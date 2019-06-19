Клуб НХЛ «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашеву

В ночь на 13 июня «Сент-Луис» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Бостон» со счетом 4:1 и впервые в истории стал обладателем трофея. В составе команды победителями стали российские нападающие Барбашев и Владимир Тарасенко. 23-летний Барбашев 1 июля может стать ограниченно свободным агентом.

«Мы сделали ему квалификационное предложение, — сказал Армстронг. — Я поговорил с его агентом, и мы вернемся к этому вопросу на следующей неделе, мы ожидаем, что подпишем с ним контракт. Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сделал большой шаг вперед, и теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития».