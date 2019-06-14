Тарасенко: Сам кубок немного тяжелее, чем я себе представлял

«Была ли в жизни большая мечта, чем выиграть Кубок Стэнли?.. Наверное, нечто большее — это только твоя семья. Невероятно счастлив, что у нас только что родился сын. Это был лучший уик-энд в нашей жизни. А сам кубок, знаете ли, немного тяжелее, чем я себе представлял. Но поднять его было невероятно круто! Уже чувствую желание выиграть его снова», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.