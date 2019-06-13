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12:09 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Сент-Луиса» О’Райлли заявил, что радовался как ребенок победе в Кубке Стэнли

ТАСС, 13 июня. Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли заявил, что испытывает невероятные чувства после победы в финальной серии Кубка Стэнли. Слова О’Райлли приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В ночь на четверг «Сент-Луис» обыграл на выезде «Бостон» (4:1) в седьмом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. О’Райлли впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф.

«Это трудно описать. Я радовался как ребенок, это невероятное чувство», — сказал О’Райлли.

Партнер О’Райлли по команде нападающий Брэйден Шенн назвал форварда «настоящим зверем». «Он был зверем во всех играх плей-офф, он стал чемпионом Кубка Стэнли за год, этот парень — настоящий зверь», — отметил Шенн.

Статистика О’Райлли

О’Райлли стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона, в регулярном чемпионате он набрал 77 (28+49) очков, в плей-офф на его счету 23 (8+15) балла за результативность. По этому показателю нападающий разделил первое место с игроком «Бостона» Брэдом Маршандом — 23 (9+14).

В финальной серии О’Райлли набрал 9 (5+4) очков в 7 матчах, забивая голы в четырех играх подряд, в истории финалов НХЛ до этого лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх. Последний раз подобное удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его «Эдмонтон» переиграл «Филадельфию». Также О’Райлли завершил сезон, набирая очки в шести заключительных матчах, что в последний раз удавалось Марку Мессье в 1994 году.

На счету О’Райлли, для которого прошедший сезон стал 10-м в НХЛ, также приз «Леди Бинг Трофи» (2014). Этот трофей ежегодно присуждается игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

О’Райлли выступал в составе трех команд за время своей карьеры в НХЛ. До «Сент-Луиса» он являлся игроком «Колорадо» (2009−2015) и «Баффало» (2015−2018). На счету 28-летнего форварда 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 499 (183+316) очков. В плей-офф игрок провел 39 встреч, записав на свой счет 30 (11+19) очков.

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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