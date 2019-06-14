Русский вундеркинд Подколзин не уйдет высоко на драфте НХЛ. Во всем виноват контракт со СКА

Источник: Sport24

Через неделю в Ванкувере состоится драфт новичков НХЛ, на котором обязательно будут выбраны русские хоккеисты. Весь год эксперты и скауты составляли рейтинги, согласно котором могут быть выбраны игроки. С практически стопроцентной вероятностью под первым номером уйдет американец Джек Хьюз, а под вторым — финский вундеркинд Каапо Какко. Выше всех из россиян котируется Василий Подколзин. В начале сезона эксперты отдавали ему место в топ-5, однако сейчас мнение многих поменялось. К примеру, журналист The Athletic Скотт Уилер выпустил текст о хоккеистах, которых не стоит под первыми номерами. Среди них есть и 17-летний Подколзин.

— Мы все с вами видели хайлайты. Подколзин неплохо проявил себя перед скаутами клубов НХЛ на крупных международных турнирах. Посмотрев на его игру, можно сказать: «Вау, он хорош!» Василий прекрасно обращается с шайбой, у него есть навыки для игры в НХЛ. У него бесстрашный подход. Но есть один ключевой момент — все это он делает на нестабильной основе. Скорее всего, его выберут в первой десятке, если команд НХЛ не смутит его ситуация (игрок связан двухлетним контрактом со СКА и намерен его отработать до конца). У Подколзина хорошие габариты, но есть большая разница между тем, чтобы бросаться в глаза и выигрывать матчи. Василий может оказаться игроком уровня третьего звена. Я бы отвел ему роль в диапазоне от 13-го до 20-го номера, — написал журналист.

Также Уилер включил в топ-10 тех, кого не стоит выбирать под первыми номерами, Даниила Гутика, Матвея Гуськова и Даниила Мисюля. Эти россияне изначально не так высоко котировались и пока не проявили себя так громко, как Подколзин. Другой обозреватель The Athletic Кори Пронман поставил Василия на 12-е место, он предполагает, что русского таланта должна выбрать «Миннесота». Пронман ждет появления в составе «Уайлд» через год Капризова, а еще через сезон — Подколзина.

Скауты НХЛ восторженно отзываются о нападающем из системы СКА, хотя и подмечают его слабые стороны.

— Подколзин — фантастический командный игрок. В этом сезоне он показал, что может великолепно играть как в атаке, так и в обороне. Он очень ответственно относится к своим обязанностям в защите. Это силовой нападающий с отличным катанием. Молодой парень в течение одного сезона играл за пять или шесть команд. Ни одна из них не могла стать для него своей. У него есть талант, он умеет кататься. В большинстве команд он был капитаном. У него все получится, — заявил скаут европейского бюро НХЛ Горан Штубб (Официальный сайт НХЛ).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZPnnr7N4QyA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментарии Штубба насторожила фраза: «Молодой парень в течение одного сезона играл за пять или шесть команд. Ни одна из них не могла стать для него своей». Все это намекает на то, что скаут считает Подколзина нестабильным. Похожего мнения придерживаются и американские журналисты. Статистика Василия действительно может натолкнуть на такие мысли, тем более в памяти у всех апрельский чемпионат мира среди юниоров, на котором он в качестве капитана забросил только одну шайбу и набрал 4 (1+3) очка в семи матчах. Но проблема в том, что в сезоне форвард провел 74 официальные встречи (без учетов товарищеских и подготовительных матчей). При этом стоит учесть, что несколько раз Подколзин летал в Северную Америку — это акклиматизация сначала там, потом по возвращении домой. Плюс участвовал в огромном количестве турниров U-18 и U-20 — это бесконечные разъезды, перестраивания с одной системы на другую, новый коллектив и так далее. Джек Хьюз провел 92 игры в сезоне, но не выступал за пять-шесть разных команд и лишь раз летал на другой континент на ЧМ. Хоккеисты, котирующие в первой десятке драфта, провели в районе 60−80 матчей за год, но в основном набрали такое количество за счет длительной игры в плей-офф за свой клуб.

Уилер пишет, что Подколзин может стать игроком третьего звена. Василий действительно здорово может выполнять функции оборонительного форварда, что делал на молодежном чемпионате мира. Но журналист не учел, что способность россиянина сыграть, как и креативно, так и просто — это его преимущество перед другими. Универсальность всегда была в почете.

Нестабильно точно не станет причиной, почему Подколзина не выберут очень высоко. Представителей клубов НХЛ должно смущать другое — его контракт со СКА.

Еще два года Василий будет точно играть в России, потому что петербургский клуб ни за что не пойдет на досрочное расторжение контракта. В свое время команды НХЛ осторожно выбирали россиян на драфте, потому что не верили, что они в конце концов приедут в Америку. Тот же Тарасенко и Кузнецов могли быть выбранными гораздо выше, если бы не контрактные обязательства с командами КХЛ. Сейчас многое изменилось, русские охотно едут за океан. Но далеко не все хотят ждать два года. Под первыми номерами, как правило, выбирают готовых хоккеистов для лучшей лиги мира, которые со следующего сезона будут играть в основе. Подколзин при всем желании сделать это не сможет.