Раск: «Бостон» уступил «Сент-Луису» в финале Кубка Стэнли из-за одной неудачной игры
ТАСС, 13 июня. «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в финальной серии
ТАСС, 13 июня. «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в финальной серии
В ночь на четверг «Бостон» проиграл «Сент-Луису» в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 1:4. «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем трофея.
«Мы сражались друг за друга весь год, верили, что этот сезон может стать для нас особенным, — сказал Раск. — Все испортила одна неудачная игра, несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке».
«Что бы мы сейчас ни сказали, это не имеет значения, случилось то, что случилось, — отметил нападающий “Бостона” Патрис Бержерон. — Я горжусь ребятами, горжусь тем, как сражался весь “Бостон”, но мы не добились результата. У нас весь сезон был сплоченный коллектив. Мы пробились в финал Кубка Стэнли, и это уже невероятно».
В последний раз «Бостон» становился чемпионом НХЛ в 2011 году.
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Джордан Биннингтон
|07:57
|Колтон Парэйко
|16:47
|Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
|19:52
|Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
|51:25
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|55:22
|Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
|57:50
|Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0