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12:10 (мск), источник: ТАСС

Раск: «Бостон» уступил «Сент-Луису» в финале Кубка Стэнли из-за одной неудачной игры

ТАСС, 13 июня. «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за одной неудачной игры. Такое мнение высказал вратарь «Бостона» Туукка Раск, чьи слова приводятся на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

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10
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10
фотографий

В ночь на четверг «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1:4. «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем трофея.

«Мы сражались друг за друга весь год, верили, что этот сезон может стать для нас особенным, — сказал Раск. — Все испортила одна неудачная игра, несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке».

«Что бы мы сейчас ни сказали, это не имеет значения, случилось то, что случилось, — отметил нападающий “Бостона” Патрис Бержерон. — Я горжусь ребятами, горжусь тем, как сражался весь “Бостон”, но мы не добились результата. У нас весь сезон был сплоченный коллектив. Мы пробились в финал Кубка Стэнли, и это уже невероятно».

В последний раз «Бостон» становился чемпионом НХЛ в 2011 году.

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Нереализованный буллит
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