Новосибирский губернатор поздравил Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли

«Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли… Команда Владимира Тарасенко одержала победу в четырех матчах финальной серии плей-офф и выиграла Кубок. От всей души поздравляю с победой! Желаю новых спортивных и жизненных успехов!», — написал Травников на своей странице в Facebook.
«Сент-Луис» в среду обыграл на выезде «Бостон» со счетом 4:1 в решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Тарасенко в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 70 матчей, набрал 49 очков (33 гола и 16 результативных передач), в 26 играх плей-офф записал себе в актив 17 баллов (11+6). Российский форвард начинал профессиональную карьеру в системе новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».