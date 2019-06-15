Российский защитник Любушкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Аризона»

«Мы рады переподписанию Любушкина, он внес весомый вклад в игру команды в прошлом сезоне, — сказал генеральный менеджер “Аризоны” Джон Чайка. — Он добавил нам физической мощи, мы с нетерпением ждем его в следующем сезоне».