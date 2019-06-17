Россиянин Подколзин занял 8-е место в итоговом рейтинге драфта НХЛ по версии TSN

Россиянин Василий Подколзин занимает восьмую позицию в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2019 по версии TSN. Право выбора этой строчки принадлежит канадскому клубу «Эдмонтон Ойлерз».

В конце апреля Подколзин был выбран шестым в симуляции грядущего драфта Национальной хоккейной лиги по версии TSN. Первым был выбран Хьюз, вторым — Какко, третьим — канадский защитник Боуэн Байрэм.