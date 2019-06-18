В НХЛ звезд заваливают деньгами, но это только губит команды. $92 млн для Карлссона — это перебор

Ко дню открытия рынка свободных агентов интриг поубавилось. Эрик Карлссон продлил контракт с «Сан-Хосе» на баснословную сумму — 92 млн долларов на восемь лет. Эпопея с контрактом одного из сильнейших защитников мира длилась долго. По окончании сезона говорили, что Эрик по личным причинам хочет вернуться в Восточную конференцию, таблоиды писали, что очевидцы видели хоккеиста в канадских аэропортах. Мало что указывало на то, что швед останется в «Шаркс». Хотя бы потому что там есть Бернс, а еще куча неподписанных контрактов с важными игроками: капитаном Павелски, Майером, Торнтоном.

Карлссон по новому контракту в среднем будет зарабатывать по 11,5 млн долларов в год. С такой среднегодовой зарплатой Эрик стал самым высокооплачиваемым защитником в мире и третьим в списке самых дорогих хоккеистов после Макдэвида и Мэттьюса. В будущем сезоне он получит 3,5 млн бонусов и 11 млн зарплату. В его соглашении есть пункт о полном запрете на обмен — ближайшие восемь лет игрок сам будет в праве контролировать свою судьбу. Большую часть всех денег швед получит в качестве бонусов — 53 млн за все время. Сумма гигантская, но не стоит забывать о том, что в штате Калифорния самые высокие налоги в США. В Сан-Хосе они составляют 49,8% от годовой зарплаты в 11,5 млн. То есть практически половину Эрик вынужден будет отдать государству. В Тампе налоги лишь 36,7%. Отчасти поэтому можно объяснить, что Хедман и Кучеров согласились на куда более скромные суммы, но только отчасти. «Акулы», чтобы получить 29-летнего защитника дали огромный контракт на восемь лет, по слухам, остальные клубы, интересовавшиеся Карлссоном, предлагали только семилетние соглашения.

Эрик несомненно в большом порядке. Он один из важнейших игроков команды, которая стала второй на Западе и и дошла до финала своей конференции. Карлссон на протяжении своей карьеры демонстрировал фантастический характер и стойкость. Фактически на одной ноге он в одиночку дотащил «Оттаву» до финала конференции, а после лечился долгие месяцы. У Эрика потрясающее катание, он умеет круто сыграть как в защите, так и в атаке. И если анализировать рынок и то, сколько получают другие хоккеисты, то Карлссон стоит 11,5 млн в год. Как стоил в 2008 году Овечкин 9,5 млн. Тогда потолок зарплат был другим и контракт Александра составлял около 17% от бюджета «Вашингтона». Соглашение Карлссона сейчас — порядка 14%. Когда Овечкин подписывался на 13 лет, то сумма казалась нереальной. Однако эксперты предполагали быстрый рост потолка зарплат, и в последние пару лет сумма в 9,5 млн для одного из лучших игроков планеты не видится какой-то завышенной. Может быть, и соглашения Макдэвида, Мэттьюса и Карлссона такими не будут казаться нам через пару лет?

Такая вероятность действительно существует. За десять лет потолок зарплат увеличился на 26, 3 млн. По первым прогнозам на будущий год он должен составить 83 млн (сейчас 79,5), однако известный обозреватель Sportsnet на днях отметил, что вероятно он будет 82 млн долларов. Нет никаких гарантий, что потолок будет стабильно расти с каждым годом, поэтому клубам опасно выписывать длительные контракты на большие суммы. «Сан-Хосе», сохранив Карлссона, остался в затруднительном положении. По данным CapFriendly.com у клуба есть 67,6 млн для того, чтобы подписать 15 игроков. Нужно продлить ограниченно-свободных агентов Тима Майера, забившего 30 шайб в «регулярке», Кевина Лабанка, Дилан Гэмбрелла. А сколько еще важных неограниченно-свободных агентов: Павелски, Торнтон. Капитан попросит минимум 7−8 млн на три года. Трудно представить, где «акулы» найдут на него деньги, хотя руководство заявляет о желании его сохранить.

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That’s why I picked this E-Tech fabric, it has all the stretch, comfort and style I need. @rw_co #rwco #ad.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/erikkarlsson65/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Erik Karlsson</a> (@erikkarlsson65) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-24T16:20:39+00:00">24 Мар 2019 в 9:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Клуб потратил 26 млн на трех защитников с длинными контрактами. Бернсу сейчас 34 года, Власику — 32, а Карлссону — 29. Стратегически «Сан-Хосе» совершают ошибку. На топовых форвардов в расцвете лет у «Шаркс» просто не будет денег. Плюс в защите возрастные игроки. У того же Эрика периодически возникают проблемы со здоровьем, по окончании этого сезона он перенес операцию на паху. Команде остается надеяться на молодых проспектов в атаке и уповать на крепкое здоровье ветеранов в защите. Но нельзя это называть надежным планом.