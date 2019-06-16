Многомиллионный контракт Панарина, престижная награда для Кучерова. Гид по межсезонью НХЛ
Этим летом вы скучать без хоккея точно не будете!
Этим летом вы скучать без хоккея точно не будете!
После завершения седьмого матча финала Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге официально началось межсезонье. Тем не менее в ближайший месяц хоккейных фанатов ждет немало новостей о судьбе своих любимых команд и игроков. Рассказываем о ключевых датах межсезонья НХЛ.
Сразу стоит отметить, что команды после завершения сезона (непопадание в
В этот день открылось окно для выкупа контрактов. Вплоть до 30 июня клубы могут аннулировать контракт игрока, сохраняя за ним часть его зарплаты, которая выплачивается равными долями в течение срока, вдвое превышающего оставшийся срок контракта. Делается это для того, чтобы освободить место под потолком зарплат и потратить эти средства на новых хоккеистов. При этой процедуре действуют простые правила — клубы должны выплатить игроку 2/3 от оставшейся суммы контракта (или 1/3, если хоккеист моложе 26 лет). После выкупа контракта хоккеисты становятся свободными агентами.
«Лос-Анджелес», к примеру, уже выкупил контракт защитника Диона Фанефа, которого так и не удалось обменять. У 34-летнего игрока оставалось еще два года контракта с зарплатой 7 млн долларов (из них 1,25 млн — за «Оттавой»). Теперь «Кингз» придется выплатить хоккеисту 5,7 млн за четыре года. На протяжении всего сезона ходили слухи, что клуб попробует выкупить и контракт Ильи Ковальчука. Однако вряд ли это произойдет. Большая часть соглашения Ковальчука состоит из бонусов. Плюс контракты, заключенные в 35 и более лет, учитываются под потолком зарплат даже в случае выкупа. Поэтому почти никакого смысла избавляться от Ильи «Кингз» нет.
Ходят разговоры, что «Даллас» может таким образом избавиться от Валерия Ничушкина, который отвратительно провел сезон, так и не забив ни одного гола.
Через несколько дней в
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В Ванкувере состоится драфт новичков НХЛ. В ближайшую пятницу будут определены те, кого заберут в первом раунде. Большой интриги, кто будет первым, нет. Джек Хьюз уже одной ногой в «Нью-Джерси», а Каппо Какко — в «Рейнджерс». Обязательно в первом раунде будет выбран Василий Подколзин. Существует вероятность, что в список 31 лучших попадет еще
Стоит отметить, что у нескольких команд по два пика в первом раунде, и еще обмены с участием
День, которого особенно сильно ждут Артемий Панарин и Сергей Бобровский. День открытия рынка свободных агентов. Клубы имеют возможность подписывать неограниченно и ограниченно свободных агентов, а также продлевать контракты. Год назад на подписание соглашений с хоккеистами в первый день клубы НХЛ потратили 489,4 миллиона долларов, на продление — 265,3. Все самое интересное будет вращаться вокруг Панарина, Бобровского, Дюшена, Карлсона (если не продлит контракт с «Сан-Хосе», а вероятность такая теперь есть), вратарей Семена Варламова и Робина Ленера. Вы точно не будете скучать!