Тарасенко не получил ни одного очка в голосовании на «Конн Смайт Трофи»
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку
Стали известны точные итоги голосования, благодаря которому канадец получил свою награду. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв не получили ни одного голоса.
Первая пятёрка по итогам голосования:
1. Райан О́Райлли («Сент-Луис») — 78 очков
2. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 46 очков
3. Туукка Раск («Бостон») — 21 очков
4. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») — 10 очков
5. Колтон Парэйко («Сент-Луис») — 7 очков.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.