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14 июня, источник: Чемпионат.com

Тарасенко: Сам кубок немного тяжелее, чем я себе представлял

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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В решающей серии «музыканты» победили «Бостон Брюинз» (4−3).

«Была ли в жизни большая мечта, чем выиграть Кубок Стэнли?.. Наверное, нечто большее — это только твоя семья. Невероятно счастлив, что у нас только что родился сын. Это был лучший уик-энд в нашей жизни. А сам кубок, знаете ли, немного тяжелее, чем я себе представлял. Но поднять его было невероятно круто! Уже чувствую желание выиграть его снова», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.

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