто-то должен был выиграть, а кто-то проиграть. Мы пошли не той дорогой. Я горжусь всеми игроками, они должны ходить с высоко поднятыми головами», — отметил Кэссиди.

«Нереализованные нами моменты в первом периоде дали “Сент-Луису” дополнительные силы. Мы продолжали бороться и играть по заданию до тех пор, пока встреча не закончилась. Думаю, что во втором периоде действовали не очень хорошо в атаке, следовало создавать больше помех вратарю и искать шансы на добивании», — добавил главный тренер «Бостона».