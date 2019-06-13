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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новосибирский губернатор поздравил Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли

НОВОСИБИРСК, 13 июн — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил воспитанника новосибирского хоккея, нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли.

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9
фотографий
9
фотографий

«Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли… Команда Владимира Тарасенко одержала победу в четырех матчах финальной серии плей-офф и выиграла Кубок. От всей души поздравляю с победой! Желаю новых спортивных и жизненных успехов!», — написал Травников на своей странице в Facebook.

«Сент-Луис» в среду обыграл на выезде «Бостон» со счетом 4:1 в решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли.

Тарасенко в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 70 матчей, набрал 49 очков (33 гола и 16 результативных передач), в 26 играх плей-офф записал себе в актив 17 баллов (11+6). Российский форвард начинал профессиональную карьеру в системе новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

Бостон Брюинз
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0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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