Американец выиграл $100000, поверив в худшую команду НХЛ. Еще одна невероятная история из Сент-Луиса

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Историю «Сент-Луис Блюз», который пару дней назад выиграл первый Кубок Стэнли в своей истории, называют сказочной, удивительной и голливудской. Интересно, что параллельно с развитием этого нереального сюжета в Америке был написан еще один чудесный сценарий. Его главный герой — поклонник «музыкантов» Скотт Берри.

В январе Берри отправился в командировку в Лас-Вегас, где из-за рабочих обязанностей испытывал серьезную нехватку свободного времени. Обычно, приезжая в игорную столицу мира, он тратил пару сотен долларов на покер и другие настольные игры, а затем совершал ставку на какое-нибудь спортивное событие. На этот раз Скотт был сильно загружен и решил ограничиться только визитом к букмекерам. Он зашел в отель Paris Las Vegas Hotel, где и узнал, что коэффициент на завоевание Кубка Стэнли его любимым «Сент-Луис» составляет 250. Ничего удивительного в этом не было — 2 января «Блюз» опустились на последнее место в сводной турнирной таблице НХЛ.

Берри слегка смутил высокий коэффициент, и он отправился в соседний отель Bellagio, где на чемпионство «музыкантов» давали коэффициент 150. В этот момент будущий счастливчик и принял решение:

«Я побежал обратно в Paris Las Vegas Hotel и поставил все, что планировал потратить на азартные игры в этой поездке».

23 января «Сент-Луис» победил «Анахайм» со счетом 5:1 и следом выдал 11 матчевую беспроигрышную серию. Естественно, даже после этого никто и представить не мог, что «блюзмены» дойдут в итоге до серебряной чашки. Впервые в команду Крейга Беруби и ставку Скотта Берри поверили перед седьмым матчем полуфинала Западной конференции перед «Далласом». Одна из компаний, специализирующихся на выкупе букмекерских ставок, предложила рисковому фанату «Сент-Луиса» $12000. Он отказался, вместо этого купил билет на решающую битву со «Старз» и своими глазами увидел, как Владимир Тарасенко и компания ворвались в третий раунд.

«Друг, с которым я пошел на арену, говорил мне, что я становился все белее и белее по ходу игры», — вспоминает Берри.

После того, как «Сент-Луис» вышел вперед в финале Запада против «Сан-Хосе» (3−2) Скотту предложили еще одну сделку — на этот раз на $24000. Он подумал и снова отказался. Такой вере в любимый клуб и собственную удачу можно только позавидовать.

Финал плей-офф НХЛ растянулся на 7 матчей, последний из которых принимал Бостон. Шансы «Брюинз» выглядели предпочтительней, Берри ждала серьезная нервотрепка.

«Вы знаете, это так забавно. Я никогда в жизни не думал, что буду смотреть игру, в которой я либо выиграю 100000 долларов, либо останусь ни с чем. Но у меня есть вера в этих парней, я все еще думаю, что они сделают это. “Сент-Луис” — лучшая выездная команда, но сегодня будут эмоциональные американские горки. Я в любом случае закончу матч в слезах», — трудно представить, как переживал Скотт на протяжении 60 игровых минут встречи номер семь.