Буре: Тарасенко и Барбашев запомнят это достижение на всю жизнь

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В ночь со среды на четверг «Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Сенсационный успех клуба штата Миссури специально для Sport24 прокомментировал трехкратный лучший бомбардир НХЛ, член Зала хоккейной славы Павел Буре.

— За счет чего «Сент-Луису» удалось завоевать Кубок Стэнли?

— Прежде всего, за счет командной игры. Таких явных лидеров у команды нет, в определенный момент времени каждый игрок выходил вперед и играл определяющую роль. Лучшим игроком стал О’Райлли, но даже он не является суперзвездой. Все ребята у Сент-Луиса делали командную работу.

— Насколько серьезен вклад Тарасенко и Барбашева?

— Я очень рад за наших ребят, они выиграли кубок — это большое достижение для игроков, о котором они будут помнить всю жизнь. Изменился ли стиль игры Тарасенко? Мне кажется, он всегда достаточно отрабатывал в обороне, я бы не сказал, что он стал играть по-другому именно в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал

— Можно ли сказать, что Тарасенко в каком-то смысле повторил путь Александра Овечкина?

— Я никогда никого не сравниваю. Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин — это единственное, что объединяет их победы.

— В этом году победы на разных турнирах праздновали команды, которые проповедуют не самый зрелищный хоккей: ЦСКА, сборная Финляндии, вот теперь «Сент-Луис». Это новый тренд?