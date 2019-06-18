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09:07 (мск), источник: ТАСС

Самый результативный защитник клуба НХЛ «Виннипег» Труба стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»

ТАСС, 18 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял защитника Нила Пионка и право выбора в первом раунде драфта 2019 года (№ 20) на самого результативного игрока обороны «Виннипега» Джейкоба Трубу. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

По информации источника, Труба не смог договориться с «Виннипегом» о новом контракте и с 1 июля, как и Пионк, станет свободным агентом. По этой причине руководство клуба решило обменять игрока. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон отметил, что команда рада приобретению молодого и перспективного хоккеиста.

«Он большой защитник, при этом ему всего 25 лет. Труба может действовать против лучших игроков и сейчас находится в самом расцвете сил. Редко появляется возможность получить для команды такого хоккеиста», — сказал Гортон.

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Труба стал самым результативным защитником «Виннипега» в прошедшем сезоне. Он набрал 50 (8 шайб + 42 передачи) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету одна результативная передача. «Виннипег» уступил в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли будущему обладателю трофея «Сент-Луису» со счетом 2−4.

Пионк, которому 23 года, провел второй сезон в НХЛ. Он отыграл 73 матча в регулярном чемпионате, записав себе в актив 26 (6+20) баллов за результативность.

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