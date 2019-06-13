Еще двое русских могли взять Кубок Стэнли с «Сент-Луисом». Сошников уехал домой, Костин — в Испанию
Одному помешали травмы, а другому даже не дали шанса в НХЛ.
Одному помешали травмы, а другому даже не дали шанса в НХЛ.
Вы наверняка уже слышали, что в числе российских обладателей Кубка Стэнли случилось прибавление. Год назад трое наших хоккеистов стали чемпионами с «Вашингтоном», а теперь на троне оказался «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым. Всего же российские игроки берут главный трофей сильнейшей лиги мира четвертый сезон подряд! Однако на пару русских чемпионов этим летом могло стать больше.
Долгое время в России считалось, что «Сент-Луис» — это Тарасенко, а Тарасенко — это «Сент-Луис». Владимир достаточно быстро стал фронтменом «музыкантов», побив несколько долгоиграющих клубных рекордов. Однако по ходу этого сезона окончательно выбраться из
Чуть ближе к основе «Сент-Луиса» был Никита Сошников. Он даже сыграл пять игр в минувшем сезоне. Все они пришлись на ноябрь. Наш форвард получал немного игрового времени, 5−8 минут за матч, и очков за предоставленный ему отрезок не набрал. В последний раз он сыграл за «Сент-Луис» 21 ноября против «Нэшвилла» и заработал показатель полезности «-2». Больше в составе чемпионов Сошников на лед не выходил.
После не самого удачного матча Сошникова отправили в
Набрать необходимое количество матчей для того, чтобы увидеть свою фамилию на Кубке Стэнли, Сошникову помешали травмы. Многочисленные сотрясения мозга, которые преследовали россиянина на протяжении всей заокеанской карьеры, помешали ему реализовать свой потенциал. После Нового года Никита не провел ни одного официального матча, а еще по ходу розыгрыша Кубка Стэнли подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». За успехом своей команды он смотрел со стороны.
Если Сошникову притронуться к Кубку Стэнли во многом помешали травмы, то у Клима Костина серьезных проблем со здоровьем не было. Однако за два года, проведенных в системе «Сент-Луиса», капитан молодежной сборной России последнего созыва не провел в НХЛ ни единого матча. Интересно, что и Тарасенко с Барбашевым в свое время капитанили в «молодежке». Владимир взял золото в Баффало, а Иван четыре года спустя на канадском льду завоевал серебро. Их преемник Костин в январе довольствовался бронзой МЧМ в Ванкувере.
Можно говорить о том, что Костину в «Сент-Луисе» толком не предоставляли шанса, и даже в
Странности в поведении Костина на этом не закончились. Там же, в родной Пензе, он рекламировал снюс — жевательный табак, популярный у хоккеистов. А когда «Сент-Луис» бился с «Бостоном» в финальной серии Кубка Стэнли, один из ключевых проспектов клуба отдыхал в Испании. Никакой информации о том, почему Костин так и не оказался в расположении клуба, не поступало ни по одну из сторон Атлантики. Неизвестно и то, смотрел ли вообще Клим матчи с участием своей команды.
Глядя на то, как отстраненно ведет себя Костин, нельзя исключать, что он вернется в Россию вслед за Сошниковым. Несмотря на действующий контракт с «Сент-Луисом», его уже вовсю сватают в московское «Динамо». В конце концов, аренду между лигами никто не отменял. Как бы то ни было, свой шанс поднять Кубок Стэнли над головой Костин уже упустил. И неизвестно, будет ли в его карьере хотя бы еще одна такая возможность.