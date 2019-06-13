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17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасенко не получил ни одного очка в голосовании на «Конн Смайт Трофи»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

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Стали известны точные итоги голосования, благодаря которому канадец получил свою награду. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв не получили ни одного голоса.

Первая пятёрка по итогам голосования:

1. Райан О́Райлли («Сент-Луис») — 78 очков
2. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 46 очков
3. Туукка Раск («Бостон») — 21 очков
4. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») — 10 очков
5. Колтон Парэйко («Сент-Луис») — 7 очков.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.

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