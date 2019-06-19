Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
11:47 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашеву

ТАСС, 19 июня. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» сделало российскому нападающему Ивану Барбашеву квалификационное предложение. Об этом в среду сообщила пресс-служба НХЛ со ссылкой на слова генерального менеджера клуба Дага Армстронга.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В ночь на 13 июня «Сент-Луис» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Бостон» со счетом 4:1 и впервые в истории стал обладателем трофея. В составе команды победителями стали российские нападающие Барбашев и Владимир Тарасенко. 23-летний Барбашев 1 июля может стать ограниченно свободным агентом.

«Мы сделали ему квалификационное предложение, — сказал Армстронг. — Я поговорил с его агентом, и мы вернемся к этому вопросу на следующей неделе, мы ожидаем, что подпишем с ним контракт. Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сделал большой шаг вперед, и теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития».

В прошедшем плей-офф «Сент-Луис» обыграл поочередно «Виннипег» (4−2 в серии), «Даллас» (4−3), «Сан-Хосе» (4−2) и «Бостон» (4−3). Барбашев в розыгрыше Кубка Стэнли в 25 матчах набрал 6 очков (3 гола + 3 результативные передачи). В регулярном чемпионате Барбашев сыграл в 80 матчах и набрал 26 очков (14+12).

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Межсезонье надоело. Что происходит в топ-клубах РПЛ
ВАР отменил два гола Бразилии, Венесуэла удержала ничью
Неймар — президенту «ПСЖ»: Я больше не желаю здесь играть
СКА избавился от лучшего защитника-бомбардира. Он едет к Знарку
«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип
ЦСКА выкупил трансфер Влашича
Олимпийская чемпионка рассказала о поставленных над ней опытах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь