Нападающий «Сент-Луиса» О’Райлли заявил, что радовался как ребенок победе в Кубке Стэнли

Источник: AP 2019

В ночь на четверг «Сент-Луис» обыграл на выезде «Бостон» (4:1) в седьмом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. О’Райлли впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф.

«Это трудно описать. Я радовался как ребенок, это невероятное чувство», — сказал О’Райлли.

Партнер О’Райлли по команде нападающий Брэйден Шенн назвал форварда «настоящим зверем». «Он был зверем во всех играх плей-офф, он стал чемпионом Кубка Стэнли за год, этот парень — настоящий зверь», — отметил Шенн.

Статистика О’Райлли

О’Райлли стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона, в регулярном чемпионате он набрал 77 (28+49) очков, в плей-офф на его счету 23 (8+15) балла за результативность. По этому показателю нападающий разделил первое место с игроком «Бостона» Брэдом Маршандом — 23 (9+14).

В финальной серии О’Райлли набрал 9 (5+4) очков в 7 матчах, забивая голы в четырех играх подряд, в истории финалов НХЛ до этого лишь 13 игроков забрасывали в четырех или более играх. Последний раз подобное удавалось Уэйну Гретцки в 1985 году, когда его «Эдмонтон» переиграл «Филадельфию». Также О’Райлли завершил сезон, набирая очки в шести заключительных матчах, что в последний раз удавалось Марку Мессье в 1994 году.

На счету О’Райлли, для которого прошедший сезон стал 10-м в НХЛ, также приз «Леди Бинг Трофи» (2014). Этот трофей ежегодно присуждается игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.