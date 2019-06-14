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14:29 (мск), источник: Sport24

Уже три игрока легендарной «молодежки» взяли Кубок Стэнли. Следующим будет Панарин

Герои Баффало теперь рвут и НХЛ.

Наверх

Казалось бы, Кубок Стэнли — сугубо американская чашка, которую разыгрывают по другую сторону Атлантического океана, и к России она никакого отношения не имеет. Вот только уже четвертый год подряд хоккеисты из нашей страны поднимают ее над головой. Для Евгения Малкина это был уже не первый случай, а вот его многолетний антагонист Александр Овечкин пришел к тому, к чему шел всю жизнь.

Вот только за купаниями Овечкина в фонтане в обнимку с Кубком Стэнли не многие обратили внимание, что Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов первыми из героев Баффало взяли главный клубный хоккей мирового хоккея. В 2011 году в легендарном финале они низвергли канадцев, а теперь пришли к успеху в форме «Вашингтона». Вслед за Кузнецовым и Орловым Кубок Стэнли взял Владимир Тарасенко, капитан той «молодежки».

Вспоминая, кто был лидером команды Валерия Брагина, совершившей культовый камбэк, все вполне логично. Тарасенко с Кузнецовым были лучшими бомбардирами сборной России, а Орлов самым результативным защитником команды. Даже их путь наверх оказался во многом схожим: никто из этой троицы не рвался в юниорские канадские лиги, и только сумев зажечь на родине, отправились в НХЛ. Самые талантливые игроки самой волевой «молодежки» взяли свое.

Мы не случайно делаем акценты на том, что Тарасенко, Кузнецов и Орлов играли за одну молодежную сборную. Это была особая команда. Как по духу, который она демонстрировала в каждом матче плей-офф, так и по совокупности талантов. После того как трагически погиб Алексей Черепанов, а Никита Филатов и наполовину не реализовал свой потенциал, именно поколение Баффало стало приемниками Овечкина и Малкина.

Казалось бы, что такое в масштабах хоккейной карьеры пара недель? Именно столько длится молодежный чемпионат мира. Даже если добавить ежегодную суперсерию с канадцами и еще пару турниров, то время, проведенное в «молодежке» будет не сравнить с тем, что игрок получает сначала в детской школе, а впоследствии и клубе. Однако магия Брагина вовсе не в тех былинных камбэках, а в умении заложить определенные качества на годы вперед.

Кого ни спроси из игроков, работавших с Брагиным в «молодежке», не найти тех, для кого это время оказалось потерянным. Валерий Николаевич не великий тактик, его модель игры не без изъянов, но характер парням, которые с ними соприкасаются, он передает воздушно-капельным путем. И почему-то кажется, что трофеи, пришедшие спустя годы к Тарасенко, Кузнецову и Орлову, это отголоски Баффало, где они прошли огонь, воду и канадцев, а главное — раз и навсегда поверили в себя.

Если еще лет 10−15 назад российские хоккеисты в НХЛ обладали ярлыком «некубковых», то поколение Баффало избавляет наш хоккей от столь обидных штампов. А кому, как не им, побеждавшим финнов, шведов и канадцев именно в плей-офф, русифицировать Кубок Стэнли? Впрочем, на Тарасенко ресурс «молодежки"-2011 не исчерпан. Сергей Калинин этой весной взял Кубок Гагарина, Максим Кицын стал чемпионом в Высшей лиге, но есть и тот, кто еще может нанести свою фамилию на Кубке Стэнли.

Артемий Панарин. Восемь лет назад он забросил две шайбы в ворота молодежной сборной Канады, тем самым перевернув игру. Теперь он стоит на пороге главного решения в своей жизни. Контракт с «Коламбусом» у него вот-вот закончится, и продлевать его Хлебушек не планирует. На горизонте маячат «Флорида», два клуба из Нью-Йорка, а с недавних пор и «Колорадо». Панарину светят золотые горы, которые по общим прикидкам эквиваленты $10−11 млн.

Будь хоккей игрой индивидуальной, или хотя бы более зависимой от звезд как тот же баскетбол, скорое чемпионство Панарина вполне можно было бы спрогнозировать. Столь же технически одаренных парней даже в НХЛ раз-два и обчелся, а игроком со стержнем он показал себя еще в 19 лет. Артемий и близко не был ровней Тарасенко с Кузнецовым, но при всей своей щуплости быстро убедил Брагина в наличии того самого характера. Место в сборной он выгрыз сам, на суперсерии.

Панарину важно поставить на ту лошадь, не повторив ошибок Ильи Ковальчука. Не бывает так, что большие деньги, шикарный город и чемпионские амбиции совпадают в одном клубе, а на сдачу остается безлимитное игровое время. Чем-то иногда приходится жертвовать. Ковальчук выбрал солидное жалование и Калифорнию, столь удобную для семейной жизни, но прогадал с перспективами «Кингз» и своей ролью в команде.

Понимая, что из одной молодежной сборной выиграть Кубок Стэнли может четыре игрока, а то и пять-шесть, учитывая Никиту Зайцева и собравшего в НХЛ Антона Бурдасова, не укладывается в голове, что их поколение когда-то считали потерянным. На 1991 г. р. никто толком не делал ставку до того, как за них взялся Брагин. Спустя года это поколение начало нести для нашего хоккея золотые яйца, работая как на сборную России, так и на экспорт. Для тех, кого сегодня списывают в утиль, лучшего повода не опускать руки не найти.

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