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15 июня, источник: Чемпионат.com

На парад «Сент-Луиса» пришло 500 тыс. человек. Это больше, чем население города

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города.

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9
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Ранее губернатор штата Миссури Майк Парсон издал официальный указ и объявил о том, что 15 июня 2019 года будет Днём «Сент-Луиса» во всём штате.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0−4.

В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию, — нападающий Владимир Тарасенко и форвард четвёртого звена Иван Барбашёв.

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