Уже три игрока легендарной «молодежки» взяли Кубок Стэнли. Следующим будет Панарин

Казалось бы, Кубок Стэнли — сугубо американская чашка, которую разыгрывают по другую сторону Атлантического океана, и к России она никакого отношения не имеет. Вот только уже четвертый год подряд хоккеисты из нашей страны поднимают ее над головой. Для Евгения Малкина это был уже не первый случай, а вот его многолетний антагонист Александр Овечкин пришел к тому, к чему шел всю жизнь.

Вот только за купаниями Овечкина в фонтане в обнимку с Кубком Стэнли не многие обратили внимание, что Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов первыми из героев Баффало взяли главный клубный хоккей мирового хоккея. В 2011 году в легендарном финале они низвергли канадцев, а теперь пришли к успеху в форме «Вашингтона». Вслед за Кузнецовым и Орловым Кубок Стэнли взял Владимир Тарасенко, капитан той «молодежки».

Вспоминая, кто был лидером команды Валерия Брагина, совершившей культовый камбэк, все вполне логично. Тарасенко с Кузнецовым были лучшими бомбардирами сборной России, а Орлов самым результативным защитником команды. Даже их путь наверх оказался во многом схожим: никто из этой троицы не рвался в юниорские канадские лиги, и только сумев зажечь на родине, отправились в НХЛ. Самые талантливые игроки самой волевой «молодежки» взяли свое.

Мы не случайно делаем акценты на том, что Тарасенко, Кузнецов и Орлов играли за одну молодежную сборную. Это была особая команда. Как по духу, который она демонстрировала в каждом матче плей-офф, так и по совокупности талантов. После того как трагически погиб Алексей Черепанов, а Никита Филатов и наполовину не реализовал свой потенциал, именно поколение Баффало стало приемниками Овечкина и Малкина.

Казалось бы, что такое в масштабах хоккейной карьеры пара недель? Именно столько длится молодежный чемпионат мира. Даже если добавить ежегодную суперсерию с канадцами и еще пару турниров, то время, проведенное в «молодежке» будет не сравнить с тем, что игрок получает сначала в детской школе, а впоследствии и клубе. Однако магия Брагина вовсе не в тех былинных камбэках, а в умении заложить определенные качества на годы вперед.

Кого ни спроси из игроков, работавших с Брагиным в «молодежке», не найти тех, для кого это время оказалось потерянным. Валерий Николаевич не великий тактик, его модель игры не без изъянов, но характер парням, которые с ними соприкасаются, он передает воздушно-капельным путем. И почему-то кажется, что трофеи, пришедшие спустя годы к Тарасенко, Кузнецову и Орлову, это отголоски Баффало, где они прошли огонь, воду и канадцев, а главное — раз и навсегда поверили в себя.

Если еще лет 10−15 назад российские хоккеисты в НХЛ обладали ярлыком «некубковых», то поколение Баффало избавляет наш хоккей от столь обидных штампов. А кому, как не им, побеждавшим финнов, шведов и канадцев именно в плей-офф, русифицировать Кубок Стэнли? Впрочем, на Тарасенко ресурс «молодежки"-2011 не исчерпан. Сергей Калинин этой весной взял Кубок Гагарина, Максим Кицын стал чемпионом в Высшей лиге, но есть и тот, кто еще может нанести свою фамилию на Кубке Стэнли.

Артемий Панарин. Восемь лет назад он забросил две шайбы в ворота молодежной сборной Канады, тем самым перевернув игру. Теперь он стоит на пороге главного решения в своей жизни. Контракт с «Коламбусом» у него вот-вот закончится, и продлевать его Хлебушек не планирует. На горизонте маячат «Флорида», два клуба из Нью-Йорка, а с недавних пор и «Колорадо». Панарину светят золотые горы, которые по общим прикидкам эквиваленты $10−11 млн.

Будь хоккей игрой индивидуальной, или хотя бы более зависимой от звезд как тот же баскетбол, скорое чемпионство Панарина вполне можно было бы спрогнозировать. Столь же технически одаренных парней даже в НХЛ раз-два и обчелся, а игроком со стержнем он показал себя еще в 19 лет. Артемий и близко не был ровней Тарасенко с Кузнецовым, но при всей своей щуплости быстро убедил Брагина в наличии того самого характера. Место в сборной он выгрыз сам, на суперсерии.

Панарину важно поставить на ту лошадь, не повторив ошибок Ильи Ковальчука. Не бывает так, что большие деньги, шикарный город и чемпионские амбиции совпадают в одном клубе, а на сдачу остается безлимитное игровое время. Чем-то иногда приходится жертвовать. Ковальчук выбрал солидное жалование и Калифорнию, столь удобную для семейной жизни, но прогадал с перспективами «Кингз» и своей ролью в команде.