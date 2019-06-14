Тридцать первые стали первыми

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Очередной сезон НХЛ превратился в очень неожиданную и очень красивую историю. Историю о том, как клуб, который в середине регулярного чемпионата плетется на последнем месте, вынужден менять главного тренера, а основным голкипером делать новичка, до этого несколько сезонов не поднимавшегося из фарм-клубов, к весне обретает мощь, прорывается в play-off, доходит до финала, а в седьмом его матче крушит фаворита на чужой площадке со счетом 4:1 и завоевывает свой первый Кубок Стэнли. В этом триумфе «Сент-Луис Блюз» с кульминацией в виде противостояния с «Бостон Брюинс» оказалась и довольно солидная «российская составляющая»: за победителей играли один из лучших снайперов кубковой стадии Владимир Тарасенко и один из самых трудолюбивых форвардов «нижних» звеньев Иван Барбашев.

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Догадаться, вокруг кого из хоккеистов будет больше всего телекамер и диктофонов после седьмого матча финала, было нетрудно. Наибольшим спросом в таких ситуациях практически всегда пользуется тот, кому достался Conn Smythe Trophy — приз самому ценному игроку play-off. В этот раз его получил центрфорвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли — первый, наряду с бостонцем Брэдом Маршаном, бомбардир кубковой стадии с 23 очками в активе, автор аж пяти голов в финальной серии — после всего-то трех во всех раундах, ей предшествовавших. Вполне понятный, в общем, выбор.



И О’Райлли с удовольствием вспоминал, как в июле 2018 года у него зазвонил телефон. Это был Даг Армстронг, генеральный менеджер «Сент-Луиса». Он рассказал О’Райлли, что клуб готовит большой обмен с «Буффало Сейбрс», чтобы его приобрести. Центрфорвард обрадовался. И потому, что, наконец, сможет покинуть «Буффало», где, как ему казалось, плевать хотели на достижения и совсем не расстраивались, все время уходя на отдых сразу после окончания регулярного чемпионата, и потому, что ему понравилась заявка будущей команды: «Я посмотрел на нее и выпалил: “Ну что, двинем за Кубком!”».



Что такого в этой заявке было особенного, Райан О’Райлли не пояснил.

Вообще-то на бумаге «Сент-Луис» перед сезоном, даже с ним, классным центрфорвардом, не представлял собой ничего выдающегося. Да, он был неплохо укомплектован. Но полдюжины матерых игроков с отличным бэкграундом, пара молодых талантов, крепкие «чернорабочие» — такую характеристику можно выдать подавляющему большинству клубов НХЛ. Причин записывать «Сент-Луис» в претенденты на Кубок Стэнли эта заявка вроде бы не дарила.

И еще Райан О’Райлли не пояснил, о чем он думал по поводу своего перехода в районе Нового года. А послушать было бы занятно.

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«Сент-Луис» вступил в НХЛ в рамках ее первого расширения в 1967 году (до этого она обходилась шестью командами — «оригинальной шестеркой»). Он с ходу трижды подряд дошел до финала Кубка Стэнли, но в этом как раз не было ничего удивительного. Скверно по сравнению со старожилами укомплектованных новичков НХЛ поощрила регламентом, предусматривавшим, что кто-то из них обязательно доберется до решающей серии. Добирался «Блюз» — а в этой серии его били «старики»: дважды — «Монреаль Канадиенс», однажды, в 1970 году, как раз «Бостон». И после поражения от него финалов «Сент-Луис» больше не видел, хотя слово «жалкое» к описанию его существования, строго говоря, нисколько не подходило: он не бедствовал, не так уж редко воспитывал или подписывал знаменитостей, вроде Бретта Халла, Криса Пронгера и даже Уэйна Гретцки, и иногда выглядел способным замахнуться на что-то грандиозное. Но полвека с замахом не складывалось. А сложилось в тот сезон, который в какой-то момент яростно намекал на то, что может стать худшим за эти пять десятилетий ожидания счастья, прошедшие после вступления клуба в НХЛ.



В нем все очень долго шло наперекосяк.

«Сент-Луис» принялся «валиться» со старта. Так жутко «валиться», что никто не удивился, когда в ноябре он уволил тренера Майка Йео, назначив вместо него Крейга Беруби, а в декабре отдал роль первого голкипера странному персонажу по имени Джордан Биннингтон.

Тот был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2011 года, но моментально списан и играл исключительно в фарм-клубах, и вдруг в 25 волею обстоятельств впервые попал в элиту великовозрастным новичком. Но когда команда смотрится неуправляемой, а основной вратарь Джейк Аллен пускает «бабочку» за «бабочкой», что-то ведь надо предпринимать.



Вчера все североамериканские медиаресурсы, разумеется, в сотый раз зафиксировали знаковую, можно сказать, для нынешнего сезона дату — 2 января. В этот день в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата «Сент-Луис» занимал 31-е место. Ниже не было никого, а близилась серединка регулярки. Это было похоже на яму, из которой не выбираются. На провал.

А то, что происходило дальше, будут когда-нибудь в деталях разжевывать в каких-нибудь исследованиях, доказывающих, что НХЛ, может быть, не главная в плане доходов, финансовой мощи среди американских спортивных лиг, но в плане непредсказуемости, всяких заковыристых сюжетных поворотов ей, бесспорно, нет равных. Разжевывать — как ярчайший пример этой специфики.



Дальше, после январского дна, у «Сент-Луиса» было движение вверх по таблице регулярки с выруливанием к месту в play-off. И по ходу этого движения приходили в себя все его лидеры. По ходу его Беруби утверждался в статусе наставника, умеющего положить конец бардаку на льду. А Биннингтон трансформировался из странного персонажа в претендента на звание лучшего дебютанта сезона, обладающего полным набором качеств великолепного вратаря, а также качеством эксклюзивным — умением после осечки к следующему матчу не просто собраться, а обрести магическую крепость, хотя дебютантская психика вроде бы предполагает тяжелое переваривание срывов.

Дальше, уже после довольно уверенного выхода в play-off, у вчерашнего аутсайдера были битвы с «Виннипег Джетс», «Даллас Старс» и «Сан-Хосе Шаркс», ни одна из которых не была легкой и короткой. А за ними — финал против «Бостона», считавшегося куда правильнее скроенным именно под добычу Кубка Стэнли и котировавшегося выше.

И его седьмой матч, в котором «Бостон», выигравший предыдущую встречу разгромно — 5:1, на своем льду жутко давил почти весь первый период. Настолько жутко, что за три с небольшим минуты до перерыва у «Сент-Луиса» был единственный бросок в створ, а на плаву он держался во многом благодаря таланту Биннингтона прыгать выше потолка после болезненных проигрышей. И удержавшись на плаву, он выцепил и использовал первый свой шанс: О’Райлли тонко подставил клюшку под щелчок Джея Боумистера. А за ним, уже перед сиреной, — и второй: подключение защитника Алекса Пьетранджело оборона «Бостона» не отловила.

Это был страшный для «Брюинс» удар, не означавший, однако, что его хоккеисты опустили руки. Борьбу они еще вели — отчаянную борьбу. А некоторым хоккеистам «Сент-Луиса» из всех эпизодов матча тверже остальных в память врезался не какой-то из собственных голов, а эпизод в разгар третьего периода, еще при ничего не гарантирующем, учитывая злость и страсть бостонцев, счете 2:0, когда Биннингтон, распластавшись на льду, остановил уже готовившегося посылать шайбу в пустые ворота Йоакима Нордстрема. Вскоре после этого Брейден Шенн забил третий гол, Зак Сэнфорд — четвертый, и «Бостону» был подписан приговор, который не мог отменить «размочивший» счет точный бросок Мэтта Грелсика. Свой уникальный путь «Сент-Луис» прошел до конца, позволив греться в жгучих лучах славы тем, кого еще недавно заранее отправляли смотреть кубковые игры в отпуске, по телевизору, под шум курортного прибоя.



Эти лучи были самыми жаркими вокруг людей с красивыми чемпионскими кейсами — Райана О’Райлли, Джордана Биннингтона, Крейга Беруби, но должны были согреть и сердце человека, неравнодушного к хоккею российскому. Это в «Бостоне» россиян не было. В «Сент-Луисе» их сразу двое, и их вклад был отнюдь не символическим.

Владимир Тарасенко с его 11 шайбами в play-off (третий показатель после Логана Кутюра из «Сан-Хосе» и одноклубника Джейдена Шварца), вообще, часто смотрелся ничуть не менее важным элементом в игре «Сент-Луиса», чем О’Райлли, и это его изумительный пас на Шенна фактически добил «Бостон» в седьмом матче.

А Иван Барбашев в свои 23 в четвертом звене показал себя игроком настолько полезным в разных игровых аспектах, что, не исключено, в том варианте «Сент-Луиса», который в будущем сезоне будет пытаться повторить головокружительный прыжок, взберется на пару ступенек вверх в иерархии форвардов «Блюз». А может, и дальше — в этом клубе, похоже, возможны любые преображения.



Алексей Доспехов

Кубок Стэнли

Финальная серия до четырех побед

Седьмой матч. «Бостон» —«Сент-Луис» 1:4 (Тарасенко («Сент-Луис») 0+1).

«Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4:3 и стал обладателем Кубка Стэнли.