Российский защитник Любушкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Аризона»
ТАСС, 15 июня. Российский защитник Илья Любушкин заключил годичное соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона». Об этом сообщает
ТАСС, 15 июня. Российский защитник Илья Любушкин заключил годичное соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона». Об этом сообщает
Контракт новичка 25-летнего защитника с «Аризоной» истекал 30 июня нынешнего года.
«Мы рады переподписанию Любушкина, он внес весомый вклад в игру команды в прошлом сезоне, — сказал генеральный менеджер “Аризоны” Джон Чайка. — Он добавил нам физической мощи, мы с нетерпением ждем его в следующем сезоне».
В прошлом сезоне Любушкин провел за «Аризону» 41 матч в регулярном чемпионате и сделал четыре результативные передачи.