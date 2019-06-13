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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионский парад «Сент-Луиса» пройдёт 15 июня

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» пройдёт 15 июня, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон.

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9
фотографий
9
фотографий

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

Счёт в серии стал 4−3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтону Кэпиталз» (в 2018 году), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды «Нью-Джерси Дэвилз» — в 2000 и 1995 годах.

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