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10:49 (мск), источник: ТАСС

Тарасенко: Хоккеисты «Сент-Луиса» очень долго будут праздновать победу в Кубке Стэнли

ТАСС, 13 июня. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» очень долго будут праздновать победу в Кубке Стэнли. Об этом рассказал российский нападающий команды Владимир Тарасенко, чьи слова приводятся на русскоязычной версии сайта НХЛ.

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В ночь на четверг «Сент-Луис» обыграл «Бостон» со счетом 4:1 в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

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«Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Тарасенко в заключительной игре финала отметился результативной передачей.

«Сил нет, все очень устали, сейчас время праздновать, будем праздновать сильно долго, — сказал Тарасенко. — Это большая победа для всех нас. Ощущения такие, как будто это происходит не с нами, просто нет слов. Сейчас хочется поскорее вернуться в Сент-Луис и праздновать со своими близкими, болельщиками».

В плей-офф «Сент-Луис» обыграл поочередно «Виннипег» (4−2 в серии), «Даллас» (4−3), «Сан-Хосе» (4−2) и «Бостон» (4−3). Тарасенко в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли в 26 матчах набрал 17 очков (11 голов + 6 результативных передач).

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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