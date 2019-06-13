Чемпионский парад «Сент-Луиса» пройдёт 15 июня
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» пройдёт 15 июня, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон.
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» пройдёт 15 июня, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон.
«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.
Счёт в серии стал 4−3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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