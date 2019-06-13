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13:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Москва уходит в отрыв по Кубкам Стэнли. У столицы — 13 трофеев

Статистические итоги плей-офф НХЛ для России.

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Владимир Тарасенко забросил в победном для «Сент-Луиса» плей-офф НХЛ 11 шайб и стал шестым российским игроком, которому удалось переступить отметку в 10 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли. До нынешнего сезона высокая результативность помогала только трем нашим хоккеистам. В прошлом году 27 шайб Овечкина и Кузнецова привели к чемпионству «Вашингтон», а 10 лет назад 14 точных бросков Малкина позволили завладеть Кубком «Питтсбургу».

В третий раз за последние 10 лет в основной состав чемпиона НХЛ входило больше одного российского игрока. За клуб из Миссури в этом сезоне выступали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. В 2012 году Вячеслав Войнов и Андрей Локтионов выиграли Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом», а в 2019-м Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов — с «Вашингтоном».

В 1997 и 1998 годах в составе чемпионского «Детройта» выступало по пять россиян. А в сезоне-1997/98 на Кубок Стэнли попали сразу шесть фамилий российских игроков. Помимо игравших за «Ред Уингз» Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Дмитрия Миронова, Сергея Федорова и Вячеслава Фетисова этой чести удостоился Владимир Константинов, вынужденно завершивший карьеру после тяжелой автомобильной аварии.

Владимир Тарасенко расширил географию российских побед в Кубке Стэнли. Форвард, родившийся в Ярославле, стал представителем 13-го российского города, которому удалось завоевать главный заокеанский хоккейный трофей. Еще два российских чемпиона НХЛ родились в украинских городах. Иван Барбашев принес 13-е чемпионство Москве, позволив столице увеличить отрыв от преследующего Воскресенка до пяти титулов.

Владимир Тарасенко оказался первым в XXI веке российским правым нападающим, которому удалось выиграть Кубок Стэнли. Ранее только два наших представителя этого амплуа становились обладателями почетного трофея. В 1994 году свое имя в историю вписал Алексей Ковалев, а спустя шесть лет — Александр Могильный. Меньше побед в плей-офф имеют в своем активе только российские вратари — две. Зато представителями самого титулованного амплуа являются дефицитные ныне в нашей стране центрфорварды. Девять центральных нападающих совместными усилиями выиграли 19 Кубков, причем трижды поднять трофей над головой удавалось только представителям этого амплуа.

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал13.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Джордан Биннингтон
1-й период
07:57Колтон Парэйко
16:47Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
19:52Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
3-й период
51:25Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
55:22Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
57:50Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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