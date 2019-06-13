Новосибирский губернатор поздравил Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли

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«Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли… Команда Владимира Тарасенко одержала победу в четырех матчах финальной серии плей-офф и выиграла Кубок. От всей души поздравляю с победой! Желаю новых спортивных и жизненных успехов!», — написал Травников на своей странице в Facebook.

«Сент-Луис» в среду обыграл на выезде «Бостон» со счетом 4:1 в решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевал Кубок Стэнли.