Многомиллионный контракт Панарина, престижная награда для Кучерова. Гид по межсезонью НХЛ

После завершения седьмого матча финала Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге официально началось межсезонье. Тем не менее в ближайший месяц хоккейных фанатов ждет немало новостей о судьбе своих любимых команд и игроков. Рассказываем о ключевых датах межсезонья НХЛ.

Сразу стоит отметить, что команды после завершения сезона (непопадание в плей-офф, вылет по ходу Кубка Стэнли) могли проводить обмены. Правда, «Вашингтон» и «Филадельфия» совершили трейд только 14 июня, когда борьбу завершили все клубы. Защитник Мэтт Нисканен был обменян из «Кэпиталз» во «Флайерз» на игрока обороны Радко Гудаса. Это пока самая громкая сделка между командами этого лета. Дальше должно быть еще интереснее.

15 июня

В этот день открылось окно для выкупа контрактов. Вплоть до 30 июня клубы могут аннулировать контракт игрока, сохраняя за ним часть его зарплаты, которая выплачивается равными долями в течение срока, вдвое превышающего оставшийся срок контракта. Делается это для того, чтобы освободить место под потолком зарплат и потратить эти средства на новых хоккеистов. При этой процедуре действуют простые правила — клубы должны выплатить игроку 2/3 от оставшейся суммы контракта (или 1/3, если хоккеист моложе 26 лет). После выкупа контракта хоккеисты становятся свободными агентами.

«Лос-Анджелес», к примеру, уже выкупил контракт защитника Диона Фанефа, которого так и не удалось обменять. У 34-летнего игрока оставалось еще два года контракта с зарплатой 7 млн долларов (из них 1,25 млн — за «Оттавой»). Теперь «Кингз» придется выплатить хоккеисту 5,7 млн за четыре года. На протяжении всего сезона ходили слухи, что клуб попробует выкупить и контракт Ильи Ковальчука. Однако вряд ли это произойдет. Большая часть соглашения Ковальчука состоит из бонусов. Плюс контракты, заключенные в 35 и более лет, учитываются под потолком зарплат даже в случае выкупа. Поэтому почти никакого смысла избавляться от Ильи «Кингз» нет.

Источник: AFP

Ходят разговоры, что «Даллас» может таким образом избавиться от Валерия Ничушкина, который отвратительно провел сезон, так и не забив ни одного гола.

19 июня

Через несколько дней в Лас-Вегасе состоится церемония вручения наград НХЛ. Никита Кучеров должен получить «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, который определяется голосованием представительств ассоциации журналистов лиги. Последний раз этот трофей из россиян выигрывал Александр Овечкин в 2013 году. Андрей Василевский, вероятнее всего, получит «Везину» как лучший вратарь. «Колдер Трофи» прочат Элиасу Петтерсону. Шведский форвард «Ванкувера» на протяжении всего сезона считался лучшим новичком.

В Лас-Вегасе должен собраться совет директоров НХЛ, на котором будет обсуждаться потолок зарплат. Сейчас он составляет 79,5 млн долларов. Известный обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман написал, что потолок может быть увеличен до 82 млн, а не до 83-х, как изначально планировалось.

2 1—22 июня

В Ванкувере состоится драфт новичков НХЛ. В ближайшую пятницу будут определены те, кого заберут в первом раунде. Большой интриги, кто будет первым, нет. Джек Хьюз уже одной ногой в «Нью-Джерси», а Каппо Какко — в «Рейнджерс». Обязательно в первом раунде будет выбран Василий Подколзин. Существует вероятность, что в список 31 лучших попадет еще кто-то из россиян. Хорошие шансы у Егора Афанасьева, Ильи Николаева и Павла Дорофеева. Скауты и североамериканские эксперты оценивают талант этих ребят высоко.

Стоит отметить, что у нескольких команд по два пика в первом раунде, и еще обмены с участием драфт-пиков обязательно будут.

1 июля

День, которого особенно сильно ждут Артемий Панарин и Сергей Бобровский. День открытия рынка свободных агентов. Клубы имеют возможность подписывать неограниченно и ограниченно свободных агентов, а также продлевать контракты. Год назад на подписание соглашений с хоккеистами в первый день клубы НХЛ потратили 489,4 миллиона долларов, на продление — 265,3. Все самое интересное будет вращаться вокруг Панарина, Бобровского, Дюшена, Карлсона (если не продлит контракт с «Сан-Хосе», а вероятность такая теперь есть), вратарей Семена Варламова и Робина Ленера. Вы точно не будете скучать!