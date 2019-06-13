Раск: «Бостон» уступил «Сент-Луису» в финале Кубка Стэнли из-за одной неудачной игры

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В ночь на четверг «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1:4. «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем трофея.

«Мы сражались друг за друга весь год, верили, что этот сезон может стать для нас особенным, — сказал Раск. — Все испортила одна неудачная игра, несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке».

«Что бы мы сейчас ни сказали, это не имеет значения, случилось то, что случилось, — отметил нападающий “Бостона” Патрис Бержерон. — Я горжусь ребятами, горжусь тем, как сражался весь “Бостон”, но мы не добились результата. У нас весь сезон был сплоченный коллектив. Мы пробились в финал Кубка Стэнли, и это уже невероятно».