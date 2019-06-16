«Лос-Анджелес» не планирует выкупать контракт Ковальчука

Менеджмент «Лос-Анджелеса» раздумывает об обмене Ковальчука и готов удержать 1,5 миллиона из его зарплаты в 6,25 миллиона в год, но российский форвард никуда не собирается и контролирует ситуацию, имея в контракте пункт о запрете на любые действия менеджмента.