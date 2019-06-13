«Кубок Стэнли, рождение сына — это лучшее время в нашей жизни». Игроки «Сент-Луиса» — о чемпионстве

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Игроки «Сент-Луиса» в среду сотворили невероятное — команда, которая начинала 2019-й год на последнем месте в общей таблице НХЛ, выиграла Кубок Стэнли. Первые эмоции после завоевания трофея — в комментариях игроков «Блюз».

Алекс Пьетранжело, капитан «Сент-Луис Блюз»:

«Очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, это просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче (1:5, после чего счет в серии стал 3−3 — прим. Sport24) и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до цели. Мы верили друг в друга.

Биннингтон? Он был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что вспомнить и рассказать.

Владимир Тарасенко, форвард «Сент-Луис Блюз»:

«Кубок Стэнли, родился сын — это лучшее время в нашей жизни. Кубок немного тяжелее, чем я думал. Это невероятно, круто, есть желание выиграть его снова. В середине сезона мы шли на последнем месте, но мы верили в себя, и в итоге все получилось. Что сейчас творится в Сент-Луисе? Прилетим — посмотрим. Думаю, будет круто. С Кубком поеду в Новосибирск.

Выиграть Кубок Стэнли — это круто! Просто сил уже нет, очень устали все. Думаю, сейчас я уже могу сказать, что пришло время праздновать. Будем праздновать сильно и долго. Это очень большая победа для всех нас. Как будто это все происходит не с нами. Просто нет слов. Кубок — наш! Скорее бы вернуться в Сент-Луис и отпраздновать со своими близкими и болельщиками.

Какой была подготовка к седьмой игре? О хоккее я сейчас не готов разговаривать. Мы только что выиграли кубок, больше ничего и не надо говорить. Сегодня меня тут поддерживали сын и брат. Жена дома, только родила. Большой привет ей. Скучаю, люблю и хочу скорее вернуться в Сент-Луис. («Спорт-Экспресс»: / Официальный сайт НХЛ).

Иван Барбашев, форвард «Сент-Луис Блюз»:

«Особенный момент, который никогда не забудется. Очень рад, что все мои родные здесь. У нас лучшие фанаты в мире. Я до сих пор не могу поверить. Было очень тяжело пропускать шестую игру. Очень надеялся, что команда сможет победить дома. К сожалению, не получилось, хотя парни бились. Сегодня на выезде показали гораздо лучший хоккей, и были одной командой. У меня будет все лето, чтобы подумать, куда повезти Кубок Стэнли.

Перед игрой Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело сказали, что это, возможно, единственный шанс выиграть Кубок. Оно так и есть даже для этих ребят, которые долгое время играют в лиге.

Есть ли что-то круче, чем Кубок Стэнли? Дети! («Спорт-Экспресс»:).

Райан О’Райлли, форвард «Сент-Луис Блюз»: