Тридцать первые стали первыми
«Сент-Луис» завершил сложный сезон триумфом.
«Сент-Луис» завершил сложный сезон триумфом.
Очередной сезон НХЛ превратился в очень неожиданную и очень красивую историю. Историю о том, как клуб, который в середине регулярного чемпионата плетется на последнем месте, вынужден менять главного тренера, а основным голкипером делать новичка, до этого несколько сезонов не поднимавшегося из
Догадаться, вокруг кого из хоккеистов будет больше всего телекамер и диктофонов после седьмого матча финала, было нетрудно. Наибольшим спросом в таких ситуациях практически всегда пользуется тот, кому достался Conn Smythe Trophy — приз самому ценному игроку
И О’Райлли с удовольствием вспоминал, как в июле 2018 года у него зазвонил телефон. Это был Даг Армстронг, генеральный менеджер «Сент-Луиса». Он рассказал О’Райлли, что клуб готовит большой обмен с «Буффало Сейбрс», чтобы его приобрести. Центрфорвард обрадовался. И потому, что, наконец, сможет покинуть «Буффало», где, как ему казалось, плевать хотели на достижения и совсем не расстраивались, все время уходя на отдых сразу после окончания регулярного чемпионата, и потому, что ему понравилась заявка будущей команды: «Я посмотрел на нее и выпалил: “Ну что, двинем за Кубком!”».
Что такого в этой заявке было особенного, Райан О’Райлли не пояснил.
И еще Райан О’Райлли не пояснил, о чем он думал по поводу своего перехода в районе Нового года. А послушать было бы занятно.
«Сент-Луис» вступил в НХЛ в рамках ее первого расширения в 1967 году (до этого она обходилась шестью командами — «оригинальной шестеркой»). Он с ходу трижды подряд дошел до финала Кубка Стэнли, но в этом как раз не было ничего удивительного. Скверно по сравнению со старожилами укомплектованных новичков НХЛ поощрила регламентом, предусматривавшим, что
В нем все очень долго шло наперекосяк.
Тот был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2011 года, но моментально списан и играл исключительно в
Вчера все североамериканские медиаресурсы, разумеется, в сотый раз зафиксировали знаковую, можно сказать, для нынешнего сезона дату — 2 января. В этот день в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата «Сент-Луис» занимал 31-е место. Ниже не было никого, а близилась серединка регулярки. Это было похоже на яму, из которой не выбираются. На провал.
А то, что происходило дальше, будут
Дальше, после январского дна, у «Сент-Луиса» было движение вверх по таблице регулярки с выруливанием к месту в
И его седьмой матч, в котором «Бостон», выигравший предыдущую встречу разгромно — 5:1, на своем льду жутко давил почти весь первый период. Настолько жутко, что за три с небольшим минуты до перерыва у «Сент-Луиса» был единственный бросок в створ, а на плаву он держался во многом благодаря таланту Биннингтона прыгать выше потолка после болезненных проигрышей. И удержавшись на плаву, он выцепил и использовал первый свой шанс: О’Райлли тонко подставил клюшку под щелчок Джея Боумистера. А за ним, уже перед сиреной, — и второй: подключение защитника Алекса Пьетранджело оборона «Бостона» не отловила.
Это был страшный для «Брюинс» удар, не означавший, однако, что его хоккеисты опустили руки. Борьбу они еще вели — отчаянную борьбу. А некоторым хоккеистам «Сент-Луиса» из всех эпизодов матча тверже остальных в память врезался не
Эти лучи были самыми жаркими вокруг людей с красивыми чемпионскими кейсами — Райана О’Райлли, Джордана Биннингтона, Крейга Беруби, но должны были согреть и сердце человека, неравнодушного к хоккею российскому. Это в «Бостоне» россиян не было. В «Сент-Луисе» их сразу двое, и их вклад был отнюдь не символическим.
А Иван Барбашев в свои 23 в четвертом звене показал себя игроком настолько полезным в разных игровых аспектах, что, не исключено, в том варианте «Сент-Луиса», который в будущем сезоне будет пытаться повторить головокружительный прыжок, взберется на пару ступенек вверх в иерархии форвардов «Блюз». А может, и дальше — в этом клубе, похоже, возможны любые преображения.
Алексей Доспехов
Финальная серия до четырех побед
Седьмой матч. «Бостон» —«Сент-Луис» 1:4 (Тарасенко («Сент-Луис») 0+1).
«Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4:3 и стал обладателем Кубка Стэнли.
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Джордан Биннингтон
|07:57
|Колтон Парэйко
|16:47
|Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Алекс Пьетранджело)
|19:52
|Алекс Пьетранджело(Джейден Шворц)
|51:25
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|55:22
|Закари Сэнфорд(Дэвид Перрон, Райан О`Райлли)
|57:50
|Мэтт Гржельчик(Давид Крейчи)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0