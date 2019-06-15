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00:16 (мск), источник: ТАСС

Российский защитник Любушкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Аризона»

ТАСС, 15 июня. Российский защитник Илья Любушкин заключил годичное соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт новичка 25-летнего защитника с «Аризоной» истекал 30 июня нынешнего года.

«Мы рады переподписанию Любушкина, он внес весомый вклад в игру команды в прошлом сезоне, — сказал генеральный менеджер “Аризоны” Джон Чайка. — Он добавил нам физической мощи, мы с нетерпением ждем его в следующем сезоне».

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Любушкин провел за «Аризону» 41 матч в регулярном чемпионате и сделал четыре результативные передачи.

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