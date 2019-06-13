Фетисов по ходу сезона говорил Тарасенко, что его «Сент-Луис» может выиграть Кубок Стэнли

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В ночь на 13 июня «Сент-Луис», в составе которого также выступает российский нападающий Иван Барбашев, в седьмом матче финальной серии до четырех побед обыграл «Бостон» и завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли. 27-летний Тарасенко в завершившемся сезоне стал вторым в списке лучших бомбардиров команды в регулярном чемпионате, набрав 68 очков (33 шайбы + 35 передач), в плей-офф на его счету 17 (11+6) баллов за результативность. В активе 23-летнего Барбашева 26 (14+12) очков в «регулярке» и 6 (3+3) — в плей-офф.

«Сент-Луис» вовремя поменял тренера (в середине ноября руководство «Блюз» уволило главного тренера Майка Йео, команду возглавил его помощник Крэйг Беруби — прим. ТАСС), который ни разу ничего не выиграл, но он мотивировал команду, которая получила шанс и выиграла Кубок Стэнли, — сказал Фетисов. — НХЛ развивается по спортивному принципу. Думаю, это хороший пример того, что при равных возможностях и правильном руководстве любая команда может выиграть.

«[Владимир] Тарасенко — один из наиболее талантливых игроков в Национальной хоккейной лиге прямо сейчас. Когда был в отпуске, смотрел несколько его матчей, и мне понравилось, как он играл. Я даже разговаривал с ним на эту тему и сказал, что у него есть шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году и от него много что зависит. И вот как получилось в итоге», — добавил Фетисов.

Также двукратный олимпийский чемпион выделил и вклад Ивана Барбашева, который, по его словам, на 100% справился с ролью игрока четвертого звена.

Мало кому удается выиграть два Кубка Стэнли подряд.

«Я знаю, что во второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли очень сложно, это мало кому удается. Надо больше пахать и быть психологически уверенными, чтобы завоевать его два года подряд. Желаю Тарасенко и Барбашеву попытаться сделать то, что мы сделали (Фетисов в 1997 и 1998 годах в составе “Детройта” стал обладателем Кубка Стэнли — прим. ТАСС)», — отметил двукратный олимпийский чемпион.

На протяжении четырех сезонов подряд Кубок Стэнли выигрывают команды с россиянами в составе — в 2016 и 2017 годах трофей завоевал «Питтсбург» Евгения Малкина, а годом позже — «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Фетисов допускает, что эта серия продлится еще на год.