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15 июня, источник: Спорт РИА Новости

Губернатор Миссури объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса»

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года днем клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз», который по итогам сезона-2018/19 впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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фотографий
9
фотографий

«В честь первой победы “Блюз” в Кубке Стэнли суббота, 15 июня 2019 года, должна быть официально известна как день “Сент-Луис Блюз” во всем штате. Это прекрасный момент для Миссури и миллионов испытывающих радость фанатов команды», — написал на своей странице в Twitter Парсон, который также опубликовал фото соответствующего документа с печатью и подписью.

«Сент-Луис» в ночь на четверг со счетом 4:1 победил на выезде «Бостон» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Ранее лучшим результатом «Сент-Луиса» был выход в финал плей-офф НХЛ в 1968, 1969 и 1970 годах.

Сент-Луис — один из крупнейших городов штата Миссури, «Блюз» — единственная команда НХЛ в штате.

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