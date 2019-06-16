Родился в белорусской деревне, сожженной немцами, и сыграл 200 матчей в НХЛ. История Джона Мишука
Он вернулся на родину спустя 76 лет.
Он вернулся на родину спустя 76 лет.
На днях стало известно, что один из самых известных белорусских хоккеистов Михаил Грабовский перешел на тренерскую работу — он будет помогать канадцу Крейгу Вудкрофту, вернувшемуся в минское «Динамо». В эти же дни появился повод вспомнить еще об одной хоккейной легенде из Белоруссии — 79-летний Джон Мишук впервые посетил родину в сознательном возрасте.
Мишук родился в 1940 году. В 1943-м его родную деревню Налибоки сожгли немцы, а всех ее жителей отправили на принудительные работы в Германию. Джон ничего не помнит о тех событиях — ему было всего три года. Сегодня на месте, где
Наша семья потеряла все. Это был наш дом. Нас выгнали из фермы, а деревню сожгли дотла.
Многие семьи из немецких лагерей перебирались в Канаду — этим путем проследовала и семья Джона. В начале 1950-го года в страну Кленового листа переехал его отец, который нашел работу на грибной ферме. Освоившись в Северной Америке, он перевез туда всю семью. Машуки поселились в городе Гамильтон, куда позже переехало много их знакомых из Налибок. В 10 лет Джон начал заниматься хоккеем — по сегодняшним меркам это очень поздно.
Как и любое другой ребенок, я ежедневно катался на коньках. Мать обычно гнала меня с катка: «Эй, возвращайся домой!"
Спустя 3 года Машук попал в одну из местных юниорских команд, а еще через 7 лет дебютировал в сильнейшей лиге мира — в составе «Детройт Ред Уингз». В НХЛ Джон в итоге сыграл 237 матчей, забил 7 голов и отдал 39 результативных передач. А еще, например, дрался с сами Бобби Кларком.
После «Детройта» он надевал форму «Чикаго», «Филадельфии» и «Миннесоты». Еще более 200 игр белорус провел во Всемирной хоккейной ассоциации — в 70-х годах прошлого века из нее безуспешно пытались сделать конкурента НХЛ. В итоге профессиональная карьера Машука продолжалась до 37 лет, но с хоккеем он не расставался еще очень долго.
Я играл просто ради удовольствия до 60 лет, потому что очень скучал по нему.
После окончания карьеры уроженец Белоруссии решил попробовать себя в бизнесе. Для начала он поработал в ресторане быстрого обслуживания Jack In The Box в
В июне Джон со своими дочками Кэтлин и Мэри и внучкой Гэйл вернулся в родные Налибоки, где провел три дня.
Эту поездку спланировала моя дочь Кэтлин, за что я ей очень благодарен. Для меня важно было побывать в том месте, где я родился. Мы сходили на кладбище и в костел. Я здесь всего пару часов, но мне очень комфортно. Я рад, что вернулся в Налибоки. Я пытаюсь почувствовать душу этого места.