В НХЛ звезд заваливают деньгами, но это только губит команды. $92 млн для Карлссона — это перебор
Никита Кучеров гораздо ближе к Кубку Стэнли, чем самые дорогие игроки мира.
Никита Кучеров гораздо ближе к Кубку Стэнли, чем самые дорогие игроки мира.
Ко дню открытия рынка свободных агентов интриг поубавилось. Эрик Карлссон продлил контракт с «Сан-Хосе» на баснословную сумму — 92 млн долларов на восемь лет. Эпопея с контрактом одного из сильнейших защитников мира длилась долго. По окончании сезона говорили, что Эрик по личным причинам хочет вернуться в Восточную конференцию, таблоиды писали, что очевидцы видели хоккеиста в канадских аэропортах. Мало что указывало на то, что швед останется в «Шаркс». Хотя бы потому что там есть Бернс, а еще куча неподписанных контрактов с важными игроками: капитаном Павелски, Майером, Торнтоном.
Карлссон по новому контракту в среднем будет зарабатывать по 11,5 млн долларов в год. С такой среднегодовой зарплатой Эрик стал самым высокооплачиваемым защитником в мире и третьим в списке самых дорогих хоккеистов после Макдэвида и Мэттьюса. В будущем сезоне он получит 3,5 млн бонусов и 11 млн зарплату. В его соглашении есть пункт о полном запрете на обмен — ближайшие восемь лет игрок сам будет в праве контролировать свою судьбу. Большую часть всех денег швед получит в качестве бонусов — 53 млн за все время. Сумма гигантская, но не стоит забывать о том, что в штате Калифорния самые высокие налоги в США. В
Эрик несомненно в большом порядке. Он один из важнейших игроков команды, которая стала второй на Западе и и дошла до финала своей конференции. Карлссон на протяжении своей карьеры демонстрировал фантастический характер и стойкость. Фактически на одной ноге он в одиночку дотащил «Оттаву» до финала конференции, а после лечился долгие месяцы. У Эрика потрясающее катание, он умеет круто сыграть как в защите, так и в атаке. И если анализировать рынок и то, сколько получают другие хоккеисты, то Карлссон стоит 11,5 млн в год. Как стоил в 2008 году Овечкин 9,5 млн. Тогда потолок зарплат был другим и контракт Александра составлял около 17% от бюджета «Вашингтона». Соглашение Карлссона сейчас — порядка 14%. Когда Овечкин подписывался на 13 лет, то сумма казалась нереальной. Однако эксперты предполагали быстрый рост потолка зарплат, и в последние пару лет сумма в 9,5 млн для одного из лучших игроков планеты не видится
Такая вероятность действительно существует. За десять лет потолок зарплат увеличился на 26, 3 млн. По первым прогнозам на будущий год он должен составить 83 млн (сейчас 79,5), однако известный обозреватель Sportsnet на днях отметил, что вероятно он будет 82 млн долларов. Нет никаких гарантий, что потолок будет стабильно расти с каждым годом, поэтому клубам опасно выписывать длительные контракты на большие суммы. «Сан-Хосе», сохранив Карлссона, остался в затруднительном положении. По данным CapFriendly.com у клуба есть 67,6 млн для того, чтобы подписать 15 игроков. Нужно продлить
Клуб потратил 26 млн на трех защитников с длинными контрактами. Бернсу сейчас 34 года, Власику — 32, а Карлссону — 29. Стратегически «Сан-Хосе» совершают ошибку. На топовых форвардов в расцвете лет у «Шаркс» просто не будет денег. Плюс в защите возрастные игроки. У того же Эрика периодически возникают проблемы со здоровьем, по окончании этого сезона он перенес операцию на паху. Команде остается надеяться на молодых проспектов в атаке и уповать на крепкое здоровье ветеранов в защите. Но нельзя это называть надежным планом.
Большие контракты звездам — это отчасти правильный ход. Крутые игроки должны получать гораздо больше середняков, но и тут надо знать грань. Требуя огромные деньги, хоккеист автоматически обязуется брать на себя многое (если хочет