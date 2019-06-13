Тарасенко: Хоккеисты «Сент-Луиса» очень долго будут праздновать победу в Кубке Стэнли

«Сил нет, все очень устали, сейчас время праздновать, будем праздновать сильно долго, — сказал Тарасенко. — Это большая победа для всех нас. Ощущения такие, как будто это происходит не с нами, просто нет слов. Сейчас хочется поскорее вернуться в Сент-Луис и праздновать со своими близкими, болельщиками».