Москва уходит в отрыв по Кубкам Стэнли. У столицы — 13 трофеев
Статистические итоги
Статистические итоги
Владимир Тарасенко забросил в победном для «Сент-Луиса»
В третий раз за последние 10 лет в основной состав чемпиона НХЛ входило больше одного российского игрока. За клуб из Миссури в этом сезоне выступали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. В 2012 году Вячеслав Войнов и Андрей Локтионов выиграли Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом», а в 2019-м Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов — с «Вашингтоном».
В 1997 и 1998 годах в составе чемпионского «Детройта» выступало по пять россиян. А в сезоне-1997/98 на Кубок Стэнли попали сразу шесть фамилий российских игроков. Помимо игравших за «Ред Уингз» Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Дмитрия Миронова, Сергея Федорова и Вячеслава Фетисова этой чести удостоился Владимир Константинов, вынужденно завершивший карьеру после тяжелой автомобильной аварии.
Владимир Тарасенко расширил географию российских побед в Кубке Стэнли. Форвард, родившийся в Ярославле, стал представителем 13-го российского города, которому удалось завоевать главный заокеанский хоккейный трофей. Еще два российских чемпиона НХЛ родились в украинских городах. Иван Барбашев принес 13-е чемпионство Москве, позволив столице увеличить отрыв от преследующего Воскресенка до пяти титулов.
Владимир Тарасенко оказался первым в XXI веке российским правым нападающим, которому удалось выиграть Кубок Стэнли. Ранее только два наших представителя этого амплуа становились обладателями почетного трофея. В 1994 году свое имя в историю вписал Алексей Ковалев, а спустя шесть лет — Александр Могильный. Меньше побед в
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Джордан Биннингтон
|07:57
|Колтон Парэйко
|16:47
|Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
|19:52
|Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
|51:25
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|55:22
|Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
|57:50
|Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0