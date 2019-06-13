Тарасенко: Хоккеисты «Сент-Луиса» очень долго будут праздновать победу в Кубке Стэнли

В ночь на четверг «Сент-Луис» обыграл «Бостон» со счетом 4:1 в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
«Сент-Луис» впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Тарасенко в заключительной игре финала отметился результативной передачей.
«Сил нет, все очень устали, сейчас время праздновать, будем праздновать сильно долго, — сказал Тарасенко. — Это большая победа для всех нас. Ощущения такие, как будто это происходит не с нами, просто нет слов. Сейчас хочется поскорее вернуться в Сент-Луис и праздновать со своими близкими, болельщиками».
В плей-офф «Сент-Луис» обыграл поочередно «Виннипег» (4−2 в серии), «Даллас» (4−3), «Сан-Хосе» (4−2) и «Бостон» (4−3). Тарасенко в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли в 26 матчах набрал 17 очков (11 голов + 6 результативных передач).