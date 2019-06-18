«Он как Овечкин или Лайне». В первых раундах драфта НХЛ будет выбран уроженец Узбекистана

Источник: Sport24

На этой неделе в Ванкувере состоится драфт новичков НХЛ. Скауты составили уже окончательные рейтинги молодых игроков, по прогнозу большинства лишь один россиянин будет выбран в первом раунде. Однако российских болельщиков может привлечь еще одна фамилия. Артур Калиев имеет американское гражданство, однако родился он в Узбекистане в Ташкенте. Когда мальчику было два года, его семья переехала в Нью-Йорк. В 14 лет он перебрался в Мичиган, чтобы продолжить хоккейное образование в хоккейной школе Little Caesars and Compuware. И теперь Артур один из самых заметных хоккеистов на драфте.

Калиев — один из самых результативных хоккеистов, выходящих на драфт НХЛ в 2019 году. В этом году за «Гамильтон Буллдогз» он набрал 102 (51+51) очка в 67 матчах. 17-летний форвард стал четвертым снайпером лиги и вторым по реализации большинства. За два сезона в OHL Артур сыграл 135 матчей и заработал 150 (82+68) очков. Кроме этого Калиев — первый хоккеист лиги после Алекса Гальченюка, которому удалось забросить не менее 30 шайб в 16-летнем возрасте. Еще год назад ему прочили первый раунд на драфте-2019. Это мощный форвард с отличным броском и быстрыми руками, умело пользующийся собственными габаритами (рост — 188 см, вес — 86 кг).

— Он никогда не передерживает шайбу, всегда знает, что делать дальше еще до того, как шайба окажется у него на крюке. Калиев знает, как найти свободный лед, поэтому у него есть место и время, чтобы принять решение. Но он может играть и в условиях плотного давления за счет отличного понимания игры. К этому надо добавить его бросок, с которым не стыдно играть в НХЛ. Он может забить с любой точки, — считает Карл Стюарт из Центрального скаутского бюро (Официальный сайт НХЛ).

За последние 10 лет только трое игроков, выходящих на драфт в возрасте до 18 лет, забили больше 50 голов в преддрафтовом сезоне. Один из них Артур. Помимо впечатляющих результатов в атаке, игрок из Узбекистана круто выглядит в обороне. Калиев — не тот форвард, который тянет на себя одеяло, поражает воображение сумасшедшими проходами, он делает все тихо, незаметно для соперников. Эксперты считают, что у него один из лучших ван-таймером среди ребят на драфте.

— Я работал над своим броском с того момента, как начал заниматься хоккеем. Каждый день. До тренировки, после тренировки, во время. Я все время тренирую свой бросок, — рассказывал хоккеист (ESPN).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TwnkMElynFo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обозреватель TSN Боб Маккензи в итоговом рейтинге, составленном на основе мнения скаутов, определил Артура на 21-е место. Дело в том, что мнения специалистов расходятся: кто-то видит его в десятки сильнейших, а кто-то во втором раунде. Карл Стюарт из ЦСБ относится к числу первых и сравнивает его с Овечкиным и Лайне.

— Меня поражает, как он может создать момент из ничего. У него лучший бросок из тех, что я видел сам. Он может забить отовсюду. В ОХЛ он как Александр Овечкин или Патрик Лайне. И он блестяще разыгрывает комбинации. Когда соперник ждет от него броска, он отдает пас, и в девяти случаях из десяти шайба ложится прямо в крюк партнеру, который забивает в касание.

Немногих юношей сравнивают с Александром Овечкиным. 17-летнему Калиеву только предстоит доказать, что скауты в восторженных комментариях не погорячились на его счет. Но, кажется, он знает, как это сделать.