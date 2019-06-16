Родился в белорусской деревне, сожженной немцами, и сыграл 200 матчей в НХЛ. История Джона Мишука

Источник: Sport24

На днях стало известно, что один из самых известных белорусских хоккеистов Михаил Грабовский перешел на тренерскую работу — он будет помогать канадцу Крейгу Вудкрофту, вернувшемуся в минское «Динамо». В эти же дни появился повод вспомнить еще об одной хоккейной легенде из Белоруссии — 79-летний Джон Мишук впервые посетил родину в сознательном возрасте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t9m5huFfhdc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мишук родился в 1940 году. В 1943-м его родную деревню Налибоки сожгли немцы, а всех ее жителей отправили на принудительные работы в Германию. Джон ничего не помнит о тех событиях — ему было всего три года. Сегодня на месте, где когда-то стоял дом родителей Мишука — чистое поле.

Наша семья потеряла все. Это был наш дом. Нас выгнали из фермы, а деревню сожгли дотла. Джон Мишук, первый белорусский хоккеист в НХЛ

Многие семьи из немецких лагерей перебирались в Канаду — этим путем проследовала и семья Джона. В начале 1950-го года в страну Кленового листа переехал его отец, который нашел работу на грибной ферме. Освоившись в Северной Америке, он перевез туда всю семью. Машуки поселились в городе Гамильтон, куда позже переехало много их знакомых из Налибок. В 10 лет Джон начал заниматься хоккеем — по сегодняшним меркам это очень поздно.

Как и любое другой ребенок, я ежедневно катался на коньках. Мать обычно гнала меня с катка: «Эй, возвращайся домой!"​​​​​​​ Джон Мишук, первый белорусский хоккеист в НХЛ

Спустя 3 года Машук попал в одну из местных юниорских команд, а еще через 7 лет дебютировал в сильнейшей лиге мира — в составе «Детройт Ред Уингз». В НХЛ Джон в итоге сыграл 237 матчей, забил 7 голов и отдал 39 результативных передач. А еще, например, дрался с сами Бобби Кларком.

После «Детройта» он надевал форму «Чикаго», «Филадельфии» и «Миннесоты». Еще более 200 игр белорус провел во Всемирной хоккейной ассоциации — в 70-х годах прошлого века из нее безуспешно пытались сделать конкурента НХЛ. В итоге профессиональная карьера Машука продолжалась до 37 лет, но с хоккеем он не расставался еще очень долго.

Я играл просто ради удовольствия до 60 лет, потому что очень скучал по нему. Джон Мишук, первый белорусский хоккеист в НХЛ

После окончания карьеры уроженец Белоруссии решил попробовать себя в бизнесе. Для начала он поработал в ресторане быстрого обслуживания Jack In The Box в Сан-Диего. А в начале 80-х вернулся в Канаду и по франшизе открыл ресторан известной сети Tim Horton Donuts, специализирующейся на приготовлении кофе и пончиков. Сегодня у его семьи уже четыре таких заведения, Мишук говорит, что дела идут очень хорошо.

В июне Джон со своими дочками Кэтлин и Мэри и внучкой Гэйл вернулся в родные Налибоки, где провел три дня.