На парад «Сент-Луиса» пришло 500 тыс. человек. Это больше, чем население города

Ранее губернатор штата Миссури Майк Парсон издал официальный указ и объявил о том, что 15 июня 2019 года будет Днём «Сент-Луиса» во всём штате.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0−4.