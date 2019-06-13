Золушка из Миссури: «Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева выиграл Кубок Стэнли

Источник: AP 2019

В четверг «Сент-Луис» со счетом 4:1 обыграл «Бостон» и победил в серии — 4−3 (2:4, 3:2ОТ, 2:7, 4:2, 2:1, 1:5, 4:1). Четвертый сезон подряд Кубок Стэнли завоевал клуб, за который выступают российские игроки.

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф, получил форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли (первый в истории нападающий, выигравший трофей в дебютном сезоне за клуб). Форвард «Бостона» Брэд Маршанд стал лучшим бомбардиром плей-офф с 23 очками (9 голов и 14 передач), нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр — лучшим снайпером (14 голов).

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 28.05.2019, 3:00 Бостон Брюинз 4 Сент-Луис Блюз 2

Опыт — на стороне «Бостона»

«Бостон» ранее выигрывал Кубок Стэнли шесть раз (больше только у «Монреаля», «Торонто» и «Детройта»). Последний трофей «Брюинз» выиграли в 2011 году, из той команды в составе остались пять игроков: Здено Хара, Патрис Бержерон, Брэд Маршанд, Давид Крейчи и Туукка Раск (был вторым вратарем). За «Бостон» выступает бывший капитан «Сент-Луиса» Дэвид Бэкес, отыгравший десять сезонов в форме «Блюз».

«Сент-Луис» никогда не выигрывал Кубок Стэнли и не играл в финалах с 1970 года, когда команда также встречалась с «Бостоном». «Блюз» навсегда вписали свое имя в историю НХЛ, став первой командой после расширения лиги в 1967 году, завоевавшей Кубок Стэнли после того, как занимала последнее место в лиге после 30 матчей сезона. Более того, за это время ни один клуб ни одной из четырех главных североамериканских лиг (НХЛ, НБА, NFL) даже в финал не попадал, занимая последнее место после четверти матчей сезона.

Еще 3 января (после 37 матчей «регулярки») «Сент-Луис» шел последним в лиге, а 7 января впервые в карьере с первых минут вышел вратарь Джордан Биннингтон. Остальное — уже история.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 30.05.2019, 3:00 Бостон Брюинз 2 Сент-Луис Блюз 3 ОТ

«Сент-Луис» берет один матч в Бостоне

«Сент-Луис» повел 2:0 к 21-й минуте первой игре серии в «Бостоне», автором второй шайбы «блюзменов» стал Владимир Тарасенко, но после этого «Бостон» забросил четыре безответные шайбы и победил со счетом 4:2. «Брюинз» выиграли восьмой подряд матч в плей-офф, последний раз такую серию выдавал «Лос-Анджелес» в 2012 году.

Второй матч серии вошел в историю благодаря тому, что «Сент-Луис» одержал первую в истории клуба победу в финалах Кубка Стэнли — через 18858 дней после первой игры в решающих сериях. «Блюз» дважды по ходу матча уступали в счете, но добились победы в овертайме (3:2). Победный гол забил защитник Карл Гуннарссон, для которого шайба стала первой в карьере в плей-офф.

Тарасенко забил в четвертом матче подряд (из русских игроков в истории более продолжительная серия матчей с голами в плей-офф была только у Александра Могильного — пять матчей в 1993 году).

«Самое важное, что я узнал — чтобы забить, не всегда нужно ждать, пока шайба придет к тебе. Нужно сделать больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок. Это самый большой урок. В прошлом сезоне Овечкин подал отличный пример. Это было впечатляюще», — прокомментировал Тарасенко свою результативность в плей-офф.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 2.06.2019, 3:00 Сент-Луис Блюз 2 Бостон Брюинз 7

«Бостон» портит праздник

Спустя 49 лет финал Кубка Стэнли вернулся в Сент-Луис. Но праздник был испорчен «Бостоном», одержавшим более чем уверенную победу (7:2). Серия Тарасенко из восьми матчей с набранными очками прервалась, но забил другой российский игрок «Сент-Луиса» Иван Барбашев, на счету которого стало шесть очков (три гола и три передачи) в плей-офф.

«Бостон» стал шестой командой в истории, забившей четыре гола в большинстве в одном матче плей-офф (пять забивали только «Айлендерс» в 1980 году). Защитник «Бостона» Тори Круг стал четвертым игроком в истории НХЛ, набравшим четыре очка в большинстве в одной игре финала. Только один защитник в истории лиги набирал больше очков в матче финала Кубка Стэнли (в 1942 году).

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 4.06.2019, 3:00 Сент-Луис Блюз 4 Бостон Брюинз 2

«Сент-Луис» не развалился

«Сент-Луис» оправился от удара, выиграл второй домашний матч и сравнял счет в серии. Райан О’Райлли, до нынешнего сезона лишь дважды игравший в плей-офф и ни разу не проходивший первый раунд, отметился дублем (включая победный гол) и помог «Блюз» одержать победу со счетом 4:2.

«Сегодня было очень важно победить, особенно после прошлой игры. Надо было показать, что мы не сдались. И мы верили, что счет 7:2 не отражал ситуацию полностью. Мы говорили об этом в раздевалке и вышли биться друг за друга», — сказал Тарасенко после матча.

Тарасенко забросил свою 11-ю шайбу в этом плей-офф и 33-ю — в плей-офф за карьеру. Лучший снайпер «Сент-Луиса» в плей-офф — Бретт Халл (67 голов), второе место занимает Берни Федерко (35).

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 7.06.2019, 3:00 Бостон Брюинз 1 Сент-Луис Блюз 2

Несокрушимый Хара

Главной интригой перед пятым матчем был вопрос о том, выйдет ли на лед получивший в прошлой игре перелом челюсти капитан «Бостона» Хара. Словак, за 17 лет в НХЛ пропустивший только четыре из 184 матчей, надел защитную маску и вышел играть.

Но это не помогло «Брюинз». Хоккеисты «Сент-Луиса» добились своей девятой выездной победы в нынешнем плей-офф (никто и никогда не выигрывал больше десяти гостевых игр за один плей-офф НХЛ) — 2:1. Главным героем встречи стал голкипер «Блюз» Биннингтон, отразивший 38 бросков по своим воротам.

«Перед началом игры был сильный момент — то, как болельщики поприветствовали Хару. Все понимают, что он преодолевает сейчас нечто весьма серьезное. Мы все этот поступок, безусловно, оценили. Дико жаль, что не смогли победить. Очень хотелось сделать это для него», — сказал нападающий «Бостона» Джейк Дебраск. Пробуждение лидеров «Бостона».

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 10.06.2019, 3:00 Сент-Луис Блюз 1 Бостон Брюинз 5

В шестой игре серии, которую из-за дисквалификации пропустил Барбашев, наконец сказали свое слово лидеры «Бостона». Ведущая тройка «Брюинз» Брэд Маршанд — Патрис Бержерон — Давид Пастрняк за пять игр финала не набрала ни одного очка в равных составах. В матче, который мог стать для команды последним, лидеры забили «пять на пять», не забыв при этом отличиться и в большинстве.

«Сент-Луис» был попросту разбит (5:1). Отличился, забив в пустые ворота, даже Хара. Словак стал автором второго самого «старого» гола в истории финалов (42 года 83 дня). В 43 года в финале забивал только Марк Рекки (одноклубник Хары по чемпионскому «Бостону» — 2011). Голкипер «Бостона» Раск стал третьим среди действующих вратарей, одержавших 50 побед за карьеру в плей-офф (Марк-Андре Флери и Хенрик Лундквист).

52 года спустя

Впервые с 2011 года обладатель Кубка Стэнли определялся в седьмой игре финала. Опыт и домашняя площадка говорили за «Бостон», и «Брюинз» сходу завладели инициативой, но в воротах «Сент-Луиса» был Биннингтон.

В третьем матче подряд счет открыл О’Райлли, на 17-й минуте подправивший шайбу после броска Джея Баумистера от синей линии — 1:0. Это был только третий бросок «Блюз» за период! О’Райлли повторил рекорд НХЛ, забив в четырех подряд матчах финала. И последним, кому это удавалось, был сам Уэйн Гретцки в 1985 году.

На последних секундах первого периода «Сент-Луис» улетел в контратаку, и капитан команды Алекс Пьетранджело во второй раз пробил Раска, считавшегося главным претендентом на «Конн Смайт Трофи».

«Бостон» перебросал «Сент-Луис» 23−10 после двух периодов, но все без толку. Вынужденные открываться «Брюинз» в третьем периоде получили еще две шайбы на контратаках от Брэйдена Шенна (с передачи Тарасенко) и Зака Сэнфорда, после чего спастись уже было нереально. «Бостон» довольствовался лишь тем, что оставил Биннингтона без матча «на ноль» в финале.

Тем не менее, вратарь «Сент-Луиса» установил невероятный рекорд, ни один голкипер ранее не выигрывал 16 матчей в плей-офф в своем дебютном сезоне. Предыдущее достижение, 15 побед, принадлежало Патрику Руа, Рону Хекстоллу, Кэму Уорду и Мэтту Мюррею.

«Сент-Луису» потребовалось 52 сезона, чтобы выиграть свой первый Кубок Стэнли. Ранее самым долгим путь к первому титулу в НХЛ был у «Лос-Анджелеса» (45 сезонов).

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НХЛ: непредсказуемая хоккейная лига

И без того славящаяся непредсказуемостью результатов, НХЛ в нынешнем сезоне «переплюнула» саму себя. Впервые в истории все четыре победителя дивизионов проиграли уже в первом раунде плей-офф. Повторившая рекорд НХЛ по победам в регулярном чемпионате «Тампа» с Никитой Кучеровым (первым игроком в XXI веке, набравшим более 125 очков в «регулярке») проиграла в первом раунде «Коламбусу», ранее никогда не проходившему эту стадию. Победитель Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в первом круге «Каролине», не игравшей в плей-офф с 2009 года.

В связи с поздним началом чемпионата мира (10 мая) сразу 199 игроков отправились на турнир в Словакию. Интересно, что победителем турнира стали финны, в составе которых было только два игрока из НХЛ: 19-летний защитник «Чикаго» Хенри Йокихарью и форвард «Флориды» Юхо Ламмикко (оба при этом половину сезона провели в командах Американской хоккейной лиги). Главный тренер финнов Юкка Ялонен после победы над суперзвездной сборной России в полуфинале сравнил свою команду с «Сент-Луисом».

«Можно провести параллели между нашей историей и историей “Сент-Луиса”. На них никто не ставил, там нет больших звезд. Хорошо, звездные игроки есть, но они все работают на команду, никто не тащит на себя. “Сент-Луис” — команда четырех звеньев, они играют командой, и дошли до финала. Наши истории похожи», — сказал Ялонен.

Официально сезон НХЛ будет завершен через две недели, когда 19 июня в Лас-Вегасе пройдет церемония вручения наград Национальной хоккейной лиги. 21 и 22 июня Ванкувер примет очередной драфт лиги.