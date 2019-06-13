Москва уходит в отрыв по Кубкам Стэнли. У столицы — 13 трофеев

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Владимир Тарасенко забросил в победном для «Сент-Луиса» плей-офф НХЛ 11 шайб и стал шестым российским игроком, которому удалось переступить отметку в 10 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли. До нынешнего сезона высокая результативность помогала только трем нашим хоккеистам. В прошлом году 27 шайб Овечкина и Кузнецова привели к чемпионству «Вашингтон», а 10 лет назад 14 точных бросков Малкина позволили завладеть Кубком «Питтсбургу».

В третий раз за последние 10 лет в основной состав чемпиона НХЛ входило больше одного российского игрока. За клуб из Миссури в этом сезоне выступали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. В 2012 году Вячеслав Войнов и Андрей Локтионов выиграли Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом», а в 2019-м Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов — с «Вашингтоном».

В 1997 и 1998 годах в составе чемпионского «Детройта» выступало по пять россиян. А в сезоне-1997/98 на Кубок Стэнли попали сразу шесть фамилий российских игроков. Помимо игравших за «Ред Уингз» Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Дмитрия Миронова, Сергея Федорова и Вячеслава Фетисова этой чести удостоился Владимир Константинов, вынужденно завершивший карьеру после тяжелой автомобильной аварии.

Владимир Тарасенко расширил географию российских побед в Кубке Стэнли. Форвард, родившийся в Ярославле, стал представителем 13-го российского города, которому удалось завоевать главный заокеанский хоккейный трофей. Еще два российских чемпиона НХЛ родились в украинских городах. Иван Барбашев принес 13-е чемпионство Москве, позволив столице увеличить отрыв от преследующего Воскресенка до пяти титулов.