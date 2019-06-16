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17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» рассчитывает обменять Зайцева на другого защитника

«Торонто Мэйпл Лифс» продолжает искать варианты обмена защитника Никиты Зайцева.

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Источник: AP 2019

По информации известного североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, канадский клуб хочет получить за россиянина другого игрока линии обороны. Контракт 27-летнего россиянина, решившего покинуть Торонто, рассчитан до конца сезона-2023/24 с зарплатой около $ 4,5 млн в год.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около двадцати с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

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